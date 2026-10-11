Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.
💸 Liban : les envois de la diaspora reculent, et la guerre aggrave la baisse
Cada año, la diáspora envía miles de millones de dólares al Líbano. En 2024: 6.800 millones según el Banco del Líbano, 5,8 según el Banco Mundial. Se trata de un 30% del PIB y cubrirá el 55% del déficit comercial.
Casi la mitad proviene del Golfo, debilitado por la guerra regional. -5,3% en los primeros nueve meses de 2025, seguido de una disminución estimada del 10 al 15% durante la guerra de 2026. Nuevas reglas BDL desde el 1 de diciembre de 2025: identidad, fuente de fondos y razón de transferencias de $1,000 o más. Lista gris FATF: transferencias más lentas, tasas más altas. El Banco Mundial prevé una disminución del 6,4% del PIB en 2026.
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.
Comentarios