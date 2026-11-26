La electricidad del Líbano se hizo cargo de Baabda. La estimación de octubre dependía del combustible disponible; No se anunció nueva fecha ni producción.

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Joseph Aoun recibió el 25 de noviembre en Baabda el Presidente de Electricidad del Líbano, Nassib Nasr. Esto incluía las centrales eléctricas Zuk y Jiyé, los costos de combustible y la recogida de facturas. La Presidencia pide que se aceleren los procedimientos administrativos, pero su informe no da una fecha de inicio ni una cantidad adicional de electricidad.

¿Cuál fue la estimación de octubre

On 8 October, the Ministry of Energy and Water had indicated that technical and administrative steps were under way to reactivate the two plants. Los líderes del EDL presentaron entonces un escenario de alrededor de una hora y media de suministro de energía adicional, durante un mes y medio, basado en el combustible disponible en esa fecha. Esto fue una estimación condicional. Este cálculo no proporciona el nivel de producción alcanzado en noviembre y no puede transponerse a las reservas actuales sin una nueva cifra.

El informe de Baabda confirma que la situación de ambas instalaciones ha sido discutida. Nassib Nasr también discutió el impacto del aumento de los precios mundiales del petróleo en el costo de la producción. La Presidencia no cuenta las existencias utilizables ni el costo de una hora adicional de kilovatio producida por ambos sitios. Tampoco especifica qué grupos, si los hay, serán devueltos al servicio primero.

Nuevas instalaciones y creación de nuevas capacidades

Los dos archivos no están confundidos. On 13 November, the Government approved guidelines for the electricity sector and announced the continuing of negotiations with Qatar, one of which concerns new capacities in Zuk. Estas discusiones no determinan cuánto combustible puede consumir la instalación existente. Jiyé no está entre los tres sitios de producción nombrados en esta parte de la negociación, a saber, Deir Ammar, Zahrani y Zuk.

Para los suscriptores, el indicador a seguir es el número de horas efectivamente proporcionadas, no el único anuncio de una rehabilitación. Una encuesta LED de energía inyectada, reservas de combustible y horas de servicio compararía la producción real con el escenario de octubre. Ninguna de estas tres cifras se incluyen en el informe de entrevistas del 25 de noviembre.

La central de Zouk, cerca de Jounieh, el 30 de mayo de 2009. Imagen del archivo de tamaño: Malvado / Wikimedia Commons, CC BY 3.0.

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