Ali al-Taher, la altura que amenaza al Sur

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A primera vista, Ali al-Taher es sólo una altura entre muchos otros en el terreno accidentado del sur del Líbano. Sin embargo, esta zona al este de Nabatiyeh concentra ahora una parte considerable del brazo israelí-Hizbullah, al tiempo que coloca al Estado y al ejército libanés en una cuestión particularmente delicada de soberanía. La continuación de las huelgas israelíes y la negativa de Hezbolá a abandonar el lugar plantearon preocupaciones de que una batalla geográficamente limitada socavaría los arreglos laborales negociados en el Sur. Por detrás de Ali al-Taher es ahora una cuestión más amplia: ¿quién establecerá las reglas militares y políticas aplicables al territorio libanés después de la guerra?

Sólo la paradoja resume la nueva fragilidad del sur del Líbano. Unos pocos kilómetros cuadrados de socorro pueden ahora sopesar las negociaciones relativas a Beirut, Israel y los Estados Unidos, complicar el despliegue del ejército libanés y amenazar la estabilización de aldeas cuyos habitantes todavía esperan regresar a sus hogares.

Ali al-Taher ha pasado de una posición militar a una prueba política. Israel quiere neutralizar lo que presenta como una infraestructura importante de Hezbolá. El movimiento chií se niega a permitir la presión militar israelí para determinar qué posiciones debe abandonar. Entre los dos, el Estado libanés debe defender el principio del monopolio de la fuerza policial sin dar la impresión de que su ejército lleva a cabo, bajo las bombas, una orden decidida fuera.

Esta contradicción explica por qué la altura se ha vuelto mucho más peligrosa que sus únicas dimensiones sugieren.

Ali al-Taher, un lugar caliente al norte de Litani

Las operaciones israelíes alrededor de Ali al-Taher se intensificaron en agosto. The area and several localities in Nabatiyeh governorate were hit, while there were consistent reports of Israeli preparations for the height. La secuencia del 15 de agosto agravó aún más la tensión: Israel lanzó una serie de huelgas después de un ataque de drones contra sus fuerzas en la zona, un ataque que atribuyó a Hezbollah.

Esta presión no ocurre en terreno prístino. Para junio, Ali al-Taher había sido el centro de información conflictiva sobre la realidad del control de altura. Israel había anunciado que había tomado el control de ella, que Hezbolá había negado formalmente. Un funcionario militar libanés había dicho entonces a un medio árabe que no había habido progresos israelíes sobre el terreno en consonancia con el anuncio.

Desde entonces, la cuestión ya no es sólo quién controla físicamente tal punto de alivio. Se refiere a la posibilidad de que Israel transforme su superioridad aérea y su presión militar en un cambio duradero en el sistema terrestre del sur del Líbano.

La geografía explica parte de esta insistencia. Las alturas de Ali al-Taher están situadas al este de Nabatiyah y ofrecen una posición dominante en varios ejes circundantes. Incluyen Nabatiyah, Kfar Tebnit y los relieves que conducen a Iqlim al-Touffah. Israel también afirma que la zona es el hogar de infraestructura subterránea utilizada por Hezbollah, que el movimiento no detalló públicamente.

Pero otra característica se ha vuelto políticamente esencial:Ali al-Taher se encuentra al norte de Litani.

Esta ubicación alimenta directamente el argumento Hezbollah. El movimiento sostiene que los arreglos de seguridad aplicados a la zona sur del río no pueden extenderse automáticamente al norte. Aceptar que Israel debe obtener, ya sea mediante la presión militar o mediante negociaciones, la evacuación de una posición al norte de Litani, por lo tanto, cambiaría gradualmente el alcance de las limitaciones impuestas a Hezbolá.

Aquí es donde el archivo cambia su naturaleza. Si la controversia se refiere únicamente a la neutralización de una posición que amenaza directamente a las fuerzas israelíes, se podría pedir teóricamente un arreglo local. Pero Hezbollah cree que Ali al-Taher podría crear una jurisprudencia: una primera posición evacuada bajo presión allanaría el camino por un segundo, luego un tercio.

El peligro ya no reside únicamente en una ofensiva israelí. También le preocupa que Hezbollah pueda decidir que debe prevenir militarmente la caída de la posición para evitar que se convierta en el modelo de los próximos pasos.

Hezbollah se niega a sentar un precedente para Ali al-Taher

El discurso de Hezbollah sobre Ali al-Taher se intensificó mientras aumentaba la presión militar y diplomática. Funcionarios y fuentes cercanas al movimiento han rechazado la idea de abandonar la altura sin compensación. En particular, el MP Hassan Ezzeddine, miembro del bloque parlamentario de Hezbollah, presentó el sitio como una posición esencial que el movimiento no pretende abandonar ante una operación israelí.

However, information circulating around a possible transfer to the Lebanese Armed Forces remains contradictory and must be treated as such. Algunas fuentes diplomáticas afirmaron que se había considerado una fórmula para la entrega de la zona al ejército, o incluso se había propuesto en determinadas condiciones. Hezbollah ha mantenido públicamente una línea mucho más restrictiva, mientras que otros informes se han referido a la posibilidad de una transferencia sólo después de una retirada israelí completa.

Esta divergencia no altera el corazón del problema. Hezbollah se niega a permitir que la secuencia sea dictada por Israel: presión militar, evacuación del movimiento, entrada del ejército libanés, y luego verificación del lugar. En su opinión, ese mecanismo haría que la fuerza israelí fuera el verdadero desencadenante del redespliegue interno libanés.

La participación del precedente se vuelve decisiva. Si Ali al-Taher es evacuado porque Israel lo designa como una amenaza, ¿qué impediría a Israel entonces reclamar el mismo trato para otra posición más al norte? ¿Y hasta qué punto podría extenderse este mecanismo?

Esa preocupación no significa que se acepten necesariamente todas las futuras demandas israelíes. Sin embargo, explica por qué Hezbollah atribuye a Ali al-Taher un valor que excede mucho el de la tierra. El ceder en esta altura sería, en su razonamiento, reconocer un mecanismo que permitiera a Israel participar indirectamente en la definición de arreglos militares dentro del Líbano.

Por lo tanto, el movimiento busca disociar dos cuestiones que sus oponentes quisieran reunir: el papel del Estado libanés y el de las exigencias israelíes. Puede ser confrontado con la reivindicación interna de un monopolio estatal de armas al negarse a que esta transformación tenga lugar según un calendario y una geografía determinados por Israel.

Precisamente esta distinción sitúa al ejército libanés en una situación particularmente incómoda.

El ejército libanés atrapado en un mecánico que no controla

En el papel, confiar a Ali al-Taher al ejército podría parecer ser la solución más coherente con el principio de soberanía. Una zona en territorio libanés pasará bajo la autoridad de la institución militar nacional, mientras que las fuerzas no estatales se retirarán de ella. Presentada de esta manera, la fórmula parece casi obvia.

En el campo, es mucho menos.

El primer problema es la secuencia en la que se produciría este despliegue. Si Israel designa una posición de Hezbolá, la bomba, amenaza con ocuparla y luego exige que sea entregada al ejército libanés, su despliegue ya no se verá como el mero ejercicio de una decisión soberana en Beirut. Podría parecer el resultado directo de un mandato militar israelí.

Este matiz es crucial para una institución que intenta presentarse como el ejército de todos los libaneses.

El ejército enfrentaría entonces dos imperativos difíciles de reconciliar. La primera consiste en ampliar la autoridad efectiva del Estado en todo el territorio. El segundo es evitar ser transformado en un instrumento que permita a Israel obtener sin el uso directo de la tierra lo que exige sobre el terreno.

Por lo tanto, el caso de Ali al-Taher plantea una cuestión más profunda que la cuestión de quién ocupará una altura mañana:¿quién decide desplegar el ejército libanés en territorio libanés?

Si bien esta decisión pertenece a las instituciones de Beirut, es una cuestión de soberanía nacional. Si bien el calendario y los lugares se determinan gradualmente por las demandas israelíes apoyadas por la amenaza de huelgas, la misma operación tiene un significado político completamente diferente.

Al anterior le preocupa especialmente que la fórmula pueda reproducirse. Israel podría identificar un lugar, exigir su evacuación, ejercer presión militar y luego pedir al ejército libanés que tome posesión de él. El debate ya no se centraría únicamente en el desarme de Hezbollah, sino en la capacidad de Israel de determinar, en un lugar tras otro, la cartografía de seguridad del Líbano.

Para Beirut, la trampa es obvia. La negativa a desplegar el ejército expondría al Estado a la acusación de no ejercer su soberanía. Aceptar cada despliegue según una secuencia impuesta por Israel podría, por el contrario, debilitar esa misma soberanía dando la impresión de que el Estado actúa bajo coacción externa.

Ali al-Taher concentra estas dos contradicciones.

Un asunto político israelí

La determinación israelí también tiene una dimensión interna que debe distinguirse de consideraciones militares. Según informes publicados en la prensa libanesa en los últimos días, Benjamin Netanyahu puede tratar de retratar la toma de Ali al-Taher como un éxito antes de que las elecciones legislativas israelíes anunciaran el 27 de octubre.

Esta lectura proviene en particular de fuentes oficiales del Líbano citadas por la prensa. No es prueba de las intenciones personales del Primer Ministro israelí y, por consiguiente, debe seguir siendo presentado como un análisis informado, no como un hecho establecido.

Sin embargo, es parte de un contexto político identificable. Benjamin Netanyahu mencionó el 8 de agosto la preparación de una operación importante sin especificar públicamente su naturaleza. Varios medios de comunicación acercaron estas declaraciones a la presión alrededor de Ali al-Taher.

La cuestión del norte de Israel añade una dimensión adicional. The security of border communities and the ability to ensure the sustainable return of their inhabitants is a major political issue in Israel. En este contexto, una operación presentada como neutralización de una importante infraestructura de Hezbolá podría adquirir un valor simbólico superior a su resultado territorial inmediato.

Esto también es lo que hace la situación más peligrosa. Una operación militar que satisfaga sólo una necesidad táctica puede ser limitada cuando se alcance su objetivo. Una operación con valor político o electoral está sujeta a otras limitaciones: debe producir una imagen de victoria suficientemente clara para ser presentada al público.

Ali al-Taher se ha convertido en un símbolo. After weeks of statements, strikes, reported attempts at progress and negotiations, its fate can now be interpreted by both sides as an indicator of their ability to impose their conditions.

Para Israel, no conseguir el cambio podría presentarse como la incapacidad para eliminar una amenaza persistente. Para Hezbollah, abandonar la posición bajo presión israelí podría interpretarse como aceptar una nueva regla del juego.

El margen de compromiso se reduce a medida que aumenta el valor simbólico de la altura.

En Ali al-Taher negocian futuras reglas del Sur

Esto es probablemente donde está el peligro principal. Una batalla para Ali al-Taher puede permanecer localizada en el espacio mientras produce consecuencias que no.

Las negociaciones entre el Líbano e Israel son el primer punto probable que resulte afectado. Los contactos con la participación estadounidense han llevado a reportar avances en ciertas cuestiones, incluyendo fronteras y prisioneros. Pero la cuestión de la cesación de los ataques y la de Ali al-Taher sigue dificultando la estabilización más amplia.

Una ofensiva israelí alteraría inmediatamente la lógica de estos debates. Ya no sería cuestión de negociar las modalidades de estabilización, sino de determinar si un cambio en el equilibrio militar de poder debería incorporarse al acuerdo político.

El riesgo para el Líbano es claro: que las negociaciones dejarán de definir las reglas del terreno y que el terreno comenzará a dictar las reglas de las negociaciones.

Un segundo reto es el retorno sostenible de los habitantes. Cada mayor resurgimiento de huelgas en la provincia de Nabatiyah revive el miedo a nuevos desplazamientos. Los ataques del 15 de agosto, que afectaron a varias localidades y causaron bajas civiles, mostraron que una confrontación centrada en Ali al-Taher podría superar rápidamente el perímetro inmediato de la altura.

Una batalla terrestre tendría consecuencias aún mayores. Las carreteras, las aldeas circundantes y las zonas utilizadas para los movimientos militares estarían expuestas a una expansión de las huelgas. Los habitantes que ya han experimentado los desplazamientos sucesivos permanecerían suspendidos de la evolución de una confrontación cuya participación supera su propia localidad.

Por último, Ali al-Taher interviene en un momento en que el Líbano debe pensar en la organización de seguridad meridional más allá de la presencia de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. Por lo tanto, la cuestión no es sólo la de la próxima confrontación. Se refiere a la arquitectura que debe prevenir la siguiente.

¿Quién vigilará áreas sensibles? ¿Qué libertad de acción conservará Israel cuando afirme identificar una amenaza? ¿Hasta dónde puede el ejército libanés desplegarse sin ser atrapado entre Hezbolá y las demandas israelíes? ¿Y qué garantías impedirán que un procedimiento diseñado para un sitio determinado se convierta en un mecanismo permanente aplicable a otros sectores?

Ali al-Taher se ha convertido en el lugar donde se reúnen todas estas cuestiones.

Por lo tanto, la altura no sólo se disputa por lo que contiene o por lo que permite observar. Es por la regla que podría crear. Israel busca evitar que Hezbollah mantenga capacidades que considera amenazantes. Hezbollah quiere impedir que Israel convierta su poder militar en un reloj permanente sobre su Litani norte. El Estado libanés debe tratar de restablecer su autoridad sin sugerir que esa autoridad se ejerza a petición de otro Estado.

Es esta superposición que hace que una confrontación local sea potencialmente explosiva.

Un compromiso en torno a Ali al-Taher podría, por otra parte, ofrecer un modelo: retiro o garantías israelíes, despliegue soberano del ejército libanés y mecanismo que impida el regreso de la confrontación armada. Pero tal acuerdo presupone que todo el mundo puede presentarlo como algo que no sea una rendición.

En este momento, esta fórmula no existe. Las huelgas militares y la presión mantienen la hipótesis de una operación israelí, mientras que Hizbullah mantiene su negativa de una evacuación impuesta. Entre ambos, el ejército libanés permanece en el centro de una ecuación que no ha definido.

Por lo tanto, el próximo movimiento alrededor de Ali al-Taher dirá más que el nombre de la fuerza que controlará una altura del distrito de Nabatiyah. El orador indicará si el futuro orden de seguridad del Sur se está construyendo mediante negociaciones interestatales y decisiones de las instituciones libanesas, o si gradualmente surgirá bajo presión militar.

Es por eso que Ali al-Taher todavía puede servir como cambio de divisas en una negociación más amplia. Pero cuanto más continúen las huelgas y cuanto más se hagan las posiciones públicas, menos espacio separando esta negociación desde el punto de ruptura.