Caprices de estudiantes de secundaria vs conflicto de valores

by Nadia Henni-Moulai Journalist, writer, on the author see this link: https://www.madaniya.info/2022/07/05/portrait-nadia-henni-moulai/ . El enlace del boletín de Nadia Henni-Mulay: https://nadiahm.substack.com/ ¿Quién podría haber predicho el alcance del bloqueo escolar? ¡Nadie por supuesto! En 2026, el único problema que sufre este joven es en dos palabras. Las mismas tres. Habitaciones de calefacción, aire acondicionado y… teléfonos portátiles. […]

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

by Nadia Henni-Moulai Journalist, writer, on the author see this link: https://www.madaniya.info/2022/07/05/portrait-nadia-henni-moulai/ . El enlace del boletín de Nadia Henni-Mulayi: https://nadiahm.substack.com/

¿Quién podría haber predicho el alcance del bloqueo escolar? ¡Nadie por supuesto!En 2026, el único problema que sufre este joven es en dos palabras. Las mismas tres. Habitaciones de calefacción, aire acondicionado y… teléfonos portátiles.

The ban of the latter, applied since the re-entry of 2026, has reportedly set the dusts on fire.Un capricho de la secundaria. Durante 48 horas, los comentaristas del canal de noticias han estado destilando una historia que es menos media que política. Entre acusaciones de instrumentalización por parte de LFI o mitigación o incluso negación de violencia policial, la máquina mediática está en pleno apogeo, con golpes invectivos, esquematismo, sensacionalismo periodístico.

Tanto la violencia no es defensible, tanto el trabajo de los medios de comunicación, que la GRAND es responsable en la toma de opinión, es insatisfactoria.Precisamente porque el bloqueo de la secundaria es tratado como una erupción ex nihilo, un evento nacido espontáneamente. Por lo tanto, la presunta violencia policial como consecuencia de ella – IGPN incautada en Sevran, Saint-Ouen-l’Aumône y Tours– sólo sería la respuesta legal y legítima a los incidentes y degradaciones que emanan del territorio. Los números están hablando.

Más de 350 establecimientos bloquearon, casi 2000 arrestos, no lejos de 500 agentes de policía, heridos jóvenes, personales (incluidos un director lesionado) y agentes de policía.Con la concentración de varias universidades en París, Estrasburgo, Marsella o Montpellier, el bloqueo parece estar creciendo, mientras que algunos periodistas están casi impacientes con una decisión que aún no viene: el estado de emergencia. Eso es por análisis caliente.

Por su parte, la clase política apunta a la responsabilidad de LFI en la inflamación de la situación.Las imágenes del alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, filmado sosteniendo un basurero en llamas, junto con los estudiantes de secundaria sobrevolando, han alimentado por un tiempo esta teoría. Retransmitido por Europa 1 y Frontiers, una revista de extrema derecha, el vídeo deliberadamente truncado muestra el edificio tratando de extinguir el fuego, como muestra elLiberaciónSin embargo, la importancia de politizar el bloqueo ha sido captada por LFI, porque el bloqueo es político. La oportunidad política o no, los Insoumis son, creo, los únicos que se jactan de estar al lado de los jóvenes, para cumplir sus demandas.Una estrategia asumiday visiblemente eficaz. En el grupo de 18-24 años, J-L.Mélenchon hizo 34% en 2022.

Si el PS o el LR con tal crédito a un joven que se describe con demasiada frecuencia como pasivo, despolitizado y asistido, ¿le privaría de ello?Te guste o no, LFI consigue seducir a los jóvenes en malos ejemplos y ejemplos de la esfera política. Después de todo, la desconfianza de la democracia, de la que el abstencionismo es consecuencia, preexistente en este movimiento de izquierda lanzado en 2016.

Mientras que LFI parece ser la única alternativa capaz de contrarrestar a Marine Le Pen y su partido racista y fascista a los ojos de muchos franceses, no todos ellos otorgan a los Insoumis blancos. A pesar de su apertura, los reflejos de clase estructuran las relaciones de los poderes internos como cualquier espacio de poder.Comenzando con los partidos políticos. Imposible, por tanto, derramar en el unnimismo. Hasta LFI.

Sin embargo, los anuncios de Matignon de este 1yoctubre atestigua el juego político del gobierno, como debe templar la ira.El mismo juego político culpó a LFI en televisores. Al acusar oficialmente a « LFI y sus ejes de la ultraizquierda » de haber desencadenado este movimiento, Sébastien Lecornu, Primer Ministro, redujo este bloqueo a un ensayo general de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Una cara a cara, por proxy, entre Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen, que allanaría el camino para un bloque central, como una tercera manera tranquilizadora.

Por su parte, Edouard Philippe, ex Primer Ministro y candidato presidencial, lo ve como la mano de « LFI que prepara la confrontación generalizada »Bruno Retailleau, jefe de LR y ex Ministro del Interior, recomienda « prohibir a Francia Insoumise. Un shock que beneficiaría a este aspirante Presidente de la República.

¿No es un ejemplo de instrumentalización política?Si el movimiento puede expandirse, también puede interrumpir. Sin embargo, las consecuencias de este bloqueo probablemente estructurarán, de una manera u otra, la dirección del gobierno presidencial, intensificando la polarización dentro de una sociedad francesa, que ya está rota.

Más allá de la postura política,el comunicado de prensa de Matignon no menciona la violencia policial, cuyas imágenes continúan filmando en las redes sociales. Adolescente estrangulado, atrapado por el pelo, LBD en el ojo de Tours, lanzagranadas disparadas en la boca en Saint-Ouen-l-l-Aummone, detenciones musculares. Una negación ya vista y que resuena con los abusos policiales cometidos en los Gilets Amarillos en 2018 y 2019. E.Macron había inaugurado entonces el comienzo de su mandato por un movimiento popular, espontáneo y apolítico. Cierra los últimos meses del quinquenio de manera similar (los cargos contra el BIA son, hasta que se demuestre lo contrario, infundados). Qué ironía. Él, que había ganado los favores de la juventud en la segunda ronda de las elecciones presidenciales, contra Marine Le Pen en 2017.

Funcionamiento cínico de estudiantes de secundaria por LFI, Edward Philippe

Al describir, por lo tanto, el bloqueo como capricho ligado a la « cantina » como E.Philippe o una manipulación del Insubmis, al reducirlo a su lado violento (mayo 68, se redujo a su expresión violenta?), el gobierno espera evacuar la sustancia de las afirmaciones.

Comparamos con mayo-68, pero no fue ese May-68, Valérie Nataf, periodista, 01/10/2026.

¿Es útil llamarla después de todo?La falta de maestros y personal en la educación nacional no es imaginaria. En el Licée Saint-Exupéry de Créteil – donde comenzó el movimiento – la falta de maestros justificó el bloqueo.

Clases superpobladascon clases a veces a 35 estudiantes (40 en escuelas privadas, que afectan el éxodo de familias del público), esto no es imaginario.

La precaria situación de los estudiantes de familias en situación de pobreza masivaes una realidad. Diez millones de pobres en Francia, no es imaginario.

Antiguos establecimientos, en particular en Seine-Saint-Denis, esto no es imaginario. En la secundaria Paul Eluard, las paredes se infiltraron con agua, las ratas infestan el edificio.

¿Hablamos de desigualdades territoriales?

La cuestión de las desigualdades territoriales no es imaginaria. En Seine-Saint-Denis, el 22% de los alumnos del segundo nivel de educación pública están matriculados en REP+, la proporción más alta del país.

Otra medida clave, el índice de perfil social (IPS) París alcanza los 129 picos en comparación con 71 para Mayotte. El número tampoco es imaginario.

Las diferencias en el gasto asignado a los estudiantes hablan por sí mismos. Según elDEPP(Estadística Pública de Educación Nacional), el gasto medio por alumno es de 12.500 euros en la universidad, frente a 19.000 euros en la clase preparatoria de las escuelas grandes. Y no, todavía no es imaginario.

En Francia, según su territorio, su origen social, su nombre, usted no va a la misma escuela. No tienes la misma oportunidad.

ElPISAtampoco son imaginarios.Francia está retrocediendo en términos de rendimiento académico. Sobre todo, no decora el nivel social del éxito académico. Cuanto más pobre eres, menos exitoso eres en la escuela. Por lo tanto, no es imaginario.

Una realidad que nos lleva aSuperpass, un instrumento de orientación posterior a la reducción de las desigualdades.Si bien la plataforma facilitó el acceso formal a la capacitación, PP (además de generar alta presión. Recordar que los resultados caen durante las revisiones del bachillerato!) ni eliminar las desigualdades sociales ni garantizar el acceso a la formación. A mi nivel, nunca he visto a tantos estudiantes que no han podido entrenar o que han sido astillados por el superior… Sobre todo el PP reproduce desigualdades preexistentes, que no son imaginarias.

Y luego, finalmente, este texto ya largo, me parece que la ira de los estudiantes de secundaria es el resultado de una era caótica, confrontada con conflictos de todo tipo.

Y, entre ellos, un conflicto de valores.Ya sean las imágenes de Gaza, cuyas imágenes en las redes sociales trabajan mucho más los círculos sociales de lo que parece, la concentración de riqueza y las desigualdades resultantes, el peso de las redes sociales en su existencia y su impacto en su salud mental, el empobrecimiento de sus familias, el debilitamiento de los círculos familiares, el racismo y la discriminación, el trabajo periodístico deficiente de los medios de comunicación dominantes debilitando la democracia… Algunos verán en esta lista en el Prévert un potpourri. Yo, por mi parte, veo a un joven muy consciente de su destino. El mundo ya no lo ofrece este campo de posibilidades que empuja a los jóvenes hacia adelante.

N.H-M

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews