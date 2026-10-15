Rim Murr conecta París y Beirut en el escenario

El 12 de noviembre de 2026, Rim Murr presentará en el Teatro Torre Eiffel un concierto construido alrededor de su viaje entre París y Beirut. Acompañado por Michel Melcer en piano, Jean-Noël Jaspero en violín y Hadi Zaccour en percusión, la cantante francesa-libanesa reunirá canciones de Barbara, Gilbert Bécaud y Dalida, clásicos asociados con Fairuz, Asmahan y Farid El Atrash, así como sus propias composiciones. Los arreglos que combinan sonidos de jazz, electro y oriental darán un nuevo color a estos repertorios.

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El cantante francés-libanés presentará « París-Beirut en chanson » el 12 de noviembre de 2026 en el Teatro Torre Eiffel de París. Acompañada por tres músicos, tendrá diálogo de canto francés, repertorio árabe y creaciones personales.

Rim Murr en el escenario.

Rim Murr en concierto.

Un concierto entre dos directorios

El jueves 12 de noviembre de 2026, a las 8:30 p.m., Rim Murr actuará en el Teatro Torre Eiffel en el 7o distrito de París. Con el título « Paris-Beirut in Song », su concierto se basa en un acercamiento entre dos universos musicales. La cantante, autora y compositor francés-libanesa combinará clásicos de la canción francesa, obras de patrimonio musical árabe y sus propias composiciones.

El programa anunciado reúne a Barbara, Gilbert Bécaud y Dalida junto con Fairuz, Asmahan y Farid El Atrash. No es sólo una cuestión de canciones juxtaposing de dos tradiciones. El proyecto incluye nuevos arreglos, que toman atmósferas de jazz, electro y frío, manteniendo al mismo tiempo sonidos orientales. Los detalles de los títulos interpretados no se divulgaron en el kit de prensa.

Rim Murr, una historia musical entre París y Beirut

El enfoque de Rim Murr se basa en su viaje entre Beirut y París. En la presentación del espectáculo, Beirut aparece como la ciudad de origen y las primeras emociones musicales. París representa el comienzo, la adaptación y una nueva etapa en su vida. Esta doble membresía es el hilo conductor del concierto.

« ¿Cómo elegir cuando dos culturas resonan en ti? Ambos son parte de mi ADN », dice Rim Murr. Defende una identidad musical que no se limite a un solo idioma o repertorio.

Rim Murr escribió sus primeras canciones a los 16 años. Su trabajo combina melodías árabes, canciones francesas y ritmos contemporáneos. Sus composiciones personales ocuparán un lugar por la noche, junto con las cubiertas reordenadas. Sin embargo, el archivo no especifica su número o los títulos elegidos.

Rim Murr en el escenario.

Un trío para reinventar canciones

En el escenario, Rim Murr estará acompañado por Michel Melcer en piano, Jean-Noël Jaspero en violín y Hadi Zaccour en percusión. Esta formación más estrecha debe permitir alternar pasajes íntimos y secuencias más rítmicas. El piano apoyará las líneas melódicas, el violín traerá un color expresivo y las percusiones darán movimiento a los arreglos.

La ambición anunciada es cambiar la forma en que se escuchan los trabajos familiares. Una canción francesa puede tomar acentos orientales; un clásico árabe puede adoptar una forma más despojada o bailando. Este enfoque sitúa la interpretación y el arreglo en el centro de la actuación, en lugar de una mera sucesión de homenajes a las grandes voces de ambos repertorios.

Un artista ya notado en la escena parisina

El viaje de Rim Murr ya ha sido objeto de retratos en la prensa francófona. El cantante fue presentado como ganador del concurso de Visa Francophone, patrocinado por Francis Cabrel. Estos pasos preceden a su próxima cita parisina.

La noche del 12 de noviembre dará una nueva oportunidad para escuchar este repertorio franco-libanés en un salón parisino. El concierto se anuncia en el Théâtre de la Tour Eiffel, 4 plaza Rapp, 75007 París. Las reservas se indican en el teatro, Fnac Shows y las principales plataformas de venta de entradas. El número de alquiler es 01 40 67 77.

Rim Murr en concierto.

Rim Murr en el escenario.

Información práctica

Concierto: « París-Beirut in Song » — Jueves, 12 de noviembre, 2026, 8:30 p.m.

Ubicación: Teatro Torre Eiffel, 4 plaza Rapp, 75007 París.

Distribución: Rim Murr (chant), Michel Melcer (piano), Jean-Noël Jaspero (violon), Hadi Zaccour (percusiones).

Entradas: 01 40 67 77 77.

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