Ciudadela de Hasbaya Al pie del monte Hermon, la ciudadela de Hasbaya mezcla arquitectura, árabe e incluso italiano. La capital de Wadi el Taym, el..

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Ciudadela de Hasbaya

Al pie del monte Hermon, la ciudadela de Hasbaya mezcla arquitectura, árabe e incluso italiano.

La pequeña ciudad de Hasbaya, capital de Wadi el Taym, se extiende a los pies de su fortaleza en el sur del Líbano.

La ciudadela está construida sobre las bases de un castillo cruzado del siglo XI, y tiene paredes gruesas de más de un metro y cincuenta.

Conquistada por el Emirs Chehab en 1170, su puerta delantera todavía muestra sus emblemas: dos leones tallados.

Se convierte en un palacio y tiene hasta 65 habitaciones repartidas en varios niveles, tres de ellas subterráneas.

La esposa de Emir Bachir Chehab II organizará un Diwan con piedras blancas y negras alternadas.

La leyenda negra del castillo nos dice que las cabezas de los prisioneros fueron sepultadas en sus mazmorras, que ahora son inaccesibles.

Hasbaya, Líbano meridional

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