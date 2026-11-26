El Kataëb pide al gobierno que remita el aparato militar y de seguridad de Hizbullah al Consejo de Justicia. Sólo un decreto del Consejo de Ministros podría iniciar esta remisión.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El miércoles 25 de noviembre, la oficina política de Kataëb renovó su solicitud de remitir el aparato militar y de seguridad de Hizbullah al Consejo de Justicia. Esta solicitud se dirige al Gobierno: no se aplica a la jurisdicción y no cambia el curso de la investigación militar de Bécharré solo.

En su declaración, la parte invoca la responsabilidad de quienes, en su opinión, llevaron al Líbano a la guerra sin el acuerdo del Estado. Se vincula su solicitud a la aplicación de las decisiones gubernamentales de reservar armas y decisión militar al Estado. Esta es la posición de la oficina política, no las conclusiones judiciales. The Kataëb were already calling for such dismissal on 3 November.

El Gobierno puede remitir el asunto al tribunal, no decidir el fondo

Según el artículo 355 del Código de Procedimiento Penal, la remisión al Consejo de Justicia exige un decreto dictado por el Consejo de Ministros. Esta jurisdicción penal especial incluye delitos contra la seguridad interna o externa del Estado. Una solicitud política, incluso formulada por un partido representado en el Parlamento, no equivale a un decreto o acusación.

Si un caso se remite efectivamente, un juez que investigue el asunto examinará los hechos y decidirá si hay pruebas suficientes para devolver al Consejo a las personas afectadas. El Fiscal General del Tribunal de Casación o uno de sus sustitutos representará al Fiscal General. La remisión determinará el marco del procedimiento; los magistrados siguen siendo responsables de establecer responsabilidades individuales.

El archivo de Bécharré sigue otro circuito

The acts reported on 25 November in the case of Bécharré and Batrun are subject to military justice. They concern five men already detained and three other wanted persons. El comunicado de Kataëb no establece ni una transferencia de este expediente ni un vínculo judicial entre todos los casos de armas mencionados en el debate público. No order of reference in response to this request was found in the public documents examined prior to this publication.

Ilustración: El Gran Sérail en Beirut en agosto de 2017, foto de Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews