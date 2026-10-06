Banque Richelieu Monaco reacciona a la información publicada el 5 de octubre de 2026 por Intelligence Online en el caso Riad Salamé. El establecimiento se niega a confirmar o invalidar la existencia de una relación comercial con un cliente, invocando el secreto profesional previsto por la ley monegasca. Afirma aplicar las medidas judiciales y congelación de activos aplicables, defiende sus tres niveles de control interno y se reserva la posibilidad de procesar « insinuaciones » que, en su opinión, podrían dañar su reputación.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Banque Richelieu Monaco respondió a la información publicada el 5 de octubre de 2026 por Intelligence Online sobre el caso de Riad Salamé. En un comunicado de prensa, la institución invoca el secreto profesional bajo la ley monegasca y se niega a confirmar o negar la existencia de una relación comercial con cualquier cliente. El banco también afirma aplicar medidas de congelación de activos y obligaciones de lucha contra el blanqueo de dinero. Por último, se reserva el derecho de perseguir las « insinuaciones » que considera probable que socavan su reputación.

El Banco Richelieu Monaco tomó posición tras la publicación de nueva información relativa al ex Gobernador del Banco del Líbano, Riad Salamé. Estas revelaciones fueron publicadas el 5 de octubre de 2026 porInteligencia en línea, medios de comunicación franceses especializados en inteligencia económica, redes de influencia y asuntos internacionales.

Inteligencia Online afirma que una proporción significativa de fondos sospechosos de ser desviados por el ex gobernador fueron colocados, de 2021, con Banque Richelieu Monaco. The media also reported transactions allegedly carried out through the institution following asset freeze measures.

Estos elementos se atribuyen a Inteligencia Online. Deben distinguirse de la posición expresada ahora por Banque Richelieu Monaco. The establishment shall not confirm or deny the existence of a business relationship with Riad Salamé or any other person likely to be affected by the published information.

Reclamaciones bancarias para aplicar congelaciones de activos

Uno de los elementos principales del comunicado se refiere a la aplicación de decisiones judiciales y medidas de congelación.

Banque Richelieu Monaco afirma aplicar todas las obligaciones de vigilancia establecidas por las regulaciones monegascas en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

También establece que las medidas ordenadas por las autoridades judiciales deben llevarse a cabo « sin demora ».

El banco agrega que aplica las medidas de congelación de activos aplicables a él.

Esta declaración responde a uno de los puntos sensibles planteados por la información publicada por Intelligence Online. The media was particularly interested in operations that could have place after the adoption of measures concerning certain assets.

Sin embargo, Banque Richelieu Monaco no responde por operación a los artículos reportados. Tampoco especifica qué medidas podrían haber afectado a las personas mencionadas en los artículos.

Hace una respuesta general sobre el cumplimiento.

Tres niveles de supervisión interna

Bank Richelieu Monaco también destaca su organización de control interno.

La institución afirma que todos sus controles internos se basan en tres niveles.

Según el banco, esta organización complementa los arreglos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias. Debe ser capaz de verificar su aplicación correcta.

Estos controles también deben permitir, según el comunicado de prensa, detectar y corregir cualquier fallo.

Tampoco detalla los tres niveles mencionados. En particular, no especifica los departamentos responsables de cada uno de ellos ni su posible participación en las operaciones mencionadas por Intelligence Online.

Por lo tanto, esta parte del comunicado constituye una presentación del mecanismo general de control de la institución y no una respuesta individualizada a una cuenta o transacción.

Información en el corazón del caso Riad Salamé

La información publicada por Intelligence Online forma parte del vasto expediente judicial y financiero que rodea a Riad Salamé, quien dirigió el Banco del Líbano durante tres décadas, de 1993 a 2023.

Durante varios años, el ex Gobernador ha sido objeto de procedimientos e investigaciones, incluido el origen y movimiento de grandes sumas de dinero.

Las investigaciones realizadas en varias jurisdicciones han llevado a las autoridades a examinar cuentas bancarias, empresas y activos ubicados en diferentes países europeos.

En este contexto es particularmente importante la información sobre Banque Richelieu Monaco.

Sin embargo, el punto central no abarca todos los procedimientos relativos a Riad Salamé. Se refiere a la respuesta del banco a la información publicada sobre posibles relaciones comerciales y la aplicación de medidas de congelación.

En este punto, Banque Richelieu Monaco se opone al secreto profesional cuando se trata de clientes específicos, pero generalmente afirma que aplica las decisiones de las autoridades y las congelaciones de activos que son ejecutables contra él.

El comunicado de prensa completo de Banque Richelieu Monaco

Se reproduce a continuación,completo y sin cambios, el comunicado enviado por Banque Richelieu Monaco :

Hola,

Banque Richelieu Monaco ha leído artículos de prensa recientes al respecto.

El Banco estará obligado por el secreto profesional previsto por la legislación monegasca y por el respeto del secreto de los procedimientos judiciales. Por lo tanto, no puede comentar la situación de ningún cliente o confirmar o invalidar la existencia de una relación comercial.

El Banco recuerda que aplica todas las obligaciones de vigilancia establecidas en las normas monegascas en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Aplicará sin demora las medidas ordenadas por las autoridades judiciales y las medidas pertinentes de congelación de activos.

Todos sus controles internos se basan en 3 niveles y por lo tanto complementan estos dispositivos para verificar su aplicación correcta e incluso para detectar y corregir cualquier fallo.

Por otra parte, nos reservamos la posibilidad, a través de la voz de nuestro consejo, de perseguir toda insinuación encaminada a denigrar el Banque Richelieu, exponiendo así su reputación sin que éste pueda responder sin no impedir el secreto bancario.

Lamentablemente,

Banque Richelieu Monaco.