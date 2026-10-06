Electricidad: Joe Saddi boicotea al Consejo de Ministros

El Ministro de Energía, Joe Saddi, anunció el 6 de octubre de 2026 la suspensión de su participación en las reuniones del Consejo de Ministros. Pidió decisiones sobre las sumas adeudadas a Electricidad del Líbano, las exenciones aducidas por la empresa estatal y la financiación de las compras de combustible. Si bien permanecía en su puesto, hacía necesario que volviera a las reuniones del Gobierno a una respuesta concreta sobre la crisis de la electricidad y la continuidad de la oferta.

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El Ministro de Energía y Agua del Líbano, Joe Saddi, anunció el martes 6 de octubre de 2026 que suspendía, « en esta etapa », su participación en las reuniones del Consejo de Ministros. It is a condition for its return to government decisions on the electricity crisis, including the settlement of sums due to electricity in Lebanon, the taking over of certain exemptions and the consideration of measures to maintain supply without imposing new burdens on households.

El brazo de hierro en la electricidad cruzó un nuevo umbral dentro del gobierno libanés. En una conferencia de prensa celebrada el martes en Beirut, Joe Saddi anunció que ya no participaría en las reuniones del Consejo de Ministros.

Sin embargo, el Ministro de Energía no presenta esta decisión como renuncia o como retiro del cargo. Afirma que seguirá cumpliendo sus responsabilidades ministeriales. Su suspensión se refiere a su asistencia a las reuniones gubernamentales.

Joe Saddi condiciona su regreso a una respuesta política y financiera sobre el tema de la electricidad. Pide al Gobierno que asuma sus responsabilidades con el sector energético y que examine las propuestas ya presentadas.

Esta decisión llega en un momento en que la electricidad en el Líbano (EDL) debe financiar sus compras de combustible en un entorno marcado por el aumento de los precios de la energía. Esto revela ante todo un desacuerdo sobre cómo financiar el servicio público sin volver al mecanismo de avances del Tesoro.

Joe Saddi vincula su decisión con la crisis eléctrica

The Minister explained his temporary withdrawal from the sessions because there were no decisions that met the immediate needs of EDL. Considera que su participación en el Consejo de Ministros ya no es suficiente si las propuestas de electricidad siguen sin respuesta.

En particular, Joe Saddi reclama el pago de facturas y atrasos adeudados por las autoridades e instituciones públicas a Electricité du Liban. Según las cifras que presentó el martes, los atrasos del Estado a EDL alcanzarían unos 300 millones de dólares.

El ministro señaló una contradicción que consideraba difícil mantener: las personas tenían que pagar sus cuentas, mientras que algunas instituciones públicas no pagaban el suyo en su totalidad. EDL necesita estos ingresos para financiar sus compras de combustible.

Joe Saddi también pide al Estado que sufra el costo de las exenciones otorgadas en el contexto de la guerra y la ayuda a las poblaciones afectadas. Según él, EDL suministraba electricidad sin recibir a cambio todas las cantidades correspondientes.

Las apuestas son inmediatas. Sin recursos suficientes, la empresa pública tiene un margen limitado para comprar petróleo y mantener o aumentar las horas de alimentación.

El Ministro declara así que su decisión no constituye una renuncia a la responsabilidad. Por el contrario, lo presenta como un medio para empujar al gobierno a decidir.

Producción que cubre sólo un tercio de la demanda

La crisis financiera se está produciendo en una red ya incapaz de satisfacer la demanda nacional. Joe Saddi indicó que la capacidad disponible actualmente cubre alrededor de un tercio de las necesidades de electricidad del país.

Por lo tanto, el problema no se limita al costo del combustible. El Líbano también carece de capacidad productiva suficiente y de inversiones en nuevas infraestructuras.

El Ministro indicó que 24 empresas habían mostrado interés en las inversiones en el sector energético libanés. Sin embargo, estos inversores pedirían garantías, incluidas garantías financieras y de seguridad, antes de comprometerse.

Esta limitación complica la estrategia del Ministerio de atraer capital privado y reducir gradualmente la dependencia del sector de la financiación pública.

En particular, Joe Saddi aboga por una mayor participación del sector privado en la producción y operación de instalaciones eléctricas. La Autoridad Reguladora del sector trabaja en paralelo con la preparación de licencias para que el sector privado pueda producir y distribuir electricidad.

El Ministro recordó también el nombramiento de un nuevo consejo de administración para la electricidad del Líbano y el establecimiento de la Autoridad Reguladora, que se retrasó mucho a pesar de su inclusión en la legislación.

Sin embargo, estas reformas estructurales siguen siendo distintas de la urgencia de su decisión del 6 de octubre de encontrar recursos para que EDL pueda seguir comprando combustible y potenciando la red.

El aumento del aceite de combustible pesa sobre las horas de alimentación

Joe Saddi atribuyó algunas de las dificultades actuales para aumentar el costo del combustible importado por Electricidad desde el Líbano. Según sus declaraciones, el precio del petróleo comprado por la empresa pública se ha duplicado en los últimos seis meses.

Este aumento reduce mecánicamente la cantidad de combustible que EDL puede adquirir a recursos constantes.

El ministro recordó que la comida pública alcanzó aproximadamente siete horas al día en febrero. Desde entonces, el aumento de los costos energéticos ha hecho difícil mantener este nivel.

La consecuencia para los hogares es doble. Una disminución de las horas proporcionadas por EDL aumenta el uso de generadores privados, cuya hora kilovatio suele ser más cara. Al mismo tiempo, las familias apoyan la ley pública y la ley privada.

Joe Saddi defiende por tanto el principio de precios variables de la electricidad pública, adaptado a las fluctuaciones de los precios del combustible. Según su estimación, este mecanismo podría reducir la factura general de consumo en aproximadamente $240 millones.

Sin embargo, esta propuesta requiere una decisión gubernamental. También plantea la cuestión del nivel de aranceles en un país donde una gran parte de la población sigue siendo vulnerable por varios años de crisis económica y monetaria.

Atrasos públicos e impuestos de 300.000 libras esterlinas en el centro de la controversia

Varias demandas financieras están en el corazón del conflicto que ahora enfrenta abiertamente a Joe Saddi contra el resto del ejecutivo.

Además del pago de las sumas adeudadas al EDL, el Ministro y las Fuerzas Libanesas piden que se revise el impuesto de 300.000 libras libanesas sobre combustible. El Primer Ministro Nawaf Salam había pedido la creación de una comisión ministerial para examinar la posible suspensión del impuesto y su repercusión en los ingresos del Gobierno.

El archivo contrasta con varios imperativos presupuestarios. Por un lado, el Ministerio de Energía busca reducir la presión sobre el costo de la electricidad y garantizar los recursos de EDL. Por otra parte, toda abolición o suspensión de un impuesto reduce los ingresos disponibles para las finanzas públicas.

Joe Saddi rechaza, sobre todo, que el aumento de la producción de electricidad requiere nuevos avances del Tesoro o una nueva deuda.

El sector de la electricidad libanesa ha dependido durante mucho tiempo de transferencias públicas masivas para financiar su funcionamiento, incluida la compra de combustible. El Ministro dijo que quería romper con este modelo y poner EDL en un camino financiero más autónomo.

Su suspensión de la participación en el Consejo de Ministros tiene por objeto precisamente obtener arbitrajes sobre estas aplicaciones antes de que la situación energética se deteriore aún más.

Pérdidas no técnicas estimadas en aproximadamente 30%

La financiación de EDL no es el único problema planteado el martes. Joe Saddi también insistió en las pérdidas no técnicas de la red, que estimó en un 30%.

Estas pérdidas incluyen electricidad consumida pero no debidamente facturada o recogida, así como conexiones ilegales. Su reducción es una de las condiciones para una consolidación sostenible de las cuentas EDL.

Un aumento de aranceles sin una mejor colección podría mover el problema en lugar de resolverlo.

Al mismo tiempo, el Ministerio procura reorganizar la distribución y recaudación de facturas. Para Joe Saddi, la viabilidad financiera de EDL debe basarse en última instancia en sus propios ingresos en lugar de en repetidos avances del estado.

Esta estrategia explica por qué el pago de las facturas gubernamentales es fundamental para sus reclamaciones actuales. El Ministro considera que el Estado no puede imponer disciplina de pago a las personas sin aplicarla a sus propias instituciones.

El gas y las importaciones regionales siguen en estudio

A más largo plazo, el Ministerio también está tratando de diversificar las fuentes de suministro de energía en el Líbano.

Joe Saddi indicó que se estaba trabajando para rehabilitar el oleoducto a Deir Ammar. Según el departamento, el cambio de petróleo a gas reduciría el costo de producción.

También se han preparado acuerdos de compra de gas con Jordania, así como mecanismos de tránsito e intercambio que involucran a Jordania y Siria. El Ministro indicó que había remitido los contratos pertinentes a la Secretaría General del Consejo de Ministros.

El Líbano también está estudiando la posibilidad de importar electricidad desde Siria o Turquía a través del territorio sirio. Joe Saddi habló sobre este último escenario con su homólogo turco en una reunión en Nueva York en septiembre.

Sin embargo, estos proyectos no constituyen una respuesta inmediata a la falta de liquidez eléctrica del Líbano. Requieren acuerdos técnicos, políticos y financieros antes de que puedan tener un efecto en la red.

Por lo tanto, la urgencia sigue siendo la que planteó el martes el Ministro: permitir que el EDL financie su combustible y determinar quién debe sufragar los gastos acumulados.

Una suspensión sin salida del gobierno

El anuncio de Joe Saddi crea una situación política inusual, pero no significa que abandone el gobierno.

El Ministro sigue en funciones y dice que quiere seguir desempeñando sus responsabilidades en el Ministerio de Energía y Agua. Su decisión se refiere específicamente a su presencia en las reuniones del Consejo de Ministros.

Las Fuerzas Libanesas, una formación política con la que está afiliada, apoyan su enfoque. La parte ya había expresado su insatisfacción con los arbitrajes financieros del gobierno y el proyecto de presupuesto para 2027.

Sin embargo, el anuncio transforma este desacuerdo político en presión institucional. El tema se convierte ahora en una de las condiciones para que el ministro regrese a las reuniones gubernamentales.

Joe Saddi ha establecido varias reclamaciones: el pago de los atrasos debido a la EDL, la cobertura de las exenciones decididas por el Estado, el examen de los precios variables y la respuesta a las propuestas para preservar el suministro.

El martes no se anunció fecha para la reanudación de la participación. Por lo tanto, la duración de la suspensión dependerá de las decisiones del Gobierno sobre la financiación de la electricidad en el Líbano y de las medidas solicitadas por el Ministerio para mantener horas de alimentación.

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