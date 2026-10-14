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BYBLOS, EASTERN CITY — 7.000 años de historia en el Líbano

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BYBLOS, EASTERN CITY — 7.000 años de historia en Líbano Byblos, una de las ciudades más antiguas habitadas continuamente en el mundo. Desde sus murallas cruzadas del siglo XII hasta su Catedral de San Juan (1115), a través de..

BYBLOS, CITÉ ÉTERNELLE — 7000 ans d’histoire au Liban
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BYBLOS, EASTERN CITY — 7.000 años de historia en el Líbano

Byblos, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Desde sus murallas cruzadas del siglo XII hasta su Catedral de San Juan (1115), a través de la mezquita sultán Abdul Majid y sus zocos peatonales restaurados, la ciudad vio pasar por Phoenicians, Egyptians, Persians, Greeks, Romans and Crusaders. Es aquí que el alfabeto fenicio, ancestro nuestro, y Byblos da su nombre a la Biblia. UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

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