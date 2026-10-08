El ejército libanés bajo presión de Estados Unidos: Washington quiere desarmar a Hezbollah, pero ¿quién arriesgará un enfrentamiento interno?

Washington exige que el ejército libanés desarmar a Hezbollah y desmantelar su infraestructura militar. Pero sin la retirada israelí o el acuerdo político interno, esta misión podría provocar un enfrentamiento importante. Entre la presión estadounidense, las negociaciones de Tampa y el futuro de la FPNUL, Nawaf Salam enfrenta un dilema crucial para la soberanía libanesa.

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Washington exige resultados concretos sobre las armas de Hezbollah

La administración de Donald Trump ya no quiere limitar su acción en Líbano para monitorear el alto el fuego con Israel. Washington busca ahora una transformación duradera de la situación militar en el sur del Líbano. Su objetivo es encomendar al ejército libanés un control efectivo de los territorios, instalaciones militares y armas. Esta orientación sitúa a la institución militar en el centro de un enfrentamiento político cuyas consecuencias van mucho más allá de la frontera israelí.

Un funcionario americano describe esta estrategia como un proceso progresivo. El primer paso se refiere a la aplicación de los acuerdos de seguridad negociados entre Beirut e Israel. El segundo es permitir que el Estado libanés ejerza su plena autoridad sobre su territorio y sus decisiones militares. El desarme de Hezbolá es uno de los principales objetivos de este enfoque.

La posición americana tiene un requisito adicional. Washington ya no considera las declaraciones del gobierno como suficientes garantías. Los funcionarios estadounidenses quieren ver medidas concretas sobre el terreno. En particular, piden que se desmantele la infraestructura militar de Hezbollah y se impida su reconstrucción.

Este enfoque transforma la misión confiada al ejército libanés. Ya no es sólo cuestión de desplegar unidades en zonas evacuadas por Israel. La institución también debe vigilar las instalaciones militares existentes, prevenir el regreso de los combatientes y velar por que las zonas afectadas ya no se utilicen para preparar las operaciones.

La dificultad aparece inmediatamente. Tal misión presupone que Hezbollah está de acuerdo en renunciar a ciertas posiciones y capacidades militares. El partido de Naim Kassem se negó a disociar la cuestión de sus armas de la presencia israelí en el sur del Líbano. Por lo tanto, las reivindicaciones norteamericanas ponen al ejército en contradicción: aplicar los compromisos del Estado sin causar confrontación con una organización armada libanesa.

Ninguna información disponible al 8 de octubre de 2026 confirma que se ha dictado una orden estadounidense o libanesa para iniciar una operación militar directa contra Hezbollah. Por otro lado, las demandas de Washington muestran que Estados Unidos está esperando más que sólo para el redespliegue del ejército.

El mecanismo de zona experimental en el corazón de la estrategia estadounidense

Una de las propuestas examinadas en los debates sobre seguridad es el establecimiento de zonas experimentales en el Líbano meridional. El principio es organizar gradualmente la retirada israelí y el despliegue del ejército libanés en zonas concretas.

En estas áreas, los militares libaneses deben garantizar seguridad e impedir el regreso de la infraestructura armada de Hezbollah. El mecanismo también incluiría mecanismos de verificación para supervisar el cumplimiento de los compromisos.

Esta fórmula responde a una preocupación estadounidense específica. Washington quiere evitar que un retiro israelí sea seguido por una reconstrucción de las capacidades militares de Hezbollah en los mismos sectores.

El ex diplomático estadounidense Dennis Ross defendió un enfoque basado en resultados verificables. Considera que los compromisos públicos de las autoridades libanesas deberían ir acompañados de medidas concretas relativas a las armas y las instalaciones militares.

El problema radica en las condiciones impuestas por Israel. Los funcionarios israelíes tratan de mantener la posibilidad de intervención militar cuando creen que está surgiendo una amenaza. Esta reclamación podría limitar la autoridad del ejército libanés en las zonas que sería responsable de asegurar.

El plan podría entonces producir una situación contradictoria. Las Fuerzas Armadas Libanesas serían responsables de la seguridad de un territorio en el que Israel mantendría su capacidad de responder.

Para Beirut, esta cuestión es fundamental. El despliegue del ejército debe restaurar la soberanía nacional. No puede considerarse un éxito completo si las fuerzas israelíes siguen imponiendo sus propias normas militares.

La distinción entre control territorial y soberanía efectiva se convierte así en una de las principales cuestiones en juego en las negociaciones.

Israel quiere evitar la reconstitución de las posiciones militares de Hezbolá

La estrategia israelí se basa en un cambio en su doctrina de seguridad en la frontera septentrional. Los oficiales militares israelíes consideran que las disposiciones anteriores no han impedido la preparación de operaciones contra su territorio.

Las lecciones aprendidas del ataque del 7 de octubre de 2023 ocupan un lugar importante en esta reflexión. Israel afirma que la fuerza de Hezbollah Radwan tenía planes para infiltrarse en Galilea. This alleged threat is used to justify the maintenance of advanced positions and the destruction of infrastructure close to the border.

La información publicada el 8 de octubre describe un deseo israelí de cambiar la geografía militar del sur del Líbano de manera duradera. El objetivo ya no sería simplemente vigilar los movimientos de Hezbollah, sino impedir materialmente la reconstrucción de sus capacidades ofensivas.

Esta orientación incluye las alturas estratégicas alrededor del castillo de Beaufort y el sector Ali el-Taher. Estas posiciones se utilizan para monitorear varios ejes y localidades. Su control es una ventaja militar importante.

Los funcionarios israelíes consideran que ciertas zonas deben permanecer suficientemente claras para permitir la identificación de los movimientos armados. Esta lógica contribuye a la destrucción de viviendas e infraestructuras en zonas cercanas a la frontera.

Para el ejército libanés, la dificultad es considerable. Podría ser llamado a tomar el control de territorios profundamente dañados, cuyos habitantes no siempre pueden regresar.

Por lo tanto, la seguridad de estos espacios no se limitaría a una misión militar. También requeriría la restauración de carreteras, servicios públicos y condiciones para el regreso de las poblaciones.

Una presencia militar libanesa sin reconstrucción civil podría mantener esas zonas en una situación de inestabilidad prolongada.

El castillo de Beaufort se convierte en una prueba de soberanía libanesa

La zona alrededor del castillo de Beaufort es una de las cuestiones que las autoridades libanesas desean abordar en las próximas negociaciones.

Beirut tiene la intención de solicitar la retirada israelí de las localidades de la zona. El objetivo es que el ejército libanés pueda desplegarse allí y restablecer la autoridad del Estado.

La cuestión se refiere también a las aldeas cuyos hogares han sido destruidos o dañados. El regreso de los residentes depende de la seguridad vial y de la posibilidad de reconstruir la infraestructura crítica.

The available information refers to persistent destruction in areas near Israeli positions. Estas operaciones complican las perspectivas de un rápido retorno a condiciones normales.

La cuestión militar está en el control de las alturas. El relieve permite observar movimientos en los valles y localidades circundantes. Israel considera que algunas de estas posiciones son esenciales para su seguridad.

El Líbano representa un enfoque diferente. El retiro israelí debe permitir que el ejército nacional ejerza sus responsabilidades sin presencia militar extranjera.

El tema de las armas de Hezbollah está directamente involucrado en esta negociación. Israel pidió garantías para evitar que el partido regresara a las zonas evacuadas. Estados Unidos quiere que el ejército libanés controle estas zonas.

Hezbollah cree que la presencia israelí justifica el mantenimiento de capacidades de resistencia militar.

Por consiguiente, el ejército libanés está en el centro de un desacuerdo que no puede resolverse por un simple movimiento de tropas.

Las Fuerzas Armadas Libanesas están creando capacidad con varios asociados extranjeros

La información publicada el 8 de octubre indica que el ejército libanés participa en programas de capacitación con más de siete países. Estas actividades incluyen misiones terrestres y aéreas avanzadas.

Estas capacitaciones forman parte de los esfuerzos por mejorar la capacidad operacional de la institución militar.

El fortalecimiento de las capacidades militares es un elemento importante de la estrategia estadounidense. Washington cree que las fuerzas regulares deben asumir gradualmente las tareas relacionadas con la presencia militar de Hezbollah.

Sin embargo, la capacitación no es suficiente para resolver las dificultades estructurales.

Una misión de vigilancia sostenible en el Líbano meridional requiere personal disponible, equipo adecuado y capacidad de vigilancia. También requiere transporte, comunicación y apoyo logístico.

El personal militar debe poder asegurar carreteras, controlar zonas sensibles y responder rápidamente a incidentes.

El costo de esas misiones depende de su duración y alcance geográfico. La información disponible no incluye un presupuesto detallado para medir los recursos adicionales necesarios.

La cuestión de los recursos materiales es tanto más importante como el ejército debe seguir desempeñando sus otras responsabilidades en el territorio nacional.

La concentración excesiva de recursos en el Sur podría afectar a las misiones de seguridad interna y control fronterizo.

Por lo tanto, Washington pide a una institución con muchas limitaciones que asuma una misión cuyo alcance político y militar sigue expandiéndose.

Un envío de 245 kg de explosivos revela las dificultades del control fronterizo

Un incidente denunciado el 8 de octubre ilustra los problemas de seguridad que enfrenta el ejército.

Los militares libaneses descubrieron un envío de explosivos presuntamente destinados a entrar en el territorio de Siria. La carga consistía en 245 kilogramos de trinitrotolueno, cuatro dispositivos explosivos listos para usar, ocho detonadores y cables eléctricos.

The transporters reportedly fled from the Syrian side on the arrival of a Lebanese patrol.

La información disponible no identifica los destinatarios de esta carga. Tampoco demuestran un vínculo con Hezbollah.

Esta distinción es esencial. Discovery es un hecho de seguridad importante, pero no se puede utilizar para asignar una operación a una organización sin elementos adicionales.

El incidente, sin embargo, muestra que las responsabilidades del ejército van mucho más allá de la agenda de desarme de Hezbollah.

Las fuerzas regulares también deben combatir el tráfico de armas, vigilar las fronteras y prevenir la entrada de equipo que pueda utilizarse en operaciones violentas.

The Syrian authorities reportedly expressed their willingness to cooperate in identifying the persons involved and the route used.

Esa cooperación es un elemento importante en un contexto de nuevos acontecimientos en las relaciones entre Beirut y Damasco.

El descubrimiento de explosivos también subraya la necesidad de preservar las capacidades de inteligencia y control fronterizo del ejército, ya que la presión internacional se centra en su misión en el sur.

Nawaf Salam defiende el monopolio de la fuerza en nombre de la Constitución

El Primer Ministro Nawaf Salam reafirmó el 7 de octubre que las instituciones constitucionales deben adoptar decisiones sobre la guerra, la paz y la seguridad nacional.

Su discurso, pronunciado con ocasión del centenario de la Constitución del Líbano, sitúa el debate sobre las armas en un marco institucional.

Salam considera que la aplicación del Acuerdo de Taif no puede limitarse a disposiciones relativas a la distribución de poderes. También debe incluir reformas destinadas a fortalecer el Estado.

Esta posición está en consonancia con el objetivo de Estados Unidos de una autoridad institucional exclusiva sobre las decisiones militares. No significa, sin embargo, que el Primer Ministro acepte todos los términos propuestos por Washington.

La distinción incluye formas de lograr el desarme.

Una decisión política para fortalecer el monopolio estatal de la fuerza no constituye automáticamente una orden dada al ejército para entablar un enfrentamiento interno.

El gobierno debe considerar las posibles consecuencias de tal operación. Hezbollah mantiene una presencia política y social significativa, así como capacidades militares.

Por consiguiente, la confrontación directa podría dar lugar a enfrentamientos cuyos efectos superarían las zonas afectadas.

La información disponible no contiene un plan gubernamental detallado para una operación militar contra el partido.

Por otra parte, muestran que Nawaf Salam defiende una evolución institucional incompatible, a largo plazo, con la existencia duradera de decisiones militares tomadas fuera del Estado.

Naim Kassem rechaza el desarme bajo presión externa

Hezbollah defiende una posición contraria a las demandas estadounidenses. Bajo la dirección de Naim Kassem, el partido cree que la cuestión de sus armas debe tratarse en un marco nacional.

Sus funcionarios se niegan a disociar el debate sobre el arsenal del retiro israelí de las garantías de seguridad.

Esta posición se basa en la idea de que el desarme no puede preceder a la desaparición de amenazas militares.

Hezbollah cree que sus capacidades siguen siendo necesarias mientras Israel mantenga posiciones en el sur del Líbano y continúe sus operaciones.

El partido también impugna las medidas que tratarían de imponer un calendario establecido por las potencias extranjeras.

Esta oposición complica la misión militar. Los militares podrían ser responsables de controlar áreas donde Hezbollah se niega a renunciar a ciertas capacidades.

Por consiguiente, el problema no es sólo la disponibilidad de equipo o personal. Depende de la existencia de un acuerdo político que permita a las fuerzas regulares llevar a cabo sus misiones.

Sin ese acuerdo, una operación de desarme podría interpretarse como un enfrentamiento entre el Estado y un componente armado de la sociedad libanesa.

Queda abierta la cuestión del futuro papel de Hezbollah en una estrategia nacional de defensa.

Tampa, una negociación donde el ejército podría recibir bonos sin garantías equivalentes

Las discusiones anunciadas en Florida alrededor del 20 de octubre están destinadas a examinar varios problemas de seguridad.

Las autoridades libanesas están buscando progresos en la retirada israelí, la liberación de prisioneros y el despliegue del ejército.

Los Estados Unidos favorecen los mecanismos de vigilancia para verificar los compromisos militares.

Israel busca garantías para evitar la reconstrucción de la infraestructura de Hezbollah.

La dificultad radica en el equilibrio entre estas solicitudes.

Si el ejército libanés tiene la responsabilidad de controlar las armas sin obtener la correspondiente retirada israelí, podría situarse en una situación particularmente difícil.

Debe aplicar medidas que puedan provocar tensiones internas, aunque el Estado no tenga soberanía completa sobre las zonas afectadas.

El problema será aún mayor si Israel mantiene una capacidad de intervención militar independiente de los mecanismos de coordinación.

Por consiguiente, las autoridades libanesas buscan compromisos recíprocos.

Sin embargo, la fecha exacta de la próxima reunión y sus modalidades no se confirman definitivamente en la información disponible el 8 de octubre.

Por lo tanto, no se puede considerar que se ha adquirido ningún acuerdo.

La salida de la FPNUL puede aumentar las responsabilidades militares libanesas

El futuro de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano es otro reto importante.

Las autoridades libanesas temen que la salida de las fuerzas internacionales constituya un vacío de seguridad en una región donde las tensiones sigan siendo elevadas.

Se mencionan varias alternativas, incluida una presencia europea o un acuerdo internacional diferente.

Sin embargo, no se anuncia ninguna solución definitiva.

La FPNUL desempeña un papel en la vigilancia de la situación y la coordinación entre las distintas partes. Su retirada podría reducir los mecanismos de presentación de informes y de prevención de la escalada.

El ejército libanés debería asumir nuevas responsabilidades.

Ello reforzaría la necesidad de una vigilancia, comunicación e intervención adecuadas.

También podría complicar las relaciones entre las fuerzas libanesas e israelíes si no se mantiene un mecanismo de enlace suficientemente sólido.

Por consiguiente, las deliberaciones sobre el futuro de la FPNUL están directamente vinculadas al debate sobre el desarme de Hezbollah.

Washington quiere fortalecer la autoridad del ejército. Pero esta transformación también requeriría garantías sobre la seguridad del ejército libanés y las condiciones para su despliegue.

El riesgo de un enfrentamiento interno sigue siendo una cuestión sin respuesta operacional

La información disponible el 8 de octubre muestra una creciente presión de Estados Unidos para medidas concretas contra la infraestructura militar de Hezbollah.

También muestran que el gobierno libanés defiende el principio de la autoridad estatal exclusiva sobre las armas y las decisiones militares.

Pero no establecen que se haya decidido una operación de desarme forzado.

No se presenta un calendario operativo detallado. No se denuncia ninguna orden oficial de confrontación con Hezbollah. Las modalidades para la entrega de armas siguen siendo indeterminadas.

Esta falta de precisión es un elemento central del archivo.

Se podría pedir a las Fuerzas Armadas Libanesas que realizaran misiones de vigilancia más amplias sin un acuerdo político completo sobre su aplicación.

Los requisitos de EE.UU. se refieren a los resultados. Las exigencias israelíes se refieren a las salvaguardias militares. Hezbollah pide la retirada israelí y rechaza el desarme impuesto.

Entre esas posiciones, las autoridades libanesas deben definir las responsabilidades concretas de la institución militar.

Al 8 de octubre de 2026, el ejército sigue creando capacidad y preparando sus misiones en el Líbano meridional. Las negociaciones diplomáticas siguen abiertas. No se cumplen las condiciones para el desarme aceptadas por todas las partes.

La cuestión sigue siendo: ¿cómo se puede confiar al ejército el monopolio efectivo de la fuerza sin imponer un enfrentamiento interno, mientras que las garantías israelíes de retirada y seguridad siguen siendo objeto de debate?

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