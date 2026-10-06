275 recibidos, 275 carreras suspendidas: cuando la competencia ya no es suficiente para entrar en la justicia

En el Líbano, 275 asistentes legales que han aprobado sus exámenes permanecen sin nombramiento, mientras que se prevé un nuevo reclutamiento. Entre el mérito, la competencia y la búsqueda de un equilibrio religioso, su caso revela una contradicción importante en la administración pública y cuestiona el valor mismo de las competiciones organizadas hoy por el Estado libanés.

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Un éxito que no conduce a un nombramiento

Pasaron los concursos organizados para integrar la administración judicial. Lo hicieron. Sin embargo,275 asistentes legales, incluidos 120 candidatos para la oficina del secretario y 155 para la oficina del alguacil, permanecen sin nombramiento. Su caso pone de relieve una antigua contradicción de la administración libanesa: el éxito en una competencia basada en la competencia puede ponerse en tela de juicio en el momento del nombramiento, buscando un equilibrio religioso que no sea uno de los criterios para separar a los candidatos.

La fuente de la controversia es el procesamiento de la quinta y última promoción de asistentes legales recibidos, con 375 personas. El Consejo de Ministros examinó su situación el 26 de febrero de 2026. Su decisión número 7 permitió el nombramiento de sólo 100 de ellos, es decir, 80 empleados y 20 demandantes. Los 275 restantes quedaron fuera. Al mismo tiempo, la decisión preveía la apertura de un nuevo concurso para 250 asistentes legales.

La situación crea una anomalía que es difícil de explicar a los candidatos interesados. La administración ya tiene una lista de personas que han completado las pruebas. Sin embargo, en lugar de completar su contratación, el Estado está considerando una nueva competencia. Por consiguiente, los candidatos excluidos del nombramiento no impugnan un fallo. Retan las consecuencias de un éxito que ya no las abre automáticamente a la función por la que fueron seleccionados.

El expediente supera así a 275 personas afectadas. Hizo una pregunta mucho más amplia sobre el valor de las competiciones de servicio público. Si el éxito ya no es suficiente, los candidatos deben saber qué segundo criterio ocurre después de que se publiquen los resultados. Precisamente sobre esta base se impuso la cuestión denominacional.

However, the Constitution places jurisdiction at the forefront

Los candidatos reciben apoyo de disposiciones constitucionales específicas. Article 12 of the Constitution guarantees Lebanese access to public service without distinction other than those relating to merit and competence, under the conditions laid down by law. Por consiguiente, el principio es la igualdad de acceso a la administración, con sujeción a los criterios profesionales impuestos.

The case of legal assistants also refers to Article 95. En el caso de los cargos públicos de primera categoría, el texto prevé el abandono del estado de representación denominacional y el uso de la especialización y la competencia. El principio se aplica en particular a la administración pública, el poder judicial, las instituciones militares y de seguridad y las instituciones públicas y mixtas.

Es esta articulación entre los dos artículos que nutre la contienda. Los puestos de auxiliares judiciales de que se trate no corresponden a las funciones políticas o administrativas más altas para las que los saldos institucionales pueden estar sujetos a disposiciones especiales. Corresponden a trabajos administrativos y judiciales accesibles por la competencia. Por lo tanto, los candidatos consideran que su clasificación y éxito deben ser los factores determinantes.

Las acciones son cada vez más agudas, ya que el sistema judicial ha estado sufriendo durante varios años por dificultades de funcionamiento, falta de personal y retrasos administrativos. Los auxiliares judiciales desempeñan un papel diario en la tramitación de los casos. Los secretarios forman parte esencial de la continuidad de los tribunales. Los demandantes participan en la ejecución y transmisión de actos. Por lo tanto, el bloqueo de las citas no sólo afecta a las carreras de los candidatos. Podría afectar la capacidad del poder judicial para funcionar.

La paradoja se vuelve aún más visible cuando el estado planea reclutar nuevos candidatos. Si es necesario un concurso para 250 puestos adicionales, las 275 personas ya recibidas preguntan por qué sus nombramientos permanecen suspendidos. Por consiguiente, el debate no se refiere a la existencia de puestos innecesarios. Se ocupa de las condiciones políticas y administrativas en las que pueden cubrirse.

El Consejo de Ministros en el centro de la controversia

La decisión del 26 de febrero pone al gobierno directamente en el centro de la cuestión. El Consejo de Ministros no canceló los resultados de la competencia. Tampoco establece que los candidatos interesados hayan fracasado en una condición laboral adicional. Eligió dividir la última promoción y limitar las citas a 100.

Esta decisión compromete al gobiernoNawaf SalamEl desafío subraya la contradicción entre la carrera del Primer Ministro como ex juez de la Corte Internacional de Justicia y una decisión del gobierno acusada de hacer prevalecer la lógica confesional sobre los resultados de una competencia. El argumento es político, pero afecta principalmente la credibilidad de la reforma administrativa defendida por el poder.

El problema no es negar la realidad de los equilibrios religiosos en el Líbano. Estructuran parte del sistema político e institucional. La cuestión planteada por los candidatos es diferente: ¿se debería aplicar estos equilibrios a funciones para las cuales la Constitución establece específicamente una lógica de competencia, en particular en la primera categoría?

El expediente pone así en oposición dos concepciones del estado. En la primera se considera que la administración debe seguir reflejando los principales equilibrios comunitarios a fin de evitar que un grupo se vuelva insuficientemente representado sobre una base sostenible. La segunda opinión es que extender esta lógica a las competiciones administrativas significa evadir gradualmente el principio de mérito de su contenido. Cuanto más lejos sea el nivel de interés de los altos cargos políticos, más difícil será esta contradicción justificar legalmente.

Para los candidatos exitosos, el efecto concreto es inmediato. Invirtieron tiempo en la preparación de las pruebas, cumplieron los criterios necesarios y lograron los resultados necesarios. Algunos han podido organizar su futuro profesional en torno a este éxito. La suspensión de nombramientos convierte este éxito en un éxito de espera sin un plazo determinado.

Adel Nassar frente a una carpeta políticamente cerrada

Minister of JusticeAdel Nassarestá directamente preocupado. El Comité de Supervisión de Auxiliar Jurídico ha intensificado las reuniones con los funcionarios para obtener un cambio en la decisión. Pero el proceso hasta ahora no ha podido desbloquear todas las citas.

According to the information gathered by the follow-up committee and reported in the file, the Minister of Justice had explained that he was under pressure and considered that what had already been obtained was as much as possible in the current circumstances.Ali Al Mawla, miembro del Comité de Supervisión, retransmitió esta evaluación. El texto es revelador: el bloqueo no estaría vinculado a una incapacidad técnica para nombrar candidatos, sino a las limitaciones políticas al procesamiento del expediente.

Esta situación sitúa a Adel Nassar ante una dificultad particular. El Departamento de Justicia necesita personal. Al mismo tiempo, el Ministro no decide por sí solo los nombramientos que requieren intervención gubernamental. Incluso si quiere ampliar el reclutamiento, debe tratar el equilibrio dentro del Consejo de Ministros y con las fuerzas políticas involucradas en el asunto.

Por otra parte, los candidatos no pueden estar satisfechos con esta división de responsabilidades. Su interlocutor natural sigue siendo el estado. Participaron en un concurso organizado por sus instituciones y no en un procedimiento dirigido por los partidos políticos. Por consiguiente, su reclamación tiene como objetivo el resultado final: el nombramiento de aquellos cuyo éxito ya se ha reconocido.

El Comité de Supervisión trata específicamente de mantener esta distinción. Su argumento no es reclamar el favor político. Afirma que el derecho ya se ha adquirido a través del éxito de la competencia. Por lo tanto, la movilización tiene por objeto evitar que se añada un criterio adicional después de las pruebas.

Fuerzas libanesas y Kataeb directamente involucrados

El desafío también tomó una dimensión partidista. Fuentes del Comité de Supervisión acusan alFuerzas libanesasyKataëbhabiendo defendido un enfoque destinado a mantener un equilibrio religioso entre los nombrados. Los críticos usan una fórmula particularmente dura cuando se habla de « pruebas de sangre denominacional » impuestas a candidatos exitosos.

Esta acusación debe ser vista en su contexto. Proviene de los involucrados en el desafío y no constituye en sí misma una prueba de que ambas partes han impuesto legalmente un criterio religioso en el concurso. Sin embargo, muestra cómo los candidatos interpretan el bloqueo. En su opinión, el obstáculo ya no es administrativo. Es político y comunitario.

La esencia del problema radica en la composición de los propios candidatos. Los datos presentados por el Comité de Supervisión muestran que desde el principio no había igualdad digital entre los candidatos musulmanes y cristianos. Para obtener una paridad estricta entre los recibos, por lo tanto, equivale a cambiar la lógica del concurso después del hecho. Si las aplicaciones no se distribuyen por igual entre las comunidades, los resultados basados únicamente en puntajes no pueden garantizar mecánicamente una distribución denominacional equilibrada.

Las cifras de promociones anteriores refuerzan este argumento. En la cuarta promoción, la proporción de candidatos cristianos exitosos que aún desean sumarse a la posición habría disminuido por debajo del 25%, mientras que era alrededor del 35% al año anterior. Algunos de ellos habían encontrado otros empleos. Por lo tanto, el problema no es sólo con los resultados de la competencia. También se debe a cambios en el mercado laboral y a las opciones profesionales de los candidatos.

Esto crea una dificultad estructural. Si el Estado desea mantener una determinada representación denominacional en determinadas funciones, debe tener un número suficiente de candidatos de cada grupo. Cuando este no es el caso, aparecen dos opciones: aceptar el resultado de la competencia o retrasar los nombramientos en espera de nuevas aplicaciones. Esta es la segunda lógica que denuncian los asistentes legales.

Un problema mucho más allá de los tribunales

El archivo no está aislado. Otra contratación pública ya se ha visto demorada por controversias comparables. El caso de los guardias forestales se cita como ejemplo. In a competition involving 1,600 candidates, only 200 Christian candidates reportedly ran. La dificultad de construir una distribución equilibrada ha contribuido a retrasar los nombramientos.

La educación secundaria también tiene problemas similares. Una vez más, el número de candidatos de diferentes comunidades no corresponde necesariamente a una lógica de paridad. Cuando la administración trata de igualar los resultados de una competencia abierta con una representación denominacional determinada de antemano, ambos principios inevitablemente se vuelven tensos.

Estos precedentes dan a los 275 asistentes legales un alcance nacional. Esto ya no es sólo un conflicto entre una promoción y el Departamento de Justicia. Se revela una dificultad de contratación que puede afectar a varios sectores de la administración pública. La demografía de los candidatos, sus opciones profesionales y el atractivo de los salarios públicos han cambiado. Sin embargo, a veces los mecanismos políticos siguen funcionando de acuerdo con los equilibrios construidos en otro contexto.

Es probable que esta contradicción empeore cuando ciertas categorías de la población se desvíen más del empleo público. La remuneración, las perspectivas de carrera y la inestabilidad administrativa pueden empujar a los graduados al sector privado o a la emigración. Si una comunidad proporciona menos candidatos para una competencia determinada, entonces la administración se enfrenta a una opción imposible si simultáneamente quiere respetar el ranking y mantener una paridad estricta.

El resultado puede estar congelado. Las posiciones siguen vacantes. Los candidatos exitosos están esperando. Las administraciones siguen funcionando con personal insuficiente. Luego se organizan nuevas competiciones con la esperanza de producir una composición diferente.

Abrir un nuevo concurso cristaliza la ira

Esta es precisamente la perspectiva de una nueva competencia250 asistentes legalesque hace que el caso actual sea particularmente sensible. Los 275 candidatos que quedan sin nombramiento no entienden por qué el Estado buscará nuevos recibos cuando no resuelva la situación de los ya existentes.

Desde el punto de vista administrativo, una nueva competencia podría abordar las necesidades futuras o modificar la composición del grupo de candidatos. Pero políticamente, el mensaje es difícil de defender. Da la impresión de que el éxito de una primera promoción se puede poner en espera hasta que una segunda produce una distribución considerada más aceptable.

Esa práctica socavaría la confianza en la competencia misma. El candidato ya no puede considerar su clasificación como el resultado del procedimiento. Debe esperar una segunda selección informal, basada no en su nota sino en la composición colectiva de los recibos.

Esta incertidumbre afecta directamente al principio de igualdad. Dos candidatos que hayan alcanzado resultados comparables podrían tener diferentes destinos por razones no relacionadas con sus aptitudes profesionales. La administración correría el riesgo de convertir la competencia en un primer paso en un proceso cuyos criterios reales sólo se revelan en el momento del nombramiento.

El problema se está volviendo particularmente sensible en la justicia. The courts are specifically responsible for ensuring the application of the rules. Su personal administrativo no puede ser contratado a largo plazo según procedimientos cuyo resultado parece impredecible para los candidatos.

Detrás de los 275 nombres, la cuestión del estado que el Líbano quiere reconstruir

El gobierno dice que quiere reformar las instituciones, restaurar la confianza y fortalecer la autoridad estatal. Estos objetivos también se aplican en casos menos dramáticos que la seguridad en el Sur, las negociaciones internacionales o la reestructuración bancaria. La forma en que el Estado recluta a sus funcionarios públicos es una prueba muy concreta de su capacidad de aplicar las normas que se establecen.

Los 275 asistentes legales están exactamente en este punto de fricción. They do not request that their results be reassessed in their favour. Exigen que los resultados ya obtenidos produzcan sus efectos. Por otra parte, el Gobierno debe conciliar esta demanda con presiones políticas relacionadas con la representación religiosa y con las necesidades reales del poder judicial.

La elección tendrá consecuencias más allá de esta promoción. Un nombramiento completo incluiría la primacía de la competencia para esas categorías de puestos. En cambio, un mantenimiento duradero de la congelación sentaría un precedente: el éxito no sería necesariamente suficiente para ser contratado.

Por consiguiente, la pregunta de los 275 candidatos es sencilla, pero su respuesta se refiere al funcionamiento mismo del sistema libanés. Cuando la Constitución establece que la competencia y el mérito deben regir el acceso al servicio público en cuestión, la administración debe determinar hasta qué punto está de acuerdo en aplicar este principio cuando los resultados no corresponden a los equilibrios políticos deseados. Hasta que se resuelva esta contradicción, los 275 asistentes legales seguirán siendo las caras de un problema mucho mayor: el de un Estado que organiza concursos en nombre del mérito, y entonces todavía duda en aceptar lo que el mérito produce.

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