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The Financial Conduct Authority (FCA) announced on Thursday 26 November that it had misclassified certain contracts in the data used to calculate car financing compensation in the United Kingdom. The regulator asked Barclays to suspend its final settlement offers while verifying the consequences of these errors.

FCA afirma que identificó el problema al preparar su respuesta a las apelaciones contra el dispositivo. Los datos se utilizaron para establecer un parámetro de cálculo establecido en el 17% de los contratos celebrados en o después del 1o de abril de 2014. Este parámetro se utiliza para ajustar la tasa anual utilizada para calcular la asignación. Esto no es una cantidad pagada a los prestatarios ni una reducción automática en su tasa de interés.

Una estimación promedio, no un techo por archivo

Según los primeros cheques del regulador, el parámetro no puede cambiar. Si cambia, la diferencia sería menos de un punto porcentual en ambos lados de la moneda y 17% en el otro. El CFA estima que el efecto potencial de la indemnización es inferior a 10 libras por contrato en promedio. Esta estimación no establece un límite máximo individual o un significado de corrección para cada archivo.

El plan abarca ciertos contratos concertados entre el 6 de abril de 2007 y el 1o de noviembre de 2024, en particular cuando no se ha comunicado correctamente información sobre comisiones o acuerdos entre prestamistas e intermediarios. La CFA estima que aproximadamente 12,1 millones de contratos podrían ser elegibles. This number concerns the entire scheme, not the group of contracts whose classification is at issue.

Los pagos siguen estando vinculados a los resultados de los llamamientos

Durante el procedimiento se suspenden ciertas normas. Los prestamistas no están obligados a calcular o pagar una indemnización en las partes suspendidas, aunque algunos han optado por hacer ofertas amistosas. La solicitud del jueves se refiere a las ofertas de liquidación final de Barclays; no pone en duda todas las ofertas emitidas por otros prestamistas.

Two claimants were scheduled to submit their expertise on Friday, 27 November. The CFA stated that it wanted to discuss with them and the court the effects of the discovery on this period. La audiencia permanece abierta entre el 16 de febrero y el 3 de marzo de 2027. El regulador prevé pagos en 2027 si se confirma el plan y la decisión no se apela.

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