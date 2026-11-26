The master reported to UKMTO the explosion of an unidentified projectile near his ship. La tripulación es segura y sonora y no se ha reportado ningún daño.

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El maestro de un petrolero informó de la explosión de un proyectil no identificado cerca de su barco, al oeste de Dubai. El UKMTO indica que todos los miembros de la tripulación son seguros y que no se han reportado daños en el barco o efectos ambientales.

El asesor marítimo localizó el incidente a unas 50 millas náuticas al oeste de Dubai, a las 13:30 horas jueves 26 de noviembre, hora de los Emiratos Árabes Unidos, o a las 9:30 horas UTC el día anterior. El centro calificó el informe como « actividad sospechosa », no como ataques confirmados. No dice que el petrolero fue golpeado. Ni el nombre del buque ni el origen del proyectil fueron divulgados.

Un informe separado de los incidentes de Ormuz

El aviso está separado de los que documentan tres informes de petroleros afectados por proyectiles no identificados el 22 de noviembre en el Estrecho de Ormuz. In the case of the Strait, the UKMTO reported impacts on the vessels and indicated that they had continued to cross. Fuera de Dubai, el maestro informó una explosión cerca, sin ningún daño reportado. En la notificación no hay pruebas que vinculen el informe a las declaraciones iraníes sobre las minas en el Estrecho.

The UKMTO states that the authorities investigate and call on vessels to be cautious. No anunció ningún cierre de la zona o interrupción de la navegación tras este aviso.

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