11 octobre 2026
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Ciudadela de Hasbaya

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Ciudadela de Hasbaya Al pie del monte Hermon, la ciudadela de Hasbaya mezcla arquitectura, árabe e incluso italiano. La capital de Wadi el Taym, el..

Citadelle de Hasbaya 🦁 Le Palais des Émirs Chéhab | Liban-Sud
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Ciudadela de Hasbaya

Al pie del monte Hermon, la ciudadela de Hasbaya mezcla arquitectura, árabe e incluso italiano.

La pequeña ciudad de Hasbaya, capital de Wadi el Taym, se extiende a los pies de su fortaleza en el sur del Líbano.

La ciudadela está construida sobre las bases de un castillo cruzado del siglo XI, y tiene paredes gruesas de más de un metro y cincuenta.

Conquistada por el Emirs Chehab en 1170, su puerta delantera todavía muestra sus emblemas: dos leones tallados.

Se convierte en un palacio y tiene hasta 65 habitaciones repartidas en varios niveles, tres de ellas subterráneas.

La esposa de Emir Bachir Chehab II organizará un Diwan con piedras blancas y negras alternadas.

La leyenda negra del castillo nos dice que las cabezas de los prisioneros fueron sepultadas en sus mazmorras, que ahora son inaccesibles.

Hasbaya, Líbano meridional

Vea el vídeo original en YouTube

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