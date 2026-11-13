Movedo: $280 por mes para acomodar

El Ministerio de Asuntos Sociales y el ACNUR están prestando apoyo al alquiler de 2.700 familias libanesas desplazadas. El apoyo anunciado asciende a 280 dólares mensuales durante seis meses, con una primera oleada de alrededor de 1.800 hogares ubicados en centros. La selección tiene en cuenta los recursos, vulnerabilidades y condición del hogar. El alojamiento seleccionado debe ser inspeccionado antes de firmar un acuerdo y los pagos comienzan. La financiación sigue siendo inferior a las necesidades descritas por el departamento.

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El viernes 13 de noviembre, el Ministerio de Asuntos Sociales y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados anunciaron el lanzamiento de ayuda de alquiler para 2.700 familias libanesas desplazadas. Cada hogar seleccionado debe recibir $280 por mes durante seis meses. El plan está dirigido a las familias que aún no pueden regresar a sus hogares y tiene por objeto permitirles abandonar los centros de alojamiento o viviendas temporales para un hogar decente.

Una primera ola de alrededor de 1.800 familias

El lanzamiento debe comenzar con alrededor de 1.800 familias que viven actualmente en albergues. Por consiguiente, este primer grupo no representa a todos los 2.700 hogares cubiertos por la financiación disponible. El departamento presenta este número como una capacidad inicial, no como una estimación de las necesidades totales.

Las evaluaciones anteriores abarcaron a 2.195 familias, o a 8.406 personas, en 131 centros. De ellas, 1.802 familias fueron consideradas elegibles e interesadas en la asistencia. Estas cifras describen el progreso de la selección: no constituyen un balance de familias ya en una vivienda o que han recibido un primer pago.

El ministro Hanine el-Sayed coloca este programa en la transición del alojamiento de emergencia a soluciones más estables. Señaló que había diferentes posibilidades para los hogares: algunos podían considerar las reparaciones por retorno, mientras que otros todavía necesitaban alojamiento temporal o subsidio de alquiler.

Cómo se seleccionan los hogares

Debe utilizarse una red común de evaluación para dar prioridad a las aplicaciones. Se tiene en cuenta la situación social, económica y residencial de cada familia, incluyendo su tamaño, ingresos y deudas. La condición de la vivienda original y la posibilidad real de regresar a ella también se incluyen en el examen.

Entre los factores considerados figuran la presencia de personas de edad, personas con discapacidad o enfermedades crónicas. También se tiene en cuenta la situación de las mujeres embarazadas y lactantes. Así pues, el programa se basa en una evaluación de las necesidades, no en un pago uniforme a todas las familias desplazadas.

Después de confirmar la elegibilidad, el socio de ejecución se pone en contacto con el hogar. Él elige el alojamiento que desea alquilar. Una inspección debe verificar entonces que la vivienda cumple con las condiciones de vivienda decente. El acuerdo entre familia, propietario y socio precede al inicio de transferencias mensuales.

Las familias fuera de los centros también están afectadas

The Ministry reported that it was working in parallel with the expansion of the scheme for internally displaced persons living outside shelters. La identificación de estas familias debe basarse en sus propios datos y en la orientación proporcionada por los municipios.

Hanine al-Sayed recuerda que unas 3.000 familias siguen viviendo en los centros, con muchos hogares que permanecen en otros lugares y no pueden pagar alquileres a largo plazo o regresar a sus hogares. La financiación inicial no satisface toda esta demanda. Por consiguiente, el Gobierno tiene la intención de recabar recursos adicionales de donantes y asociados internacionales.

Personal temporario, no sustituto de la reconstrucción

El Ministro insiste en la función de transición de la prestación. No reemplaza el regreso o la reconstrucción, sino que debe ofrecer una solución a los hogares cuyo regreso sigue siendo imposible. La duración anunciada es de seis meses; En este lanzamiento no se anuncia ninguna extensión general.

Para Carolina Lindholm Billing, representante del ACNUR en el Líbano, el objetivo supera el pago de alquiler. El plan también debe reducir el riesgo de expulsión y vincular a los beneficiarios con los servicios de protección social y las oportunidades de ingresos. La salida de un centro colectivo debe permitir a las familias recuperar más privacidad y estabilidad, a la espera de un retorno seguro o una solución residencial más duradera.

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