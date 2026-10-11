Líbano: Los envíos de la Diáspora se contraen, y la guerra agrava el descenso. Cada año, la diáspora envía miles de millones de dólares al Líbano. En 2024: 6.800 millones según el Banco..

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💸 Liban : les envois de la diaspora reculent, et la guerre aggrave la baisse

Cada año, la diáspora envía miles de millones de dólares al Líbano. En 2024: 6.800 millones según el Banco del Líbano, 5,8 según el Banco Mundial. Se trata de un 30% del PIB y cubrirá el 55% del déficit comercial.

Casi la mitad proviene del Golfo, debilitado por la guerra regional.

-5,3% en los primeros nueve meses de 2025, seguido de una disminución estimada del 10 al 15% durante la guerra de 2026.

Nuevas reglas BDL desde el 1 de diciembre de 2025: identidad, fuente de fondos y razón de transferencias de $1,000 o más.

Lista gris FATF: transferencias más lentas, tasas más altas.

El Banco Mundial prevé una disminución del 6,4% del PIB en 2026.

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