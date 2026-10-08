Líbano: Joseph Aoun pide un acuerdo con Israel

Joseph Aoun recibió a Kaja Kallas en Baabda y defendió las negociaciones con Israel. La UE confirma su seguridad y apoyo humanitario al Líbano.

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El jueves 8 de octubre, el Presidente libanés Joseph Aoun recibió al Jefe de Diplomacia Europea, Kaja Kallas, en el Palacio Presidencial de Baabda. Defendió la negociación como la única alternativa a la guerra con Israel, denunciando el incumplimiento de los compromisos israelíes en el sur del Líbano. La Unión Europea reafirma su compromiso de apoyar al ejército libanés, las fuerzas de seguridad y los sectores humanitarios.

El Presidente Joseph Aoun puso la estabilidad del Líbano en el corazón de sus conversaciones con Kaja Kallas, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el jueves 8 de octubre de 2026, en el Palacio de Baabda. La reunión se centró en la situación de seguridad en el sur del país, las relaciones con Israel, el apoyo europeo a las instituciones libanesas y las reformas económicas previstas.

El Jefe de Estado destacó el vínculo entre la seguridad del Líbano y su entorno regional y europeo. « Hay un estrecho vínculo entre la estabilidad del Líbano y la de Europa y la región », dijo.

Esta posición viene cuando Beirut busca consolidar sus instituciones y obtener apoyo internacional ante tensiones persistentes con Israel. Joseph Aoun destacó la necesidad de una solución negociada, considerando que un acuerdo es la única manera de poner fin al estado de hostilidad entre los dos países.

Joseph Aoun defiende las negociaciones con Israel

En su reunión con Kaja Kallas, Joseph Aoun presentó la negociación como una necesidad para evitar un nuevo enfrentamiento militar.

« La negociación es la alternativa a la guerra, y un acuerdo es la única manera de poner fin al estado de hostilidad entre Líbano e Israel », dijo el presidente libanés.

Esta declaración aclara la posición de Baabda: la reducción duradera de las tensiones debe implicar un arreglo político y de seguridad, en lugar de la continuación de los enfrentamientos.

Líbano e Israel no tienen relaciones diplomáticas y permanecen oficialmente en estado de guerra. Su frontera ha sido una zona de tensión militar y política durante décadas.

En este contexto, las observaciones del Presidente libanés no constituyen el anuncio de un acuerdo inminente. Reafirman una orientación diplomática que favorece la negociación para asegurar compromisos que puedan proporcionar estabilidad duradera a la frontera.

Joseph Aoun, sin embargo, no anunció un calendario para las discusiones ni un nuevo mecanismo de negociación. Por consiguiente, quedan por definir los arreglos para un posible acuerdo.

Ejército libanés continúa su despliegue al sur de Litani

El Presidente del Líbano también examinó la aplicación de las disposiciones de seguridad en el sur del país.

Le aseguró que el ejército libanés estaba cumpliendo plenamente sus misiones en las zonas en que se desplegó al sur del río Litani, de conformidad con el acuerdo marco a que se hacía referencia en la reunión.

« El ejército libanés cumple plenamente su deber en zonas donde se ha desplegado al sur del río Litani », dijo Joseph Aoun.

However, the Head of State accused Israel of not complying with the provisions of the agreement.

Esta distinción es fundamental para el discurso presidencial. Joseph Aoun plantea las responsabilidades asumidas por la institución militar libanesa al tiempo que denuncia los compromisos que, según él, siguen sin cumplir en la parte israelí.

El sur de Litani representa un sector estratégico para la seguridad del Líbano. El despliegue del ejército en esta región es un elemento esencial de los arreglos para reducir el riesgo de confrontación con Israel.

El Presidente no presentó, en las declaraciones comunicadas al final de la reunión, una lista detallada del número de funcionarios desplegados o una lista detallada de las disposiciones que acusó a Israel de no aplicar.

No obstante, sus declaraciones subrayan la importancia que atribuyen las autoridades libanesas a la presencia del ejército nacional en las zonas fronterizas.

Kaja Kallas confirma disponibilidad de la Unión Europea

En la reunión de Baabda también se abordaron las formas de asistencia que la Unión Europea podría prestar al Líbano.

Kaja Kallas afirmó que la Unión Europea estaba dispuesta a prestar la asistencia necesaria al país, en particular en las esferas de seguridad, social y humanitaria.

Esa asistencia podría dar prioridad al ejército libanés y a las fuerzas de seguridad interna.

El funcionario europeo también mencionó a los organismos involucrados en los sectores social y humanitario.

Esta declaración refleja la voluntad europea de mantener el apoyo a las instituciones responsables de la seguridad interna y la estabilidad en el país.

El ejército libanés ocupa un lugar especial en esta cooperación. Su papel en el sur del Líbano, mencionado directamente por Joseph Aoun, hace de su fortalecimiento un reto importante para los socios internacionales de Beirut.

Otro beneficiario potencial de esta asistencia es las Fuerzas de Seguridad Interna. Desempeñan tareas separadas de las del ejército, incluidas las fuerzas del orden y la seguridad pública.

La dimensión social y humanitaria del apoyo europeo responde a las dificultades que el Líbano sigue enfrentando.

Sin embargo, Kaja Kallas no anunció ninguna cantidad específica ni nuevos programas de asistencia en las declaraciones presentadas después de la entrevista.

Por consiguiente, el alcance financiero y operacional de los compromisos europeos debe aclararse en una etapa posterior.

La estabilidad del Líbano como cuestión europea

Joseph Aoun destacó las consecuencias regionales e internacionales de la situación libanesa.

Al establecer un vínculo directo entre la estabilidad del Líbano, la de Europa y la del Oriente Medio, el Presidente trató de situar las cuestiones de seguridad libanesa en un marco más amplio.

Este enfoque subraya la importancia que Beirut atribuye a la participación europea en las iniciativas de estabilización.

The situation in Lebanon concerns several issues followed by the European institutions, including regional security, displacement and humanitarian aid.

Así pues, el apoyo a las instituciones libanesas parece ser un instrumento para contribuir a la estabilidad del país.

Las declaraciones de Kaja Kallas hacen eco de esta preocupación centrándose en las capacidades de las instituciones de seguridad y las necesidades sociales.

Sin embargo, la reunión no dio lugar al anuncio de una nueva iniciativa diplomática europea entre el Líbano e Israel en la información pública.

La Unión Europea confirmó sobre todo su disposición a acompañar a las autoridades libanesas en las zonas mencionadas durante la entrevista.

Joseph Aoun reafirma su compromiso con las reformas económicas

Más allá de los problemas de seguridad, el Presidente libanés se refirió a las reformas económicas necesarias para la recuperación del país.

Joseph Aoun aseguró que el Líbano seguía comprometido con su aplicación.

In particular, he referred to the adoption of the Financial Deficit Act, generally referred to as the Financial Loss Allocation Act (Ley de asignación para pérdidas financieras)derecho financiero).

Este texto es una de las cuestiones delicadas del proceso de reestructuración del sector financiero libanés.

Debe ayudar a definir el tratamiento de las pérdidas acumuladas en el sistema financiero y las responsabilidades relacionadas con su asignación.

El Presidente presentó su aprobación como un paso hacia la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esta declaración confirma que las autoridades libanesas siguen considerando que un programa con el FMI es un objetivo importante de su política económica.

La cuestión sigue siendo particularmente importante desde el colapso financiero que comenzó en 2019, que ha afectado profundamente a los bancos, las finanzas públicas y el acceso de los depositantes a sus economías.

La distribución de las pérdidas sigue siendo uno de los principales obstáculos para una reestructuración completa del sistema bancario.

El contenido final de la legislación y su aplicación determinarán algunas de las consecuencias para las instituciones financieras, depositantes y finanzas públicas.

Joseph Aoun no especificó una fecha para la aprobación del texto o para un posible acuerdo con el FMI.

Dos prioridades para las relaciones entre Beirut y Bruselas

La entrevista entre Joseph Aoun y Kaja Kallas reveló así dos prioridades inmediatas en las relaciones entre el Líbano y la Unión Europea.

La primera se refiere a la seguridad, con el apoyo de las fuerzas armadas libanesas y la búsqueda de una solución negociada a las tensiones con Israel.

La segunda se refiere a la recuperación económica e institucional, cuyas reformas financieras son un elemento central.

Estos dos archivos tienen horarios separados.

En el frente de la seguridad, las autoridades libanesas destacan las misiones realizadas por el ejército al sur de Litani y exigen el cumplimiento de los compromisos israelíes.

El progreso económico depende, entre otras cosas, de la aprobación de legislación sobre pérdidas financieras y debates con el FMI.

Para la Unión Europea, la continuación de la asistencia anunciada tendrá que traducirse en medidas concretas, cuyos detalles quedan por aclarar.

Al final de la reunión de Baabda no se habían comunicado nuevas cantidades de ayuda europea, calendario de negociación con Israel o calendario legislativo para la Ley de Pérdida Financiera.

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