Francia empuja fuera del sur del Líbano: la batalla para controlar el post-Force provisional

Francia corre el riesgo de perder su influencia en la seguridad en el sur del Líbano frente al veto israelo-americano sobre su participación en el futuro mecanismo de verificación. A medida que la FPNUL se prepara para su retirada, Italia parece estar mejor situada. Beirut teme que un nuevo acuerdo internacional sustituya gradualmente la misión de las Naciones Unidas sobre el terreno.

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La verdadera apuesta está detrás de las negociaciones militares

Se está llevando a cabo una batalla diplomática discreta en torno a los futuros arreglos de seguridad en el sur del Líbano. Ya no se refiere únicamente a la retirada de las fuerzas israelíes, el despliegue del ejército libanés o el destino de las armas de Hezbolá. Se trata ahora de una cuestión más técnica que parece, pero con consecuencias de largo alcance: ¿qué países tendrán derecho a verificar la aplicación de futuros arreglos militares? En esta negociación, Francia se enfrenta a la oposición israelí. Italia aparece mejor colocado. Se han propuesto otros países, mientras que Washington mantiene un papel central en la búsqueda de una fórmula aceptable.

El problema ha tenido una dimensión particular en las recientes negociaciones directas entre el Líbano e Israel. El séptimo período de sesiones, celebrado en Roma, no resolvió la composición del mecanismo de verificación. El Líbano ha propuesto varios Estados: Francia, Italia, Suiza, Austria y Jordania. La idea era establecer una presencia internacional diversificada, capaz de verificar los compromisos asumidos sobre el terreno sin poner todo el proceso bajo la autoridad de un solo actor. Esta propuesta no obtuvo el acuerdo necesario. La participación francesa se opone a Israel, mientras que Italia goza de una actitud más favorable.

Azerbaiyán también fue mencionado como una de las oportunidades que surgieron durante los debates. Sin embargo, esta opción plantea otras dificultades. Los estrechos vínculos militares y estratégicos entre Bakú e Israel alimentan reservas en el Líbano, especialmente en el entorno de Hezbolá. El problema entonces se vuelve casi circular. Un país aceptable para Israel puede ser desafiado en el lado libanés. Un actor considerado natural por Beirut puede, por otro lado, encontrarse con el veto israelí. La búsqueda de observadores capaces de ser aceptados por todas las partes se convierte así en una de las negociaciones más delicadas de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano.

La pregunta está lejos del protocolo. Se puede pedir a los Estados que participan en el mecanismo que observen la situación militar en ciertas zonas, verifiquen el despliegue del ejército libanés, supervisen los retiros israelíes y evalúen la posible presencia de instalaciones o posiciones armadas. Su evaluación podría condicionar la transición de una etapa a otra. Detrás de la elección de banderas, por lo tanto, es una cuestión de poder: ¿quién puede certificar que se ha cumplido un compromiso, que un área cumple las condiciones acordadas y que puede comenzar una nueva retirada?

París está perdiendo gradualmente su lugar en el sistema

El problema francés no parece haber surgido abruptamente en la última reunión de Roma. Varios signos indican una disminución gradual de París en la arquitectura de seguridad del Sur. Francia ha mantenido desde hace tiempo una posición especial gracias a su compromiso político con el Líbano, su participación en acuerdos internacionales y su presencia militar en la Fuerza Provisional. Esta antigüedad podría haber sido un candidato natural para el futuro mecanismo. Precisamente esta continuidad está siendo cuestionada.

El enfriamiento se demostró incluso antes del inicio de negociaciones directas entre el Líbano e Israel a mediados de abril de 2026. París ya había perdido parte de su papel en algunas reuniones militares. También se redujo su influencia en el mecanismo de vigilancia de la cesación del fuego concluido en 2024. Por consiguiente, la negativa actual de la participación francesa en el mecanismo de verificación forma parte de un desarrollo más amplio. Esto no es sólo un desacuerdo sobre la composición de una delegación para llevar a cabo algunas inspecciones.

Esta distancia se vuelve más sensible como la perspectiva de una nueva arquitectura internacional en los enfoques Sur. Si la Fuerza Provisional abandona efectivamente el terreno, los Estados que participan en el mecanismo sucesor parcial podrían tener acceso privilegiado a la información militar y a los debates operacionales. Supervisarían los despliegues, retiros e incidentes. También podrían desempeñar un papel en la determinación de hechos cuando una parte acusa al otro de no cumplir sus compromisos.

Francia corre el riesgo de perder más de un asiento. Podría perder parte de su capacidad de intervenir directamente en la gestión cotidiana del caso Sur. Este desarrollo sería aún más importante, ya que París consideraba al Líbano un terreno privilegiado para su acción diplomática en el Oriente Medio. Su declive abriría más espacio en Estados Unidos, pero también a otros socios europeos.

Italia se beneficia de un contexto más favorable

Roma está en casi la situación opuesta. La participación italiana en el futuro mecanismo no se enfrenta a la misma oposición en esta etapa. Italia también tiene una experiencia antigua del Líbano. Sus fuerzas han participado en los acuerdos internacionales desplegados en el país, y sus relaciones con los diversos actores libaneses no tienen el mismo peso político que los de París en las relaciones con Israel.

La elección de Roma para acoger las sesiones sexta y séptima de negociaciones directas reforzó esta posición. It does not conclude that Italy will take the lead in the future mechanism. Esa decisión no figura en la información disponible. Sin embargo, revela una diferencia significativa. Francia debe superar una negativa. Italia permanece en el juego sin encontrar un obstáculo equivalente.

Esta distinción puede cambiar gradualmente el equilibrio europeo en torno a la cuestión libanesa. Durante años, París ha tratado de preservar un papel político y militar específico. Si Roma se convierte en uno de los principales jugadores europeos aceptados por todas las partes, podría recuperar parte de este espacio. Esto no significaría necesariamente una sustitución completa de Italia con Francia. El mecanismo propuesto podría incluir a varios Estados. Pero en una negociación donde cada participante debe ser aceptado, no ser vetado ya es una ventaja importante.

El Líbano está tratando de mantener una fórmula plural. Su propuesta inicial en la que participaron cinco países alcanzó esta lógica. Suiza y Austria podrían ofrecer un perfil menos directo de las rivalidades regionales. Jordania era una presencia árabe con relaciones oficiales con Israel. Francia e Italia aportaron su experiencia en el terreno libanés. El fracaso de esta primera fórmula muestra, sin embargo, que la búsqueda de un equilibrio teórico se ve obstaculizada por ratios de poder reales.

« zonas experimentales » dan control internacional su peso completo

La batalla alrededor del mecanismo no se puede entender sin el archivo « zonas experimentales ». El principio examinado se basa en el progreso paso a paso. En una zona determinada, el ejército libanés debe poder fortalecer o establecer su presencia. Israel debe hacer un retiro correspondiente. Una verificación internacional debe entonces ver la nueva situación. Si la experiencia se considera satisfactoria, el mismo modelo podría aplicarse en otros lugares.

El Líbano quiere avanzar hacia nuevas zonas. Israel y los Estados Unidos solicitaron previamente la verificación de los resultados obtenidos en el primer sector. Esta diferencia parece limitada, pero da al mecanismo de control un poder considerable. Si la verificación es un requisito previo para cualquier prórroga, el órgano responsable de esta misión se convierte en el guardián del calendario.

El primer experimento se refiere a sectores alrededor de Frun y Srifa. Algunas partes de Zawtar Al Gharbiya también participan en los debates. La presencia del ejército libanés en gran parte de estas zonas es uno de los argumentos de Beirut para la continuación del proceso. Sin embargo, la parte israelí quiere obtener más validación antes de proceder a la siguiente etapa.

La lógica de un mecanismo progresivo también se estudia en la parte superior del estado libanés. El ejército podría identificar puntos donde tiene una capacidad de despliegue inmediata. Israel haría entonces un retiro limitado, posiblemente de una localidad o perímetro específico. Una unidad libanesa entraría inmediatamente en la zona, con supervisión internacional. El proceso podría ser replicado. Esta fórmula tiene por objeto evitar la creación de un vacío de seguridad entre la retirada israelí y la llegada de fuerzas libanesas.

Este método responde a una gran dificultad política. Beirut busca retiros sin esperar un arreglo amplio de todas las cuestiones contenciosas. En cambio, Israel vincula sus decisiones con garantías de seguridad más amplias. La verificación internacional se convierte en el puente entre los dos enfoques. Pero también puede convertirse en un bloqueo si los criterios de evaluación siguen siendo impugnados.

Una estructura temporal que podría convertirse en permanente

Otra fórmula está circulando para acompañar esta transición. Sería crear una estructura temporal de seguridad y negociación que reuniera al Líbano, Israel y el Comando Central de los Estados Unidos, con la participación de oficiales de enlace internacionales. El objetivo sería mantener un canal operacional después de la retirada de la Fuerza Provisional y evitar que Israel se encuentre solo frente al ejército libanés en una frontera todavía inestable.

Sin embargo, el carácter temporal del acuerdo no tranquiliza completamente a Beirut. Una de las principales preocupaciones es precisamente ver un mecanismo creado para gestionar una transición transformada en una arquitectura sostenible. Preocupa al Líbano que las funciones de verificación absorban gradualmente algunas de las misiones que realiza actualmente la Fuerza Internacional. Una evolución de esta naturaleza cambiaría profundamente la naturaleza de la presencia extranjera en el Sur.

La Fuerza Provisional se basa en un mandato de las Naciones Unidas. Tiene legitimidad multilateral y composición internacional. Un mecanismo más pequeño, muy dependiente de los Estados Unidos y sujeto a la aceptación israelí por sus participantes, funcionaría según una lógica diferente. Por lo tanto, la cuestión no es sólo una de su eficacia. Afecta el equilibrio político del plan y el marco en el que se arbitrarían los desacuerdos.

Es también por esta razón que la cuestión francesa se convierte en emblemática. Una presencia francesa en un sistema multilateral clásico no tiene el mismo significado que una presencia sujeta a la aprobación de Israel en un mecanismo más pequeño. El veto actual materializa esta transformación. El debate ya no se centra exclusivamente en la contribución de París a la seguridad del Sur. Se centra en su capacidad de participar en el nuevo sistema de adopción de decisiones.

86 meps intentan prevenir el vacío

Ante este desarrollo, se realizó una movilización parlamentaria en el Líbano. Una iniciativa apoyada por 86 parlamentarios exige un examen de las condiciones y el calendario para la retirada de la Fuerza Provisional. El razonamiento es sencillo: la misión internacional no debe desaparecer mientras persista la ocupación israelí y el Estado libanés no está en condiciones de ejercer eficazmente su autoridad exclusiva en todo el territorio de que se trate.

Melhem Khalaf, Firas Hamdan, Najat Saliba y Adnan Trabulsi están entre los diputados involucrados. Se dio una nota legal al cónsul griego Ignatios Panteleimon Papadimitriou. El acercamiento a Atenas no es accidental. Grecia ocupa la Presidencia del Consejo de Seguridad durante el mes de octubre. De esta manera, los parlamentarios quieren llevar la cuestión del vacío de seguridad directamente al foro que podría afectar al mandato internacional.

Kassem Hashem defiende una posición cercana. Considera que todavía es necesaria una presencia internacional en su forma actual o en una nueva configuración. El objetivo es mantener un marco internacional que acompañe la aplicación de la resolución 1701 y evitar una situación en la que el ejército libanés debe gestionar una línea de confrontación únicamente con Israel.

Por consiguiente, el debate va más allá de las divisiones habituales sobre la Fuerza Internacional. La cuestión inmediata es el calendario. Incluso los que están a favor del aumento del ejército libanés deben tener en cuenta el tiempo necesario para asumir todas las responsabilidades en el Sur solo. Entre la salida de fuerzas internacionales y la consolidación de la autoridad estatal, unas semanas de vacío podrían ser suficientes para crear una nueva realidad militar.

Washington tiene la llave del dispositivo

En esta negociación, Estados Unidos ocupa una posición central. Washington participa en la búsqueda de la fórmula de verificación y desempeña un papel clave en los debates con Israel. Por consiguiente, la elección de los Estados para participar en el mecanismo depende en gran medida del equilibrio que los estadounidenses quieren establecer entre las demandas israelíes y las demandas libanesas.

Esta posición americana explica en parte la dificultad francesa. Si la negativa viene sólo de Israel, París podría buscar apoyo americano para evitarlo. Sin embargo, la información disponible muestra una convergencia más amplia contra una función francesa en el mecanismo tal como se prevé actualmente. Esta situación reduce considerablemente el espacio de maniobra de Beirut.

Sin embargo, el Líbano mantiene varias palancas. Puede hacer hincapié en el carácter internacional del mecanismo, multiplicar las propuestas de los países participantes y seguir luchando en el Consejo de Seguridad para mantener una presencia de las Naciones Unidas. También puede utilizar el despliegue anticipado de su ejército para exigir retiros adicionales de Israel. Pero cada una de estas palancas depende, en algún momento, de la validación internacional.

Así pues, el futuro del Sur podría decidirse tanto en la definición de los procedimientos como en las deliberaciones sobre los principios. Una norma determinante que inspeccione una zona puede tener tanto efecto como un acuerdo sobre la retirada de esa zona. Una lista de países autorizados a participar puede redireccionar influencias diplomáticas. Una misión provisional puede ser sostenible si no se encuentra ninguna alternativa.

El calendario israelí complica aún más la ecuación

Las negociaciones se celebran finalmente en un contexto israelí particularmente delicado. Las elecciones se anuncian para el 27 de octubre. Al mismo tiempo, Benjamin Netanyahu afirmó que Israel seguiría golpeando a Hezbollah en el Líbano. Las operaciones militares continuas hacen más difícil construir un mecanismo basado en la confianza y las medidas simultáneas.

Beirut tiene la intención de documentar la destrucción en el Sur. Los mapas e imágenes de las operaciones israelíes podrían presentarse como parte de los debates. El argumento del Líbano es que no se puede estabilizar un mecanismo de seguridad si la destrucción continúa, si los habitantes siguen impedidos de regresar y si no se restablecen las condiciones de vida normales.

Por consiguiente, la reunión militar debe gestionar simultáneamente los retiros, el despliegue del ejército, las armas, las zonas experimentales, la verificación y el futuro de la presencia internacional. La cuestión francesa está en el corazón de esta arquitectura. Sobre todo, revela que la posFuerza provisional ya está siendo negociada antes de que todas las partes acuerden lo que realmente debe tener éxito.

París todavía no está excluido permanentemente de ningún papel futuro. Roma no fue designada como su sustituto. Azerbaiyán no se ha integrado oficialmente en el mecanismo. La composición final sigue abierta. Pero está surgiendo una tendencia: Francia encuentra ahora un obstáculo donde su presencia parecía natural. Si el mecanismo de verificación sigue siendo un instrumento limitado, ello seguirá siendo limitado. Si se convierte en el centro operacional del sistema para gestionar el Sur después de la Fuerza Provisional, el veto contra París marcará una redistribución mucho más profunda de influencias en el Líbano.