Beirut: Exposición de sellos los días 21 y 22 de noviembre

La segunda exposición filatélica en Beirut tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre de 2026 en Sofitel Le Gabriel en Ashrafieh. Abierto de las 11.00 a las 19.00 horas, reunirá colecciones, intercambios y competiciones. La inauguración oficial se anunció el sábado a las 15.00 horas, bajo el patrocinio del Ministro de Turismo.

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La segunda exposición filatélica en Beirut se celebrará los sábados 21 y domingo 22 de noviembre de 2026 en el Sofitel Le Gabriel Hotel, avenida de l’Independance, en Ashrafieh. Según el comunicado de prensa y los documentos proporcionados por los organizadores, el público podrá descubrir las colecciones de 11 a.m. a 7 p.m. durante los dos días. La inauguración oficial está prevista para el sábado 21 de noviembre a las 15.00 horas.

La reunión está organizada por la Asociación Libanesa de Coleccionistas y Historia Postal, conocida como LAP, presidida por Nabil « Billy » Karam. Está bajo el patrocinio del Ministro de Turismo, Laura Khazen Lahoud.

Una exposición filatélica en Beirut abierta a intercambios

El programa anuncia presentaciones sobre historia postal libanesa e internacional. Los sellos deportivos también están entre las exposiciones, según el comunicado de prensa. El evento reunirá a coleccionistas e invitados libaneses, árabes y extranjeros.

Los espacios se dedicarán a la venta e intercambio de sellos, así como a material filatélico y coleccionismos. LebanonPost también tendrá un espacio para presentar sus productos. El programa distingue estas actividades de la exposición de colecciones: los visitantes podrán navegar por los marcos presentados y conocer a los participantes en los stands.

Un primer « Un desafío de marco »

Esta segunda edición acogerá una primera competición titulada « One Frame Challenge ». Los organizadores anuncian la selección del mejor marco filatélico según criterios internacionales, en presencia de jueces internacionales. El comunicado de prensa no especifica el número de colecciones registradas o los premios previstos.

La ceremonia de apertura incluirá el himno nacional libanés, seguido de las declaraciones del Presidente de la LAP, representante de la Federación de Asociaciones Filatelicas Europeas, FEPA y el Ministro de Turismo. La distinción a Laura Khazen Lahoud también se incluye en el programa anunciado.

Información práctica

Fechas: sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026.

sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026. Tiempos de exposición : hora de las 11.00 a las 19.00 horas en Beirut, ambos días.

hora de las 11.00 a las 19.00 horas en Beirut, ambos días. Apertura oficial: sábado 21 de noviembre a las 15.00 horas.

sábado 21 de noviembre a las 15.00 horas. Lugar: hotel Sofitel Le Gabriel, avenue de l’Indépendance, Ashrafieh, Beirut.

Los documentos de presentación no especifican una tasa de entrada. El horario de las 15.00 horas se refiere a la ceremonia inaugural, no a la apertura de la exposición, anunciada a las 11.00 horas.

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