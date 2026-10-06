23 días sin comida: la huelga de hambre de la prisión que el Líbano está empezando a escuchar

After 23 days of hunger strike, Lebanese detainees fear that their mobilization will become ordinary information. A medida que la amnistía general vuelve al debate, su movimiento plantea preguntas urgentes sobre el seguimiento médico, las situaciones judiciales, el diálogo institucional y la continua falta de una solución concreta.

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Un movimiento que teme convertirse en información ordinaria

« ¿Se ha convertido nuestra huelga en información repetitiva? No guardes silencio sobre nuestra tragedia. Somos una causa esperando una solución. Tras 23 días de huelga de hambre, el mensaje emitido por los detenidos libaneses ya no pretende llamar la atención sobre su situación. Refleja otra preocupación: la de ver la duración misma de su movilización eventualmente trivializarla. Cuanto más tiempo continúe la prueba, más debe causar una respuesta. Sin embargo, ahora los prisioneros temen el efecto opuesto. Su movimiento corre el riesgo de convertirse en un nuevo componente del paisaje carcelario, mencionado y luego olvidado en medio de otras crisis que ocupan el estado.

Al 6 de octubre de 2026, la información disponible es suficiente para establecer la continuación de la huelga durante 23 días. Sin embargo, no proporcionan una encuesta suficientemente completa para identificar a todos los participantes individualmente, especificar el centro de detención de cada persona o establecer su estado médico personal. Tampoco presentan una plataforma detallada y común para asignar a todos los huelguistas un conjunto idéntico de reclamaciones. Este límite les impide convertir su movilización en un programa que ellos mismos no hubieran formulado. It does not remove the main fact: prisoners have been using the refusal to feed for more than three weeks to demand a solution to their situation.

Su movilización llega en un momento en que la cuestión de las prisiones se restablece en el debate político y religioso. El Mufti de la República, Abdel Latif Derian, anunció durante su viaje a Trípoli y Akkar que continuó siguiendo el archivo de amnistía general. También pidió explícitamente que esta medida posible incluyera el caso del Jeque Ahmad Al Assir. Esta posición no significa que todos los presos en huelga exijan lo mismo. No hay evidencia de esto. Sin embargo, demuestra que la cuestión de la suerte de los presos y los expedientes judiciales no resueltos se ha vuelto suficientemente sensible para ser presentada públicamente por los mufti.

Dos temporalidades se encuentran de esta manera. Por un lado, el de los presos, ahora cuenta como días de privación de alimentos. Por otra parte, la política, que incluye discusiones, proyectos de amnistía y búsquedas de compromisos. La dificultad es si la segunda puede producir una respuesta antes de que la primera convierte el movimiento en una emergencia humana.

Veintitrés días requieren ahora una respuesta institucional

Una huelga de hambre tiene una característica particular: el tiempo no es sólo la duración de la protesta, es uno de los instrumentos principales. Cada día adicional aumenta la presión sobre las autoridades y hace más importante la necesidad de seguimiento médico. Sin embargo, la duración por sí sola no permite a una persona establecer el estado de salud. La edad, la historia médica, el consumo de fluidos, el tratamiento y la aptitud juegan un papel esencial. Por consiguiente, sería irresponsable atribuir a los detenidos complicaciones específicas que no se documentan.

Sin embargo, después de 23 días, varias preguntas se vuelven legítimas. ¿Los detenidos interesados reciben atención médica regular? ¿Cuántos continúan la huelga? ¿Alguno de ellos ha interrumpido por razones de salud? ¿Hay un equipo para negociar con ellos? ¿Qué institución ha recibido sus demandas y qué respuesta les ha dado? La información disponible el 6 de octubre no proporciona una respuesta exacta a estas preguntas. Esta falta de datos se convierte en una debilidad en el procesamiento institucional del archivo.

El mensaje de los huelguistas revela su sentido de ser confrontado con esta invisibilidad. Ya no piden que su causa sea conocida. Ellos piden que no sea olvidada por ser conocida. La diferencia es importante. La movilización puede atraer mucha atención cuando se lanza, y luego desaparecer gradualmente de la agenda pública mientras continúa. En una situación actual dominada por el Sur, las negociaciones con Israel, las tensiones regionales, la crisis económica y los debates políticos, la situación carcelaria puede ser empujada rápidamente hacia el fondo.

Para los presos, este mecanismo es particularmente difícil de combatir. No tienen los mismos medios de acción que otros grupos sociales. No pueden demostrar en las calles, organizar conferencias libremente o viajar a políticos. Sus propios cuerpos se convirtieron en uno de los pocos instrumentos de protesta todavía disponibles. Así pues, el uso de la huelga de hambre indica tanto la seriedad percibida de su situación como la debilidad de los demás medios de que disponen para imponer su caso en el debate público.

La amnistía general vuelve, con todas sus contradicciones

La declaración de Abdel Latif Derian pone sobre la mesa una de las respuestas más controvertidas: la amnistía general. El mufti afirma seguir este archivo y quiere que entienda a Ahmad Al Assir. Esta solicitud saca inmediatamente el debate de la cárcel. La amnistía general es responsabilidad del legislador. Requiere determinar qué delitos podrían verse afectados, qué categorías serían excluidas y cómo tratar con registros judiciales muy diferentes.

El caso de Ahmad Al Assir ilustra la dificultad. Su nombre conlleva una carga de seguridad, política y judicial que va mucho más allá de un debate abstracto sobre el hacinamiento carcelario. Tan pronto como una persona entra en el debate, la amnistía deja de ser un medio para reducir el número de detenidos. Se convierte en un registro de relaciones de poder entre fuerzas políticas, sensibilidades religiosas, familias interesadas e instituciones judiciales.

Por lo tanto, una amnistía general no puede confundirse con una simple decisión colectiva de liberación. Requiere criterios. También plantea la cuestión de las víctimas y sus derechos. Some detainees may be imprisoned for very different acts than others. Una medida que sea lo suficientemente amplia para satisfacer todas las solicitudes puede borrar estas diferencias. Por otra parte, una medida excesivamente restrictiva puede perder el objetivo político para el que fue diseñado.

Sin embargo, el regreso del tema demuestra que el status quo resulta difícil de defender. Si los políticos consideran que es necesaria una amnistía, el expediente debe ser eliminado del registro de promesas periódicas para entrar en el registro de un texto específico. Si sienten que no es posible, entonces deben presentar otros mecanismos para resolver problemas que puedan ser desatendidos. Mantener la promesa de una solución al mismo tiempo y la ausencia de un calendario sólo prolonga la incertidumbre.

No todos los detenidos están en la misma situación jurídica

El debate sobre las prisiones se confunde rápidamente cuando los términos « incluso », « prisionero », « condenado » y « inculpado » se utilizan como si se referían exactamente a la misma situación. However, a person sentenced by a final decision is not in the same position as a person awaiting trial. Por consiguiente, las respuestas jurídicas no son intercambiables.

The information available on strikers does not allow for a precise collapse between convicted and detained persons pending the completion of their proceedings. Por lo tanto, sería incorrecto presentar todo el movimiento como una revuelta de personas detenidas. Sería igualmente incorrecto asumir que todos cumplen condenas definitivas. Su punto común es su participación en una huelga que ha durado 23 días y piden una solución a su causa.

Sin embargo, esta distinción es esencial para cualquier respuesta pública. Cuando un condenado impugna su situación, las posibilidades dependen de su juicio, de los recursos y posiblemente de una medida legislativa. Cuando un acusado está en espera de juicio, la cuestión puede referirse a la duración de las actuaciones y decisiones judiciales relativas a su detención. La mezcla de estas situaciones produce un debate políticamente dramático, pero jurídicamente implacable.

La misma cautela se aplica a los delitos. Los reclusos pueden participar en asuntos penales, de seguridad u otros asuntos. The information examined does not allow a single category to be assigned to strikers. Una posible amnistía debe enfrentar precisamente esta diversidad, en lugar de enmascararlo detrás de una definición general de la población carcelaria.

Por lo tanto, una reforma creíble debe comenzar con una descripción clara de los expedientes correspondientes. ¿Quién es condenado? ¿Quién espera su juicio? ¿Cuánto tiempo? ¿Para qué categorías de delitos? ¿Qué procedimiento queda por completar? Sin estos datos, el debate corre el riesgo de quedar atrapado en consignas contradictorias: para algunos, todos los presos serían víctimas de injusticia; Para otros, cualquier debate sobre su situación constituiría un reto para la justicia. Ninguna de estas simplificaciones puede resolver casos individuales.

Una justicia que en sí carece de personal

La crisis carcelaria tiene lugar en paralelo con otro caso que revela las dificultades del sistema judicial: la de275 asistentes legales que aprobaron las competiciones pero permanecieron sin nombramiento. De una última promoción de 375 recibidas, el gobierno nombró sólo a 100 personas, es decir, 80 empleados y 20 demandantes. Los 275 restantes siguen esperando, mientras que se prevé un nuevo concurso para 250 puestos.

Ambos archivos no deben confundirse artificialmente. No hay pruebas que indiquen que el nombramiento de esos auxiliares redundaría automáticamente en una reducción mensurable de la población carcelaria o resolvería todos los retrasos en los tribunales. Pero la yuxtaposición revela un problema institucional. El Estado quiere acelerar y reformar el sistema de justicia, mientras que las personas seleccionadas para participar en su funcionamiento siguen bloqueadas por una controversia política sobre los nombramientos.

Los secretarios y alguaciles no emitirán juicios. Sin embargo, su función es indispensable para el funcionamiento cotidiano de los tribunales. Los procedimientos judiciales no dependen únicamente del número de jueces. Se basan en toda una administración responsable de registros, actos, audiencias y notificaciones. Una institución que opera con recursos insuficientes tendrá más dificultad para tratar rápidamente con un alto volumen de procedimientos.

El Ministro de Justicia Adel Nassar enfrenta dos demandas paralelas: mejorar el funcionamiento del sistema y abordar las limitaciones políticas de su administración. El bloqueo de los asistentes judiciales ilustra la dificultad de pasar de un discurso general sobre la reforma a decisiones administrativas concretas.

En el caso de las personas detenidas, la disfunción del sistema de justicia tiene una consecuencia diferente a la que tienen para el resto de la población. Un retraso administrativo ordinario puede costar tiempo. Un retraso que afecte a una causa penal puede prolongar un período que se pasa tras las rejas. Esto da a la eficiencia judicial una dimensión humana inmediata.

Amnistía puede vaciar células sin reparar el sistema

Un error sería considerar la amnistía general como una reforma penitenciaria completa. Tal medida puede, dependiendo de su alcance, permitir la liberación de ciertas categorías de reclusos y reducir la presión sobre las instituciones de manera especial. Sin embargo, no elimina los mecanismos que produjeron las dificultades iniciales.

Si los procedimientos siguen siendo lentos, los nuevos reclusos pueden acumularse. Si la administración judicial sigue estando insuficiente, los casos seguirán retrasados. Si no se establece una política sostenible, una reducción única de la población carcelaria puede ser seguida unos años más tarde por una nueva saturación.

Por lo tanto, la verdadera elección no es entre la amnistía y la reforma. Las dos preguntas son diferentes. Una amnistía es una decisión política y legislativa sobre hechos y personas determinadas según criterios definidos. Una reforma del sistema de justicia y las prisiones se refiere a la forma en que el sistema funciona antes, durante y después de la prisión.

El debate actual se beneficiaría de una clara distinción entre esos niveles. Los casos que pueden resolverse mediante aceleración judicial no requieren necesariamente amnistía. Las condenas que sólo pueden ser modificadas por la legislación entran en otro mecanismo. The problems of conditions of detention are still a third category.

Esta separación también haría más visibles las responsabilidades. El Parlamento debe responder cuando se necesite legislación. El gobierno debe actuar cuando se trate de medios administrativos o políticas penitenciarias. La justicia debe intervenir cuando la solución depende de una decisión judicial. Sin esta distribución, cada institución puede esperar a que la otra tome la iniciativa.

La falta de información se convierte en problema público

Después de 23 días de huelga, el archivo sufre de falta de información precisa. Debe conocerse el número exacto de participantes que siguen en huelga. Su situación médica general debe documentarse sin violar su privacidad. Sus principales reclamaciones deben presentarse claramente. La identidad de la estructura responsable del diálogo con ellos también debe ser pública.

La transparencia es importante para los propios detenidos. Impide que sus demandas sean reformuladas por intermediarios o utilizadas en batallas políticas que no correspondan necesariamente a sus prioridades. También protege las instituciones. Una autoridad que publica lo que ha recibido, lo que puede aceptar y lo que cae bajo otra institución reduce el espacio dejado a los rumores.

Esta información es finalmente necesaria para el público. Un ciudadano no puede hacer una opinión seria sobre la amnistía, detención o posible injusticia de una situación individual sin conocer los hechos. La prisión no debe convertirse en un espacio en el que la falta de visibilidad se considere normal en el único terreno en que los que están allí están privados de libertad.

La privación de libertad es precisamente la razón por la que debe fortalecerse la transparencia institucional. Una persona detenida depende casi por completo del Estado para acceder a la atención, seguridad y procedimientos que le conciernen. El escrutinio público de esta relación es una de las garantías necesarias para el funcionamiento de un sistema judicial.

El mensaje de los huelguistas revela que consideran insuficiente esta visibilidad. Su petición de no « seguir silencio » no es sólo dirigida a las autoridades. También apunta a una sociedad que puede acostumbrarse a su situación.

Un expediente rebasado por las principales crisis nacionales

Parte del tiempo explica esta dificultad. El Líbano está experimentando simultáneamente una serie de crisis graves. El Sur sigue sujeto a operaciones israelíes. Las negociaciones militares con Israel movilizan a los responsables. Queda abierta la cuestión del futuro de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas. El gobierno busca una solución a la electricidad. El debate sobre la ley electoral se reanudará. Las reformas financieras y bancarias siguen influyendo en la agenda.

En esta acumulación, las prisiones no tienen la misma capacidad de imponer. They do not have an international deadline or a diplomatic appointment requiring the authorities to provide a response at a given date. Es precisamente este vacío de calendario que la huelga de hambre está tratando de llenar. Los reclusos hacen su propia madurez contando los días.

El riesgo es que el Estado responda sólo cuando la emergencia médica se vuelva suficientemente seria. Tal método transformaría el deterioro de la salud en una condición de escucha. Sin embargo, una institución no debe esperar hasta que el costo humano aumente para abrir un diálogo que pueda entablar antes.

Sin embargo, no se trata de aceptar automáticamente las solicitudes porque están acompañadas de una huelga. The role of the authorities is to examine claims, explain what can be decided, transmit what is within Parliament or the justice system and ensure medical follow-up. Una respuesta institucional puede ser negativa en algunos puntos. No puede ser inexistente.

De la consigna de amnistía a una decisión verificable

La posición de Abdel Latif Derian ahora ofrece apoyo político a los partidarios de la amnistía general. Sin embargo, no aborda ninguna de las cuestiones que anteriormente bloquearon este archivo. Tan pronto como haya que escribir un texto, las categorías de delitos, exclusiones y casos individuales sensibles volverán a la vanguardia.

La referencia a Ahmad Al Assir ya lo muestra. Para sus partidarios, su inclusión puede aparecer como una condición de equidad. Para otros actores, puede convertirse precisamente en el punto que hace imposible el compromiso. Otras categorías de reclusos pueden, a su vez, preguntar por qué serían excluidos de una medida general.

Por lo tanto, el Parlamento tendrá que decidir si realmente quiere abrir este proyecto. Si lo hace, la discusión tendrá que dejar el registro de promesas. Un proyecto específico finalmente revelará quién podría estar involucrado y qué líneas rojas son defendidas por las diversas fuerzas políticas.

Si este camino sigue bloqueado, el ejecutivo y el poder judicial no podrán considerar que todo el expediente de la prisión debe esperar. Las situaciones que entran en otros procedimientos deben examinarse por separado. El lento ritmo de un debate sobre la amnistía no puede convertirse en una respuesta general a todas las dificultades en las cárceles.

En el vigésimo tercer día, es finalmente esta falta de camino identificable que da al mensaje del prisionero su fuerza. Su fórmula no sólo exige compasión. Está pidiendo una salida. Las fuentes disponibles no nos permiten decir hoy qué forma puede tomar esta salida para cada una de ellas. Por otra parte, muestran que después de más de tres semanas de huelga, se supera el tiempo de observación simple. Un caso que « espera una solución » no puede permanecer suspendido indefinidamente entre una promesa de amnistía, procedimientos judiciales y el silencio de las células.

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