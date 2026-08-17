El Líbano abolió permanentemente la pena de muerte

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El Presidente de la República, Joseph Aoun, promulgó el lunes 17 de agosto de 2026 Ley No 68 por la que se abolió la pena de muerte en el Líbano. Su firma concluye el camino institucional de una reforma aprobada unos días antes por el Parlamento y transforma una moratoria de facto que ha durado desde 2004 en una abolición jurídica. Así pues, las condenas de capital desaparecen de la legislación libanesa y se sustituyen por cadena perpetua con trabajos forzados agravados. Esta decisión es un cambio histórico para la justicia libanesa, a pesar de que se está celebrando en medio de un debate mucho más amplio sobre las prisiones, prolongadas detenciones y la polémica ley de amnistía general.

Joseph Aoun promulga la Ley 68

El último acto institucional tuvo lugar el lunes 17 de agosto en el Palacio de Baabda. El Presidente Joseph Aoun ha promulgado la Ley No 68, aprobada unos días antes por la Cámara de Diputados, que prevéabolición de la pena de muerte en el LíbanoEl Presidente de la República anunció la promulgación del texto, completando así el procedimiento constitucional necesario para su entrada en el ordenamiento jurídico libanés.

Esta firma da efecto final a la decisión adoptada por los Miembros el 11 de agosto. Hasta ahora, el Líbano ha estado en una situación intermedia: la pena capital siempre se ha incluido en varias leyes penales y los tribunales todavía pueden imponer sentencias de muerte, pero las autoridades ya no han cumplido esas condenas durante más de veintidós años. El último uso de la pena capital fue el 19 de enero de 2004.

Por consiguiente, la reforma cambia la naturaleza misma de esta moratoria. La ausencia de ejecución depende hasta ahora de la práctica política e institucional. Ahora se está convirtiendo en un estado de derecho. Un Gobierno ya no puede decidir simplemente reanudar las ejecuciones sobre la base de las disposiciones penales vigentes, ya que la propia pena desaparece del arsenal de sanciones.

El alcance de la promulgación presidencial va más allá de la mera formalidad. La votación parlamentaria ha establecido el principio de abolición. The publication of the law by Joseph Aoun closed the legislative process and incorporated reform into Lebanese positive law.

Death penalty in Lebanon: what the law really changes

El cambio más inmediato se refiere a las sanciones aplicables a los delitos que hasta la fecha podrían dar lugar a una pena de muerte. The new system replaces the death penalty with life imprisonment with aggravated forced labour. Por consiguiente, la abolición no significa la desaparición de las penas más severas ni la liberación automática de las personas condenadas por delitos graves.

Esta aclaración es esencial en el contexto libanés. El debate sobre la pena de muerte tuvo lugar al mismo tiempo que otro debate mucho más controvertido sobre la amnistía general. Ambas reformas afectan al sistema penal, pero responden a diferentes lógicas. La abolición elimina una categoría de sanción. Amnistía actúa sobre ciertas condenas o juicios ya entregados o iniciados.

Para los condenados a muerte, la reforma excluye ahora la posibilidad de ejecución. Las penas de capital existentes deben transformarse de conformidad con el nuevo marco jurídico. Antes de la votación, alrededor de 85 personas seguían en el pabellón de la muerte en el Líbano, según datos comunicados durante el debate sobre la abolición.

El cambio también se refiere a futuras decisiones judiciales. Los jueces ya no podrán imponer la pena de muerte por los crímenes a los que se había adherido anteriormente. Tendrán que aplicar la nueva pena máxima prevista por el legislador.

However, abolition does not alter the characterization of the crimes concerned. El asesinato, la traición u otros delitos extremadamente graves siguen siendo punibles con penas severas. La reforma aborda la naturaleza de la pena definitiva y no la abolición de la responsabilidad penal.

Un voto histórico el 11 de agosto

La firma presidencial llega seis días después de la votación del Parlamento. El 11 de agosto de 2026, la Cámara de Diputados aprobó la abolición en una sesión que marcó una ruptura con décadas de debates infructuosos.

El Ministro de Justicia Adel Nassar presentó esta decisión como un paso histórico. Varios parlamentarios de larga data comprometidos con la abolición también han defendido la reforma invocando el derecho a la vida, el riesgo de error judicial y la necesidad de acercar el sistema penal libanés a las normas aplicadas por los Estados abolicionistas.

El diputado Halimé El Kaakour fue uno de los personajes políticos que desempeñaron un papel en la promoción de esta reforma. The case had also benefited from decades of work by Lebanese lawyers, associations and activists opposed to the death penalty.

Sin embargo, la votación no fue unánime. El bloque parlamentario de Hezbollah se opuso a la abolición, según el procedimiento. Esta divergencia recuerda que la pena de muerte sigue siendo una cuestión política, jurídica y social delicada en el Líbano, en particular cuando se trata de delitos que han causado muchas víctimas o violaciones de la seguridad nacional.

A pesar de estas oposiciones, una mayoría parlamentaria decidió abolir la pena de muerte. La promulgación por Joseph Aoun el 17 de agosto hace que esta elección sea aplicable y pone fin a la incertidumbre que todavía podría existir entre el voto de la Cámara y la terminación del procedimiento constitucional.

El Líbano no ha ejecutado a nadie desde 2004

Labolición de la pena de muerte en el Líbanoen realidad, se está formalizando un desarrollo que ha estado en marcha durante más de dos decenios. The last execution was on 19 January 2004, when three convicted persons had been executed in Roumieh prison. Dos habían sido disparados y el tercero colgado.

Este episodio revivió profundamente el debate nacional sobre la pena capital. Las ejecuciones de 2004 fueron las primeras en varios años y en última instancia fueron las últimas.

Sin embargo, el Líbano ha experimentado un período mucho más activo en la aplicación de la pena de muerte en el decenio de 1990. Entre 1994 y 1998, bajo la presidencia de Elias Hraoui, se ejecutaron 14 sentencias de muerte. Este período fue una política penal más severa, en un país todavía marcado por las consecuencias de la guerra civil y enfrentan graves problemas de seguridad.

Desde mediados del decenio de 2000, la situación ha cambiado drásticamente. Los gobiernos sucesivos han mantenido una moratoria de facto. Ninguna ley abolió formalmente la pena de muerte, pero los procedimientos necesarios para la ejecución de las sentencias ya no se completaron.

Esta situación podría continuar, pero sigue siendo jurídicamente reversible. The courts continued to issue death sentences. Por lo tanto, el Líbano sigue siendo considerado Estado con pena capital en su legislación, incluso si ya no la aplica.

La Ley No 68 elimina específicamente esta contradicción. El país ya no se contenta con no ejecutar a los condenados: retira la pena de muerte de su ordenamiento jurídico.

¿Por qué la moratoria ya no era suficiente

Durante veintidós años, la moratoria impidió más ejecución. Pero esa práctica no garantiza que la situación sea irreversible. La pena sigue estando disponible en la ley y puede restablecerse teóricamente si las autoridades políticas deciden firmar los decretos necesarios.

En el Líbano, la ejecución de la pena capital exige varias medidas institucionales. Por consiguiente, el sistema ha creado, en la práctica, una importante barrera política. La falta de voluntad de pasar por esas etapas ha transformado la pena de muerte en una sentencia impuesta pero no cumplida.

This situation also produced a particular category of prisoners. Las personas seguían siendo condenadas legalmente a muerte mientras sabían que una moratoria no escrita impedía su ejecución. La incertidumbre podría continuar durante años.

La abolición pone fin a esta ambigüedad. La pregunta ya no es si un presidente, un gobierno o un ministro alguna vez aceptarán relanzar las ejecuciones. La pena capital ya no es un castigo que el Estado puede aplicar legalmente.

Esta transformación fue uno de los principales objetivos de los defensores de la abolición. Consideraron que una moratoria, aunque se prolongara durante varios decenios, seguía siendo más frágil que una prohibición legislativa.

A consequence on international judicial cooperation

La reforma también tiene una dimensión internacional muy concreta. La continuación de la pena de muerte podría complicar las solicitudes de extradición presentadas por el Líbano a los Estados que se niegan a entregar a un sospechoso a un país en que pueda ser condenado a muerte.

Esa dificultad se ha planteado en los debates anteriores a la votación. Los países abolicionistas exigen regularmente garantías antes de aceptar la extradición. The requesting authorities must then undertake not to request or apply the death penalty against the person sought.

El caso de Bulgaria se ha mencionado en particular en los debates sobre la reforma. La existencia de la pena de muerte en el derecho libanés podría ser un obstáculo en algunos casos de extradición.

Su eliminación simplifica esta pregunta. Por supuesto, no garantiza que se acepte una solicitud de extradición libanesa, ya que los Estados requeridos consideran muchos otros criterios. Pero el riesgo de ejecución ya no constituirá el mismo obstáculo legal.

Este desarrollo también puede acercar al Líbano a las normas penales aplicadas por los países europeos, que han hecho de la abolición una condición importante de su política sobre los derechos fundamentales y la cooperación judicial.

Una decisión importante en un sistema judicial en crisis

La importancia simbólica de la reforma no elimina las profundas dificultades de la justicia libanesa. La abolición viene cuando los tribunales y las prisiones siguen enfrentando problemas estructurales que se han acumulado durante varios años.

La detención preventiva prolongada es una de las principales dificultades. Los detenidos pueden esperar períodos significativos antes de su sentencia definitiva. El lento ritmo de los procedimientos alimenta directamente el hacinamiento de las cárceles.

La prisión de Roumieh sigue siendo el símbolo de esta crisis. Las prisiones libanesas están muy por encima de la capacidad de varios lugares, mientras que los recursos financieros de la administración penitenciaria siguen siendo limitados.

These problems explain why Parliament has also dealt with a general amnesty law. El texto aprobado después de la pena de muerte tiene por objeto, entre otras cosas, reducir algunas de las presiones sobre las prisiones, pero ha desencadenado un debate mucho más confrontativo.

Los críticos subrayan que una amnistía puede reducir temporalmente el número de detenidos sin resolver las causas del hacinamiento. Si los procedimientos judiciales siguen siendo lentos, si la detención preventiva sigue aumentando y si no se reforma la infraestructura penitenciaria, las mismas dificultades pueden reaparecer rápidamente.

Por consiguiente, la abolición de la pena capital y la crisis carcelaria están obligadas por el contexto, pero no deben confundirse. La primera constituye una reforma duradera de la sanción penal. El segundo requiere cambios en el funcionamiento diario de la justicia.

La amnistía general no debe confundirse con la abolición

La proximidad de los dos votos parlamentarios puede crear confusión. El Parlamento aprobó la abolición de la pena de muerte el 11 de agosto, seguida de una ley general de amnistía al día siguiente. Sin embargo, sus consecuencias jurídicas son distintas.

The death penalty law lays down a permanent principle: the Lebanese State can no longer sentence a person to death. Por consiguiente, se refiere a los juicios existentes y futuros, de conformidad con el procedimiento para aplicar el nuevo texto.

Por el contrario, la amnistía se basa en criterios que definen los delitos, las condenas y los detenidos que pueden beneficiarse de la reducción o terminación de la pena. Se excluyen varios delitos graves, incluidas ciertas formas de asesinato premeditado, violación, trata, financiación del terrorismo y delitos relacionados con la cooperación con Israel.

Esta diferencia es políticamente significativa. Los oponentes de la pena de muerte no exigen necesariamente la liberación de los autores de delitos graves. El principio abolicionista es que el Estado no debe ejecutar a una persona condenada, manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de imponer una pena de prisión muy larga.

La ley promulgada por Joseph Aoun preserva precisamente esta lógica punitiva reemplazando la prisión perpetua por ejecución.

Una ruptura legal después de décadas de debate

La cuestión de la pena capital ha pasado por la vida política y judicial libanesa mucho antes de que comenzara la moratoria en 2004. Tradicionalmente contrasta dos concepciones de justicia penal.

Los partidarios de la pena de muerte invocan su valor disuasivo y la gravedad excepcional de ciertos delitos. Este argumento mantiene una resonancia particular en un país que ha experimentado guerra civil, asesinatos políticos, ataques, enfrentamientos armados y ataques mortales contra el ejército o las fuerzas de seguridad.

Los abolicionistas enfatizan otro principio: un aborto espontáneo de la justicia se vuelve irreparable cuando se ha aplicado la sentencia. También consideran la prisión perpetua para proteger a la sociedad sin dar al Estado el poder de matar a un condenado.

Durante más de 20 años, el Líbano había evitado finalizar esta oposición. El compromiso implícito consiste en mantener la pena en los textos y negarse a ejecutarla.

El voto del 11 de agosto y la promulgación del 17 de agosto pusieron fin a este compromiso. El legislador ha elegido la abolición y el Presidente de la República acaba de completar el proceso institucional.

Este desarrollo también sitúa al Líbano en una posición particular en el Oriente Medio. According to the international agencies that had covered the vote, the country became the first in the region to abolish the death penalty entirely from its penal system. Sin embargo, esta calificación depende del alcance geográfico elegido, ya que varios territorios o sistemas jurídicos de la región tienen situaciones diferentes.

Actualmente se abre la fase de ejecución

Después de la firma presidencial, la atención se centrará ahora en la aplicación práctica de la Ley 68. The judicial authorities will have to integrate the abolition of capital punishment into ongoing proceedings and adapt the situation of persons already sentenced to death.

En particular, esta medida tendrá que aclarar las consecuencias precisas de la sustitución de las penas por los aproximadamente 85 condenados condenados en el pabellón de la muerte antes de la reforma. Su situación debe examinarse de conformidad con las disposiciones del nuevo texto y, cuando sea necesario, deben adaptarse las decisiones judiciales correspondientes.

Los tribunales también tendrán que aplicar la nueva pena máxima a los casos futuros. Los fiscales ya no podrán exigir la ejecución y los tribunales ya no podrán pronunciarla sobre la base de las viejas disposiciones.

Por último, la reforma afectará las estadísticas judiciales, las solicitudes de extradición y la gestión penitenciaria. Sustituir la pena de muerte con prisión perpetua significa que el Estado debe asumir la responsabilidad a largo plazo por la detención de personas condenadas por los delitos más graves. This reality directly raises the question of prison conditions, the capacity of prisons and the treatment of long sentences.

Sin embargo, el día 17 de agosto de 2026 marca una clara ruptura legal. Veintidós años después de las tres últimas ejecuciones en Roumieh, la moratoria de facto pertenece ahora al pasado: Joseph Aoun ha promulgado la ley que elimina la pena de muerte del derecho libanés. El siguiente paso será su aplicación a las condenas existentes y la adaptación de los tribunales a esta nueva pena máxima.