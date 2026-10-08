¿ Israel prepara una ofensiva en el Líbano antes de las elecciones? Netanyahu calcula alrededor del castillo de Beaufort y Rihane Heights

Benjamin Netanyahu consideraría una nueva ofensiva en el Líbano antes de las elecciones israelíes del 27 de octubre de 2026. Según fuentes diplomáticas europeas, las alturas del castillo de Rihane y Beaufort están entre los sectores sensibles. Entre los cálculos electorales, los objetivos militares y las negociaciones de Tampa, el riesgo sigue siendo incierto.

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Una operación militar prevista en las semanas previas a las elecciones israelíes

Benjamin Netanyahu consideraría una nueva operación militar importante en el Líbano antes de las elecciones legislativas israelíes del 27 de octubre de 2026. La hipótesis aparece en información atribuida a fuentes diplomáticas europeas. Según ellos, el Primer Ministro israelí intentaría utilizar una demostración de fuerza contra Hezbollah para restaurar su popularidad y aumentar las posibilidades de su partido, el Likud. El calendario sitúa esta posibilidad en el centro de las preocupaciones del Líbano. La elección tendrá lugar siete días después de una reunión militar libanesa-israelí prevista en Tampa, Florida, alrededor del 20 de octubre.

However, the information reported does not mention any official order announcing a general offensive. Describen un escenario estudiado en los círculos políticos y militares israelíes. Esta distinción es esencial. La información disponible permite identificar los preparativos, objetivos militares y cálculos electorales. No dejan claro que se ha adoptado una decisión final para lanzar una operación importante.

El escenario presentado por fuentes europeas se basa en una limitación adicional. Donald Trump intentaría evitar una nueva confrontación directa con Irán. Esto limitaría la posibilidad de una escalada israelí contra Teherán. El Líbano podría ser entonces un teatro militar más accesible para Netanyahu, en particular como resultado de las continuas tensiones con Hezbollah.

Las mismas fuentes vinculan esta hipótesis con las dificultades electorales del Primer Ministro israelí. Likud enfrentaría un aumento de la competencia en las intenciones de voto. Una operación contra Hezbollah podría permitir a Netanyahu poner los problemas de seguridad en el centro de la campaña.

Sin embargo, esta lectura sigue siendo una interpretación atribuida a interlocutores diplomáticos. It does not demonstrate that electoral considerations are the sole driving force behind Israeli military decisions. Los objetivos territoriales y las preocupaciones en materia de seguridad también desempeñan un papel en los escenarios estudiados.

Rihane, un objetivo militar con importantes consecuencias políticas

Las alturas del Rihane ocupan un lugar especial en las suposiciones de escalada. Esta región montañosa, situada en el interior del Líbano meridional, es de interés militar por su alivio y su posición en relación con los ejes que unen varios sectores del Sur.

Una operación israelí dirigida a estas alturas no sería comparable a una mera incursión fronteriza. Consistiría en avanzar hacia posiciones más alejadas de la frontera y podría cambiar significativamente las líneas de control.

Sin embargo, en los análisis militares publicados el 8 de octubre se señala que esa operación entrañaría grandes riesgos. Una ofensiva terrestre hacia Rihane requeriría recursos significativos. Expondría fuerzas comprometidas con dificultades relacionadas con el alivio, la duración de las operaciones y las reacciones de Hezbollah.

El calendario electoral es una limitación adicional. Una operación importante podría producir ganancias militares, pero también provocar pérdidas humanas que podrían alterar los cálculos políticos de Netanyahu.

Es por ello que se prevé otra hipótesis: favorecer los ataques aéreos intensivos, la destrucción de infraestructura y las incursiones limitadas en lugar de una ofensiva terrestre general.

Esto permitiría a Israel mantener alta presión militar sin iniciar inmediatamente una operación con consecuencias difíciles.

La información disponible no confirma que el Rihane haya sido designado como objetivo de una ofensiva decidida. Sin embargo, muestran que esta región es uno de los sectores estudiados en los análisis de las opciones militares israelíes.

Castillo de Beaufort en el centro de una batalla para el control de altura

Otro punto importante de tensión es la zona del castillo de Beaufort. La fortaleza domina parte del sur del Líbano y ofrece vistas de varios ejes y localidades. Por lo tanto, las alturas circundantes son de interés estratégico para las fuerzas que buscan vigilar los movimientos militares en la región.

Las autoridades libanesas están buscando la retirada israelí de las aldeas alrededor del castillo. Esa solicitud debe incluirse en las cuestiones planteadas en las próximas negociaciones militares con Israel.

El retiro permitiría al ejército libanés desplegarse en las zonas afectadas y restablecer gradualmente la autoridad del Estado.

Israel representa un enfoque diferente. Sus oficiales militares consideran que son necesarias ciertas posiciones altas para evitar la reconstrucción de las capacidades ofensivas de Hezbollah.

Esta divergencia explica la importancia del sector en los debates diplomáticos. Para Beirut, la cuestión es la recuperación de territorios y el regreso de los habitantes. Para Israel, se aborda la posibilidad de mantener un mecanismo avanzado de vigilancia y respuesta.

The reported destruction in several locations further complicates the situation. La retirada militar no sería suficiente para permitir el regreso inmediato de las poblaciones si los hogares, las carreteras y la infraestructura crítica seguían dañados.

Por consiguiente, el control de las alturas podría determinar no sólo la evolución de las posiciones militares, sino también las condiciones para la reconstrucción de las aldeas.

Israel busca un cambio duradero en la geografía militar del Sur

Los análisis militares disponibles describen una evolución de la doctrina israelí después del ataque del 7 de octubre de 2023. Los funcionarios israelíes consideran que la vigilancia fronteriza ya no es suficiente para evitar un ataque planeado desde territorios vecinos.

Esta reflexión se refiere directamente a Hezbollah. Israel afirma que la fuerza de Radwan tenía planes para llevar a cabo operaciones hacia Galilea. This alleged threat is used to justify the creation of advanced positions and the destruction of infrastructure close to the border.

Por consiguiente, el objetivo israelí no sólo sería repeler a los combatientes de Hezbollah. Sería prevenir materialmente la reconstrucción de las condiciones para un ataque.

Este enfoque explica la importancia que se atribuye a los socorros, carreteras y zonas cerca de las localidades israelíes.

En particular, la información publicada se refiere a la voluntad de controlar las tierras que podrían utilizarse como puestos de observación, preparación o puesta en marcha.

Esta estrategia tiene consecuencias directas para el pueblo del sur del Líbano. La destrucción de edificios y restricciones impuestas en ciertas zonas puede dificultar el regreso de las poblaciones, incluso en ausencia de enfrentamientos permanentes.

La cuestión se convierte entonces en la de la duración de estas medidas. Un arreglo temporal puede cambiar permanentemente las condiciones de vida si impide la reconstrucción y el regreso de los habitantes.

Las autoridades libanesas están tratando precisamente de impedir que una lógica de seguridad israelí se convierta en un control territorial prolongado.

27 de octubre las elecciones complican las decisiones militares

El calendario electoral israelí es un elemento central del análisis. Las elecciones generales se anunciaron el 27 de octubre de 2026. Las negociaciones militares de Tampa están planeadas alrededor del 20 de octubre.

Esta proximidad crea un período de alta incertidumbre.

Una operación militar preelectoral podría permitir a Netanyahu presentar resultados de seguridad. También podría exponer a su Gobierno a las críticas si las pérdidas son importantes o si no se logran los objetivos declarados.

Los análisis disponibles ponen de relieve esta contradicción. Una ofensiva importante podría ser políticamente ventajosa en caso de éxito rápido. Pero plantearía un riesgo considerable si continuaran los combates.

Por consiguiente, la elección de una presión militar limitada parece ser una posibilidad. Los ataques aéreos, la destrucción selectiva o las incursiones a corto plazo podrían permitir que el gobierno israelí mantenga una postura ofensiva sin iniciar inmediatamente una extensa campaña terrestre.

Sin embargo, esa estrategia no garantizaría la falta de escalada. Hezbollah podría responder a las operaciones israelíes, dando como resultado una serie de huelgas y contraataques.

Por lo tanto, el calendario electoral hace imposible predecir con certeza las decisiones de Netanyahu. Es un factor adicional en los cálculos ya influenciados por las limitaciones militares y diplomáticas.

Washington trata de mantener las negociaciones exigiendo el desarme de Hezbollah

La posición americana tiene varias dimensiones. Washington quiere fortalecer la autoridad del Estado libanés y obtener medidas concretas sobre la infraestructura militar de Hezbollah.

Los funcionarios estadounidenses abogan por un enfoque gradual. Comenzaría con la aplicación de las disposiciones de seguridad y seguiría fortaleciendo el control del ejército libanés sobre los territorios afectados.

Esto podría promover la retirada israelí con mecanismos de verificación.

Pero las demandas israelíes complican las discusiones. Israel desea mantener la posibilidad de intervenir cuando considera que aparece una amenaza.

Por su parte, el Gobierno libanés se niega a permitir que un mecanismo de seguridad permita a un ejército extranjero mantener una libertad de acción duradera en su territorio.

Por consiguiente, las negociaciones de Tampa deben abordar cuestiones que van más allá de la mera redistribución militar.

Entre ellas figuran los arreglos de control de armamentos, las garantías de retirada y la posibilidad de que las Fuerzas Armadas Libanesas proporcionen seguridad en las zonas evacuadas.

La información disponible no confirma que se haya llegado a un acuerdo sobre estos puntos.

Un cargamento de explosivos descubierto en la frontera siria

Las tensiones militares van acompañadas de preocupaciones sobre la seguridad interna del Líbano.

La información publicada el 8 de octubre se refiere al descubrimiento por el ejército libanés de un envío de explosivos que presuntamente estaba destinado a entrar en el territorio de Siria.

La carga consistía en 245 kilogramos de trinitrotolueno, cuatro dispositivos explosivos listos para usar, ocho detonadores y cables eléctricos.

The persons involved in the transport reportedly fled from the Syrian side on the arrival of a Lebanese patrol.

No hay información disponible para identificar los destinatarios de esta carga. Por consiguiente, sería injustificado establecer un vínculo con Hezbollah o con escenarios militares israelíes sin elementos adicionales.

Sin embargo, este descubrimiento pone de relieve las dificultades que enfrentan las fuerzas de seguridad libanesas en un período de tensiones regionales.

El ejército debe vigilar las fronteras, combatir el tráfico de armas y prepararse para su despliegue en el Sur.

Esas responsabilidades simultáneas pueden afectar su capacidad operacional.

Hezbollah en riesgo de una nueva confrontación

Hezbollah sigue siendo un jugador central en los cálculos israelíes. Bajo la dirección de Naim Kassem, el partido defiende el mantenimiento de sus capacidades militares mientras las fuerzas israelíes ocupen posiciones en el sur del Líbano.

Esta posición se basa en una lectura de seguridad nacional diferente de la que propugnó el gobierno de Nawaf Salam.

El Primer Ministro desea fortalecer el monopolio estatal de la fuerza y reservar a las instituciones constitucionales decisiones relativas a la guerra y la paz.

Hezbollah cree que sus armas siguen siendo necesarias ante las amenazas israelíes.

Una nueva operación militar podría exacerbar esta discrepancia.

Los defensores del desarme pueden ver la confirmación de los riesgos asociados a la existencia de una fuerza armada independiente del Estado. Por el contrario, Hezbollah podría invocar la ofensiva para defender la necesidad de mantener sus capacidades.

Las consecuencias políticas dependerán en particular de la magnitud de las operaciones y de las reacciones de los distintos partidos.

La información disponible no permite el establecimiento de las intenciones operacionales de Hezbollah en caso de una nueva ofensiva.

Sin embargo, muestran que la parte se niega a separar el debate sobre sus armas del retiro y las garantías de seguridad israelíes.

Tres escenarios militares previstos antes de las elecciones

La información publicada el 8 de octubre permite distinguir tres hipótesis principales.

La primera es una ofensiva terrestre a gran escala, que podría dirigirse a zonas estratégicas como las alturas de Rihane. Esta opción entrañaría importantes riesgos militares y políticos. Podría cambiar las líneas de control, pero expondría a Israel a una confrontación prolongada.

El segundo se basa en un aumento de las huelgas aéreas y en incursiones limitadas. Mantendría presión sobre Hezbollah al reducir el compromiso de la Tierra. También podría presentarse como una demostración de fuerza antes de la elección.

El tercero debe centrarse en las negociaciones de Tampa y buscar garantías de seguridad sin iniciar una nueva operación importante.

Estos escenarios no son planes oficialmente anunciados. Corresponden a las opciones discutidas en los análisis políticos y militares disponibles.

Su implementación dependerá de las decisiones israelíes, las reacciones de Hezbollah y la evolución de las discusiones diplomáticas.

Líbano enfrenta un plazo diplomático y militar incierto

On 8 October 2026, the Lebanese authorities sought guarantees to avoid further escalation. Las negociaciones de Tampa son una de las principales posibilidades diplomáticas.

En particular, el Gobierno desea obtener la retirada israelí de los territorios ocupados y permitir el despliegue del ejército en los sectores interesados.

Pero las posiciones israelíes siguen lejos de las demandas libanesas. Israel busca mantener las salvaguardias militares para evitar la reconstrucción de la infraestructura de Hezbolá.

La proximidad de las elecciones israelíes añade incertidumbre adicional.

La información disponible no indica que Benjamin Netanyahu decidió lanzar una ofensiva general antes del 27 de octubre. However, they show that this assumed is taken seriously by several diplomatic interlocutors.

Las zonas de Rihane y Beaufort ocupan un lugar importante en el análisis del riesgo militar. Su vigilancia podría hacer una diferencia duradera en la situación de seguridad y las posibilidades de retorno de los habitantes.

El período entre las negociaciones previstas el 20 de octubre y las elecciones del 27 de octubre parece ser particularmente delicado.

El Líbano tendrá que hacer frente a las decisiones israelíes, las demandas estadounidenses y las posiciones de Hezbolá, mientras que ningún acuerdo final garantiza aún un retiro completo o una estabilización duradera de la frontera.

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