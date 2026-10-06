Yazid ben Farhan esperaba en Beirut: lo que el retorno saudí puede cambiar antes de Tampa

La visita esperada de Yazid bin Farhan a Beirut coloca a Arabia Saudita en el corazón del caso libanés antes de Tampa. Entre las retiradas israelíes, el despliegue del ejército, las armas de Hezbolá y la presión estadounidense, Riad busca influir en una secuencia diplomática decisiva para el Líbano y su futuro regional inmediato.

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Una visita entre dos nombramientos decisivos

La posible llegada a Beirut del emisario saudí Yazid bin Farhan llega en un momento en que el archivo libanés está cambiando. Se prevé que las negociaciones militares entre el Líbano e Israel se reanudarán en Tampa, Florida, entre el 20 y el 22 de octubre de 2026. Dos días después, el 24 de octubre, Riyadh fue anfitrión de una cumbre entre los países del Golfo y sus socios europeos. Entre estas dos reuniones, la Arabia Saudita trata de mantener la capacidad de actuar sobre una cuestión libanesa que se ha convertido en inseparable de los trastornos regionales. La visita de Ben Farhan se anuncia la próxima semana, pero su confirmación definitiva sigue vinculada a los desarrollos de la región.

Este carácter todavía condicional es importante. Esta no es una visita cuyo programa detallado se ha hecho público oficialmente. La información disponible indica que debería permitir al enviado de la Arabia Saudita examinar la situación del país con funcionarios libaneses en el contexto de las transformaciones regionales. Por otra parte, no permiten a Riyadh recibir un plan o una lista secreta de aplicaciones que no habrían sido hechas públicas. El alcance de la visita se refleja principalmente en su calendario. Llegaría cuando Beirut prepara una difícil negociación con Israel, el Sur permanece sujeto a huelgas y destrucción, y la cuestión de las armas de Hezbolá sigue siendo el centro de la presión estadounidense.

La secuencia es aún más significativa, ya que Arabia Saudita está pasando por una fase excepcional de movilización regional. Riyadh acaba de activar con Turquía y Pakistán los compromisos militares de su alianza de defensa. Los tres países anunciaron la transición a la aplicación práctica de sus obligaciones comunes, con el despliegue de fuerzas y capacidades previstas para la Arabia Saudita. Esta decisión se basa en la reanudación de la guerra en Yemen y los ataques de Huthi contra territorio saudí. Por lo tanto, el regreso del emisario saudí al Líbano no tiene lugar en un vacío diplomático. Interviene en un momento en que Riyadh reorganiza simultáneamente su seguridad, alianzas y acción regional.

Tampa pone a Beirut por delante de una ecuación casi imposible

La delegación libanesa llegará a Tampa con una dificultad conocida. Washington quiere respuestas concretas sobre las armas de Hezbollah. Al mismo tiempo, Beirut está buscando retiros israelíes, promoviendo el despliegue del ejército y evitando el establecimiento de una zona de seguridad sostenible controlada por Israel en el sur. Estos objetivos no necesariamente siguen el mismo calendario. Eso es precisamente lo que hace complejo la negociación.

Una fórmula progresiva se estudia en los círculos del poder. Se identificarían zonas donde el ejército libanés pueda desplegarse inmediatamente. Israel haría un retiro limitado. Una unidad del ejército entraría en la zona, con alguna forma de supervisión internacional. El proceso podría reproducirse en otro lugar si el primer experimento funcionase. Este método tiene por objeto romper la cara entre dos requisitos máximos: un arreglo completo del archivo de armas antes de cualquier retirada israelí, o un retiro total antes de cualquier progreso ulterior en la parte libanesa.

Pero el sistema solo funciona si Washington acepta la simultaneidad. Si Estados Unidos considera que un compromiso previo y completo con las armas de Hezbolá es una condición para cualquier retirada israelí, el margen libanés se reduce considerablemente. El riesgo sería entonces que la reunión de Tampa produciría un texto limitado o simplemente mantener el canal de negociación abierto, sin cambios importantes sobre el terreno.

En este contexto, la presencia saudí puede tener peso político, incluso si no hay documento disponible para decir que Riyadh entrará directamente en negociaciones militares. Arabia Saudita tiene una estrecha relación con Washington y una red de alianzas árabes e internacionales. También tiene una larga historia de participación en las crisis políticas libanesas. Su interés en el caso unos días antes de Tampa significa al menos que no quiere dejar que el futuro del Líbano decida exclusivamente entre los actores de Washington, Israel, Teherán y Líbano.

El Sur se ha convertido en el centro de la política libanesa

La situación en el Sur da a la visita una dimensión adicional. Las autoridades libanesas tratan de impedir que los arreglos provisionales se conviertan en una realidad permanente. La destrucción de las aldeas, la dificultad de regresar a los habitantes y el mantenimiento de las posiciones israelíes hacen que la cuestión territorial sea inmediatamente concreta. Beirut también está preparando un expediente técnico sobre las operaciones israelíes. Los mapas e imágenes deben mostrar el alcance de la destrucción y sus consecuencias para las condiciones de vida.

El Presidente Joseph Aoun ha multiplicado las reuniones dedicadas al Sur. Destaca el apoyo a los habitantes que permanecen en sus aldeas y las necesidades de los desplazados. También vincula los esfuerzos diplomáticos con la retirada israelí y el principio del monopolio estatal de las armas. El Primer Ministro Nawaf Salam adopta una línea similar sobre el papel del Estado. Afirma que el pueblo del Sur no debe sentirse abandonado y que las instituciones deben estar presentes en todas las regiones, ya sean el Sur, Akkar o Bekaa.

Salam también quiere hacer visibles los efectos de la acción gubernamental. Tras su visita a Nabatiyah, discutió la restauración del agua y la electricidad, la renovación de las escuelas y la ejecución de los proyectos anunciados. Explicó que debía realizarse una nueva visita a Nabatiyah o Tyre cuando se pudieran encontrar resultados concretos. Este enfoque es políticamente importante. El gobierno trata de responder a Hezbollah en su propio terreno social y territorial, no por confrontación directa con su base, sino por una mayor presencia estatal.

El desplazamiento de Yazid ben Farhan llegaría así a un Líbano donde la cuestión de la soberanía ya no se discute únicamente desde el ángulo de las armas. También se refiere a la capacidad del Estado para prestar servicios, reconstruir aldeas, proteger a los habitantes y ocupar físicamente zonas evacuadas por Israel. Para los socios árabes de Beirut, esta dimensión es esencial. El fortalecimiento de la autoridad del Estado no puede basarse únicamente en decisiones políticas si las instituciones no pueden actuar sobre el terreno.

Riyadh encuentra un Líbano diferente

El Líbano que el emisario saudí encontraría ya no es el de las fases anteriores de crisis. Joseph Aoun es Presidente de la República. Nawaf Salam dirige el gobierno. Karim Suaid es Gobernador del Banco del Líbano. Al mismo tiempo, los debates se centraron en la soberanía, la reconstrucción, la electricidad, las finanzas públicas y el sistema bancario. Esta configuración ofrece a Riyadh varias puertas de entrada que no necesariamente pasan por las relaciones tradicionales entre los partidos.

En particular, el Gobierno está tratando de reactivar una relación institucional con los países árabes. Salam defiende la diplomacia estatal-estatal, principio que también aplica a su relación con Irán. Explicó que quería abrir una nueva página con Teherán sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia. También pidió el nombramiento de un nuevo embajador iraní en Beirut. En su lógica, la normalización de las relaciones con Irán debe pasar por instituciones y no por relaciones privilegiadas con la formación libanesa.

Esta doctrina es de interés directo para Arabia Saudita. Ofrece la oportunidad de reinvertir el Líbano sin reconstruir las antiguas fórmulas de patrocinio partidista. Riyadh puede apoyar las instituciones, el ejército, la reconstrucción y la reforma evitando al mismo tiempo las rivalidades internas. La visita de Ben Farhan se puede leer como prueba de esta nueva relación. Medirá si la convergencia política puede transformarse en una cooperación más estructurada.

Sin embargo, debemos evitar dar a esta perspectiva un alcance que aún no está documentado. En la información disponible no se anuncia ningún financiamiento saudí nuevo y preciso para la reconstrucción del Sur. No se detalla ningún paquete financiero relacionado con la visita. Ningún acuerdo sobre electricidad o infraestructura se atribuye al emisario. El núcleo documentado del desplazamiento sigue siendo político: examinar la situación libanesa en el contexto de las transformaciones regionales.

El archivo de armas será imposible de eludir

Incluso sin una agenda pública detallada, hay una cuestión de cualquier debate de alto nivel sobre el Líbano: el monopolio estatal de las armas. Está en el centro de las negociaciones con Washington. Pasa por los discursos de funcionarios libaneses. También estructura la relación entre el estado y Hezbollah.

Joseph Aoun reafirma el principio del monopolio de armas. Nawaf Salam cree que los compromisos ya asumidos deben ser implementados y rechaza la idea de continuar el debate desde su punto de partida. Otros funcionarios van más allá. Samy Gemayel pide al Estado que tome decisiones en principio para hacer cumplir y considera que el Líbano debe dejar lo que él describe como tutela iraní. Por otra parte, las cifras similares a Hizbullah sostienen que la concentración de armas no puede estar dirigida a satisfacer a Israel y que cualquier estrategia debe garantizar primero la defensa del territorio.

Por lo tanto, la visita de la Arabia Saudita tendrá lugar en medio de un debate libanés abierto. Riyadh no necesita publicar una nueva doctrina para que el sujeto esté presente. Es suficiente que Tampa ponga esta cuestión en el centro de las negociaciones unos días después.

El verdadero desafío será el método. La presión bruta sobre las autoridades libanesas podría reducir su capacidad para lograr compromisos internos. Un enfoque gradual, vinculado al fortalecimiento del ejército y la retirada israelí, proporcionaría más espacio político. La información disponible todavía no indica qué método ben Farhan preferirá. Sin embargo, muestran que la cuestión será difícil de evitar.

La electricidad y la economía pueden entrar en la ecuación política

El regreso de Arabia Saudita también llega en un momento en que los líderes libaneses buscan soluciones fuera de varias crisis estructurales. La reunión entre Nabih Berri y Nawaf Salam situó la electricidad en la parte superior de la agenda. Hay dos vías: un sistema de construcción, operación y transferencia, o un acuerdo internacional de libano que podría conducir a una solución duradera.

La situación energética da a esta cuestión una urgencia especial. El precio de los generadores privados alcanzó 52.840 libras por kilovatio hora en septiembre. Ha aumentado un 9,5% en un mes y aproximadamente un 75% desde febrero. Al mismo tiempo, el costo de los insumos comerciales ha sido el más alto en tres años y medio. Combustible, energía, materiales de construcción, envío y seguro pesan sobre márgenes. Las empresas reducen su contratación y sus compras a pesar de una actividad que muestra algunos signos de crecimiento.

Por lo tanto, Arabia Saudita tiene un espacio potencial más allá de la diplomacia pura. Infraestructura, energía, reconstrucción e inversión pueden acompañar una estrategia de consolidación estatal. Pero de nuevo, sería prematuro asignar estos archivos a la visita de Ben Farhan sin anuncio oficial. Su importancia radica en el contexto en que se produciría. Los líderes que se reunirán están buscando precisamente socios que pueden convertir las decisiones políticas en proyectos financiados.

La misma lógica se aplica al Sur. El Consejo Sur sigue los planes anunciados durante la visita de Nawaf Salam a Nabatiyah. Las instituciones públicas deben responder a las necesidades de las aldeas dañadas y las poblaciones desplazadas. El reto consiste en asegurar que la reconstrucción no se demore hasta el punto de dejar a otros actores solos en la esfera social.

Yemen también cambia el peso regional de Riad

Por último, la visita anunciada tiene lugar en un contexto saudí marcado por la reanudación de la guerra en Yemen. La operación « Fajr Al Yaman » abrió una nueva fase militar. Las fuerzas gubernamentales yemeníes reclaman progresos en la costa occidental y en torno a Bab Al Mandab. Los Houthis impugnan algunos de estos anuncios y al mismo tiempo amenazan el territorio saudí.

Ante esta situación, Riyadh, Ankara e Islamabad anunciaron la inmediata aplicación de sus compromisos conjuntos de defensa. Las fuerzas y capacidades militares deben desplegarse en la Arabia Saudita de conformidad con las disposiciones de su alianza. El ministro de Defensa saudí Khaled bin Salman presentó esta activación como una respuesta colectiva a los ataques contra el reino y lugares santos.

Washington también reafirmó sus compromisos de seguridad con Riyadh. Marco Rubio defendió el derecho de Arabia Saudita a protegerse de los ataques de Huthi. Estos acontecimientos refuerzan temporalmente la centralidad estratégica del reino. También le dan una relación más fuerte con Washington mientras Estados Unidos lidera gran parte de la secuencia diplomática relativa al Líbano.

Esta simultaneidad explica el interés de la visita de Ben Farhan. El Líbano no es un caso aislado en el escritorio saudí. Pertenece a una arquitectura regional mucho más amplia que incluye Yemen, Irán, seguridad del Golfo, relaciones con Turquía y Pakistán y relaciones con los Estados Unidos.

Una misión cuyo contenido se reproducirá tanto después como antes de Tampa

El calendario podría ser el principal mensaje político. Si Yazid ben Farhan llega antes de las negociaciones de Florida, sus conversaciones permitirán que Riyadh recoja directamente las posiciones de Joseph Aoun, Nawaf Salam y otros funcionarios pertinentes. El Reino podrá seguir las negociaciones con una lectura actualizada de los límites políticos libaneses.

Tampa medirá el margen real que queda en Beirut. Si Washington acepta una fórmula gradual que combina retiros israelíes y despliegue del ejército, el Líbano tendrá espacio para construir un proceso más amplio. Si Estados Unidos exige primero una respuesta definitiva sobre las armas de Hezbollah, el gobierno enfrentará un desafío mucho más difícil.

Dos días después de la ventana planeada de Tampa, la cumbre de Riyadh dará a Arabia Saudita una nueva oportunidad para poner al Líbano en sus consultas con sus socios europeos. Esta reconciliación de los horarios no demuestra la existencia de un plan preestablecido. Sin embargo, creó una secuencia diplomática coherente: consultas en Beirut, negociaciones bajo el patrocinio americano en Florida, y luego una reunión internacional en Riad.

Por lo tanto, la visita anunciada de Yazid bin Farhan vale menos, por el momento, por las decisiones que traería que por el tiempo elegido. Riyadh vuelve a ponerse en contacto directo con los dirigentes libaneses como destino del Sur, se negocia simultáneamente el papel del ejército, el mecanismo de verificación y el lugar de las armas fuera del Estado. Arabia Saudita no tiene las respuestas a estos archivos solo. Pero su regreso antes de Tampa muestra que tiene la intención de estar presente cuando las nuevas reglas del juego libanés comienzan a establecerse.

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