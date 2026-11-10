Objetivos antrópicos $70–78 OPI por acción

Antrópico lanza la presentación de su proyecto de introducción a los inversores, con 825 millones de acciones propuestas entre 70 y 78 dólares. El máximo de 64.350 millones de dólares es el producto bruto del suministro público, incluidas las acciones transferidas por los titulares existentes. Una opción bancaria podría aumentar esta cantidad. Debe hacerse una inversión privada de 26 mil millones por separado. Queda por fijar el precio final y la transacción aún no constituye un levantamiento o una primera cita.

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Antrópico prepara su IPO. La empresa lanzó el martes 10 de noviembre de 2026 la presentación de su plan para introducir inversores en la bolsa de valores. IPO de Antrópico planea 825 millones de acciones a un precio indicativo de $70-78. En la parte superior de esta gama, el suministro ascendería a 64.350 millones de dólares en cifras brutas. Esta cantidad incluye valores vendidos por los accionistas existentes. Por lo tanto, no corresponde a la suma que la empresa cobraría solo.

Antrópico prepara su IPO, sin calificación inmediata

El creador de Claude ha solicitado la admisión al mercado global de selección Nasdaq, bajo el símbolo ANT. El lanzamiento de este tour de presentación, llamado « roadshow », abre una fase de comercialización del proyecto. No constituye una primera sesión de calificación ni un ejercicio de recaudación de fondos ya concluido.

El rango anunciado permite a los inversores revisar el precio propuesto. Aún no fija el precio final. La empresa afirma que su declaración de registro con el regulador estadounidense aún no es efectiva. Por lo tanto, los valores no se pueden vender en esta etapa como parte de esta oferta.

Una oferta compartida entre la empresa y los accionistas

De las 825 millones de acciones propuestas, Antrópico vendería 801,351,354. Los accionistas existentes inmersarían 23.648.646. El producto de estas últimas ventas serían los transferores, no la empresa.

A los 70 dólares, el suministro total alcanzaría 57.750 millones de dólares en cifras brutas. A $78 llegaría a $64.35 mil millones. Para las acciones propuestas por Antrópico solo, el cálculo da alrededor de 56.09 a 62.51 mil millones de dólares, antes de comisiones y honorarios. La parte de los cesionarios sería de aproximadamente 1,66 a 1,84 mil millones.

Estas cifras miden el valor de las acciones ofrecidas a la venta. No dan el valor total de la sociedad. Esto depende del número de acciones retenidas en el cálculo, especialmente cuando incluye valores que pueden crearse en una etapa posterior.

Una opción adicional, separada de la cantidad inicial

Los bancos responsables de la operación también podrían comprar hasta 123,75 millones de acciones adicionales de Antrópico. Esta opción sería válida durante 30 días. Su ejercicio completo traería el número de valores ofrecidos en la oferta pública a 948,75 millones.

Al precio máximo propuesto de 78 dólares, la oferta pública alcanzaría aproximadamente 74 mil millones de dólares en cifras brutas. Este escenario asume tanto la parte superior del rango como el ejercicio completo de la opción. No describe una cantidad adquirida.

Inversión privada de 26 mil millones en paralelo

El proyecto tiene financiación separada: siete inversores industriales tienen que comprar 26 mil millones de dólares de acciones en la categoría N. Google y Nvidia cada uno representan 10 mil millones de dólares. AMD espera $2.5 billion; Broadcom, Micron y Microsoft, mil millones cada uno; TSMC Partners, 500 millones.

Esta colocación privada debe tener lugar inmediatamente después de la oferta pública, en determinadas condiciones, al mismo precio por acción. Debe mantenerse separado de los 64.350 millones de personas que suelen estar asociadas con la OPI. Añadiendo ambos sin especificar su naturaleza mezclaría una oferta pública, incluyendo accionistas de buceo, con nuevos fondos traídos directamente a la empresa.

El anuncio llega el día después del lanzamiento de Claude Fable 5.2 y Claude Mythos 5.2. Estos nuevos modelos incluyen código e investigación. El próximo hito financiero sigue siendo el precio final, después de esta etapa de presentación a los inversores.

Archivo: Nasdaq en Times Square, Nueva York, 9 de mayo de 2007. Crédito: victoriapeckham / Wikimedia Commons, CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/). Imagen integral conservada; diseño y texto añadido por Libnanews. Esta imagen no representa la calificación de Antrópico.

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