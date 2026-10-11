Ciudadela de Hasbaya
Al pie del monte Hermon, la ciudadela de Hasbaya mezcla arquitectura, árabe e incluso italiano.
La pequeña ciudad de Hasbaya, capital de Wadi el Taym, se extiende a los pies de su fortaleza en el sur del Líbano.
La ciudadela está construida sobre las bases de un castillo cruzado del siglo XI, y tiene paredes gruesas de más de un metro y cincuenta.
Conquistada por el Emirs Chehab en 1170, su puerta delantera todavía muestra sus emblemas: dos leones tallados.
Se convierte en un palacio y tiene hasta 65 habitaciones repartidas en varios niveles, tres de ellas subterráneas.
La esposa de Emir Bachir Chehab II organizará un Diwan con piedras blancas y negras alternadas.
La leyenda negra del castillo nos dice que las cabezas de los prisioneros fueron sepultadas en sus mazmorras, que ahora son inaccesibles.
Hasbaya, Líbano meridional
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