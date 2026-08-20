Washington dirige la red financiera de Hezbollah

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El Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves 20 de agosto una nueva ofensiva de sanciones contra las redes relacionadas con Irán, dirigida a un total de 21 personas y 16 empresas según el anuncio transmitido en Beirut. El componente Hezbollah identifica a diez hombres y mujeres acusados de contrabando de efectivo en vuelos comerciales entre el Líbano, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos e Irán. Washington dice que esta red podría ascender a cientos de millones de dólares. Al mismo tiempo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros volvió a firmar a Hezbollah como parte de su relación con la Fuerza de Guardia Revolucionaria Al-Quds, alegando que la organización iraní interviene directamente en sus operaciones y decisiones políticas.

La nueva decisión de Estados Unidos se aplica menos a un negocio aislado o financiero que a una cadena de dinero. Según el Tesoro, las oficinas de divisas en Turquía, las empresas de primera línea, las cuentas bancarias y, en particular, los transportistas que viajan a las aerolíneas comerciales habrían permitido que el efectivo se trasladara entre varios países antes de su llegada al Líbano.

Washington nombra a diez personas en esta red:Yunus Alper Yilmaz, Halil Ibrahim Kacmaz, Onder Dede, Vasfi Akyuz, Mehmet Akyuz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Masoud Mousafar, Gulay Kaya Savci y Emrah Ayaz.

El mecanismo descrito por la Oficina de Control de Activos Extranjeros o la OFAC permitiría a Hezbollah obtener monedas fuera del sistema financiero oficial y eludir las sanciones que limitan su acceso a los bancos internacionales. La administración estadounidense también vincula esta red con un ex oficial financiero de la Fuerza Al-Quds, Behnam Shahriyari, que ya ha fallecido.

Esta decisión viene cuando Washington busca aumentar la presión financiera sobre Irán y sus organizaciones aliadas en la región. En el caso libanés, plantea ante todo una cuestión central desde el colapso bancario de 2019: la masiva circulación de efectivo fuera del sistema bancario tradicional.

Diez transportadores sospechosos entre cuatro países

El personaje presentado como central en Hezbollah esYunus Alper YilmazUn hombre de negocios turco. El Tesoro estadounidense lo acusa de dirigir la red de transportadores responsables del transporte de efectivo entre varios países de la región y el Líbano.

Según la OFAC, Yilmaz utilizó algunas oficinas de divisas con sede en Turquía como fachadas para sus operaciones. It also reportedly provided front companies and bank accounts for transfers related to the Al-Quds Force.

Washington entonces identificaHalil Ibrahim KacmazyOnder Dedecomo dos asociados de Yilmaz. In particular, they reportedly recovered cash from bureaux de change prior to their transfer.

Vasfi Akyuzhabría sido más logístico. El Tesoro lo acusa de coordinar el movimiento de transportadores mientras participa en ciertas operaciones de transporte.

Seis personas más completan la lista:Mehmet Akyuz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Masoud Mousafar, Gulay Kaya Savci y Emrah AyazSegún los cargos de Estados Unidos, traficaron dinero a Hezbollah en vuelos comerciales a Líbano.

Estos son cargos hechos por la administración estadounidense bajo sanciones administrativas. No deben presentarse como sentencias judiciales.

Vuelos comerciales para mover efectivo

El procedimiento descrito por Washington es uno de los aspectos más sensibles del anuncio. The network reportedly used transportors travelling as passengers on commercial flight connectlíbano, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

La OFAC estima que esta organización podría ascender a cientos de millones de dólares entre estas diferentes jurisdicciones.

El uso de especies respondería a una limitación particular. Las sanciones estadounidenses complican gravemente el uso del sistema bancario internacional por personas y estructuras asociadas con Hezbollah o la Fuerza Al-Quds. Los bancos que se ocupan de las transacciones en dólares incluyen la exposición al sistema financiero estadounidense y pueden enfrentar sanciones cuando facilitan determinadas transacciones con personas designadas.

El transporte físico de la moneda hace posible eludir algunos de estos controles. El dinero no pasa necesariamente por una transferencia bancaria internacional identificable. Puede ser movido físicamente y luego reintroducido en diferentes circuitos por oficinas de divisas, empresas u otros intermediarios.

Sin embargo, este método tiene una limitación logística: mover sumas muy grandes requiere una multiplicación de transporte, transportadores y puntos de recogida.

Es una infraestructura humana que Washington dice está apuntando el jueves.

Por qué Turquía y los Emiratos aparecen en la red

La geografía descrita por el Tesoro de Estados Unidos también es significativa. La red no sólo operaría entre Irán y Líbano. Utilizaría etapas en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

En el caso turco, Washington acusa directamente a Yilmaz de utilizar oficinas locales de intercambio, así como estructuras comerciales y bancarias. Turquía es un importante centro de transporte entre el Oriente Medio y Europa, con una densa red aérea a Beirut y varias capitales regionales.

Los Emiratos tienen una función diferente en los canales comerciales regionales. Dubai ha sido desde hace mucho tiempo una plataforma para el comercio, la reexportación, el intercambio y los servicios financieros entre Irán y el resto del mundo. Esta importancia económica explica por qué las redes iraníes que buscan eludir las sanciones estadounidenses aparecen regularmente en designaciones de la OFAC.

Sin embargo, llevar a estos países a una red sancionada no significa que sus gobiernos estén involucrados en las operaciones descritas. Estados Unidos acusa a individuos, corporaciones o intermediarios que utilizan sus territorios e infraestructura.

Esta distinción es esencial, especialmente en un momento en que Turquía y los Emiratos desempeñan un papel diplomático y económico cada vez mayor en las cuestiones libanesas.

La red regresaría a Behnam Shahriyari

El Tesoro vincula el esquema sancionado aBehnam Shahriyari, presentado como ex oficial financiero de la Guardia Revolucionaria iraní Al-Quds Force.

Shahriyari, ahora fallecido, ya había sido identificado durante varios años por Washington como uno de los actores en los mecanismos financieros utilizados para apoyar a las organizaciones aliadas de Teherán.

Según la administración estadounidense, la red dirigida el jueves había estado asociada previamente con él. Esta conexión es importante en la lectura del caso por Washington: los diez transportadores no formarían una mera red privada de transporte en efectivo, sino una de las extensiones de una infraestructura financiera vinculada a la Fuerza Al-Quds.

El Tesoro recuerda que los mecanismos utilizados para financiar Hezbollah no se basan en un solo método. Washington cita el comercio ilegal de petróleo, operaciones marítimas ilegales, ventas de materias primas, empresas delanteras y transporte físico de efectivo.

En su evaluación nacional del riesgo publicada en 2026, el Tesoro estima en términos más generales que Hizbullah conserva varias fuentes de ingresos. Según Washington, el movimiento recibe apoyo financiero iraní y depende de actividades comerciales, donantes, redes internacionales e intermediarios financieros.

Por lo tanto, el transporte de especies forma parte de un sistema mucho mayor.

¿Qué es exactamente la Fuerza Al-Quds?

ElAl-Quds Force, o IRGC-QF según su acrónimo inglés, es la rama de los Guardianes de la Revolución Islámica principalmente responsable de operaciones externas.

Los propios Guardias Revolucionarios forman una institución militar y política-económica separada del ejército iraní regular. Creados después de la Revolución Islámica de 1979, ganaron poco a poco mayor peso en el aparato militar, de seguridad y económico de la República Islámica.

The Al-Quds Force is responsible for operational relations with various partners and armed groups supported by Tehran abroad.

Los Estados Unidos fueron una de las entidades sancionadas por el terrorismo en 2007, incluido su apoyo a Hezbollah y otras organizaciones. Washington añadió a los Guardias Revolucionarios a su lista de organizaciones terroristas extranjeras en 2019.

Esta calificación está sujeta a la legislación estadounidense. Por el contrario, Irán considera a los Guardias Revolucionarios como un componente oficial de sus fuerzas armadas.

Es el vínculo entre la Fuerza Al-Quds y Hezbollah que Washington refuerza legalmente con su decisión de 20 de agosto.

Por qué Washington « reine » Hezbollah

El término puede conducir a confusión. Los Estados Unidos no acaban de descubrir Hezbollah ni de ponerlo bajo sanciones por primera vez.

Washington ha colocado a Hezbollah en la lista de Estados UnidosOrganizaciones extranjeras de terrorismoorganizaciones terroristas extranjeras, de8 de octubre de 1997El Departamento de Estado también designó en 2001Specially Designed Global Terrorism, o SDGT, bajo la Orden Ejecutiva 13224.

La decisión del 20 de agosto añade una base adicional.

Ahora está rediseñando Hezbollah bajo la Orden Ejecutiva modificada 13224, considerando el movimiento comoen nombre de la Fuerza Al-Quds.

Para justificar esta calificación, el Tesoro de EE.UU. adelanta dos elementos. Afirma que la Fuerza Al-Quds coordina los ataques de Hezbollah e interviene profundamente en la dirección de sus decisiones políticas.

Esta declaración tiene un alcance que va más allá de la cuestión financiera por sí sola. Washington legaliza su lectura de la relación entre Hezbollah y Teherán: el movimiento libanés no sólo se considera beneficiario del apoyo iraní, sino como organización bajo la dirección o control de la Fuerza Al-Quds en el sentido del régimen de sanciones estadounidense.

Esta calificación es impugnada por Hezbollah, que reivindica la identidad y la toma de decisiones libanesas al tiempo que asume su alianza estratégica con Irán.

OFAC, la administración que puede reducir el acceso al dólar

El actor principal de esta decisión esOffice of Foreign Assets Control, mejor conocido por su sigla OFAC. Esta administración depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Su poder no reside en la detención de personas sancionadas. Se basa en el acceso al sistema financiero estadounidense.

Cuando se designe a una persona, sus bienes e intereses de propiedad ubicados en los Estados Unidos o mantenidos por personas estadounidenses deben ser bloqueados. Los ciudadanos y empresas estadounidenses ya no pueden realizar transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses a menos que estén autorizados o exentos.

El alcance se está convirtiendo en internacional debido al papel del dólar estadounidense y los bancos en los pagos globales.

Un banco extranjero que realiza a sabiendas ciertas transacciones importantes para una persona designada puede exponerse a sanciones secundarias. En particular, la OFAC puede restringir su acceso a las cuentas correspondientes en los Estados Unidos.

Esta amenaza empuja a las instituciones financieras internacionales a ejercer vigilancia que a menudo es más alta que las prohibiciones legales de Estados Unidos.

Para una red que busca dólares u otras monedas convertibles, el efecto puede ser considerable.

Qué sanciones cambian para las diez personas

Las diez personas designadas el jueves ven bloqueados sus posibles activos bajo la jurisdicción estadounidense.

La norma también se extiende a las empresas que poseen directa o indirectamente hasta el nivel de50 % o másindividual o colectivamente con otras personas sancionadas.

Por lo general, las transacciones relativas a sus bienes o intereses de propiedad están prohibidas para las personas estadounidenses.

Sin embargo, el efecto más significativo puede aparecer fuera de los Estados Unidos. Los bancos, las empresas de divisas, las empresas de transporte y otros socios extranjeros pueden decidir poner fin a cualquier relación con una persona sancionada para evitar la exposición al sistema estadounidense.

El Fondo de Ingresos Consolidados también observa que las sanciones secundarias pueden afectar a determinadas instituciones financieras extranjeras que facilitan transacciones importantes para las personas designadas.

Por lo tanto, el objetivo es hacer que el funcionamiento de la red sea mucho más caro, incluso cuando no utilice directamente un banco americano.

Líbano enfrenta el problema de la economía en efectivo

El anuncio de Estados Unidos es particularmente sensible al Líbano. Desde el colapso del sector bancario en 2019, la economía se ha movido en gran medida hacia los pagos en efectivo.

Esto facilita las transacciones diarias en un país donde la confianza en los bancos ha colapsado. También complica la lucha contra el blanqueo de dinero, la financiación ilegal y el transporte transfronterizo de divisas.

El Tesoro estadounidense considera que Hezbollah utiliza esta característica para mover fondos fuera de la banca convencional.

La cuestión se relaciona directamente con los controles fronterizos y el aeropuerto internacional de Rafic Hariri. Las autoridades libanesas ya han fortalecido las inspecciones de algunos viajeros tras acusaciones de que se utilizaron vuelos civiles para transferir dinero iraní.

Para febrero de 2025, se habían suspendido los vínculos directos entre Teherán y Beirut en un contexto de altas presiones de seguridad. Los cargos israelíes ya implicaron el transporte de especies iraníes a Hezbollah por vía aérea.

La nueva descripción americana sugiere un sistema más difuso: cuando el camino directo es complicado, el dinero puede, según Washington, transitar por otros países y ser transportado por varios transportadores.

Nueva presión sobre los circuitos financieros libaneses

Para Beirut, las consecuencias son más de 10 personas.

El Líbano está tratando de restablecer sus relaciones con las instituciones financieras internacionales, reestructurar su sector bancario y mejorar los mecanismos de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación ilícita. En este contexto, cualquier acusación estadounidense de cientos de millones de dólares que pasa por el país aumenta la presión sobre las autoridades supervisoras.

Los bancos libaneses ya han reducido gravemente sus relaciones con personas y empresas sancionadas a fin de preservar su acceso al dólar y a los bancos extranjeros correspondientes.

Por lo tanto, el desafío se desplaza a canales no bancarios: empresas de intercambio, transferencias informales, empresas comerciales y de efectivo que pueden actuar como intermediarios.

La decisión estadounidense del 20 de agosto establece específicamente que Washington tiene la intención de centrar sus sanciones más en esta infraestructura.

También interviene cuando las autoridades libanesas examinan el monopolio de las armas y el futuro papel de Hezbollah. Las sanciones añaden una dimensión financiera a esta presión política y militar.

El siguiente indicador será menos el número de nombres añadidos a las listas de los Estados Unidos que la capacidad de las autoridades de Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y el Líbano para identificar los circuitos descritos por Washington. Si las oficinas de divisas, las cuentas, las empresas delanteras y los transportistas están neutralizados efectivamente, Hezbollah tendrá que encontrar otras rutas para enviar al Líbano las monedas que las reclamaciones del Tesoro provienen de la infraestructura financiera iraní.