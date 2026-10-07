San Nimatullah al-Hardini El Santo de Kfifane-Batrun, Líbano Santa Nimatullah al-Hardini, nacido en 1808 en Hardine, es el santo más venerado del norte del Líbano. Ingresó a la Orden del Líbano Maronita, y..

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Saint Nimatullah al-Hardini, el Santo de Kfifane, Líbano

San Nimatullah al-Hardini, nacido en 1808 en Hardine, es el santo más venerado del norte del Líbano.

Junto a la Orden del Líbano maronita, formó en el monasterio de San Antonio en Qozhaya, donde aprendió la unión de los manuscritos sagrados.

Ordenado sacerdote en 1835, enseñó teología en el convento de Kfifane, donde formó uno de sus alumnos más famosos: el futuro San Charbel.

El museo del convento conserva hoy los objetos litúrgicos y la ropa que dan testimonio de la vida monástica del siglo XIX.

Antigua sede del Patriarcado Maronita, la iglesia del convento de Kfifane aún acoge a peregrinos y fieles que vienen a reunirse.

Canonizado el 16 de mayo de 2004 por el Papa Juan Pablo II, San Hardini es hoy uno de los santos patronos del Líbano.

Murió el 14 de diciembre de 1858, y desde entonces ha sido enterrado en un ataúd de cedro en el corazón del convento que tanto amaba.

Kfifane Convent, Batrun

Vea el vídeo original en YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews