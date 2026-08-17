Reestructuración bancaria: Después de siete años de bloqueo, ¿el Líbano ha aprobado finalmente la ley que hará que las pérdidas paguen a aquellos que tienen que pagar por ellos?

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Siete años después del colapso del sistema bancario libanés, el Parlamento ha modificado finalmente la Ley de recuperación y reestructuración del Banco. Presentado como un paso decisivo hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el texto, sin embargo, merece ser leído con mucha más atención que las declaraciones políticas que acompañaron su adopción sugieren. Contiene avances reales: los accionistas deben absorber pérdidas antes de que los depositantes, los bancos deben ser evaluados individualmente, las instituciones no viables pueden ser liquidadas, los directores reemplazados y algunas transferencias privilegiadas recuperadas. Pero también contiene ambigüedades, considerables poderes institucionales, varias desviaciones de los mejores estándares internacionales y sobre todo una limitación fundamental: todavía no dice cómo se distribuirán las enormes pérdidas acumuladas desde 2019.

La contradicción está escrita en el texto. Se espera que la nueva arquitectura reestructurará los bancos, pero su ejecución permanecerá suspendida hasta la adopción y publicación de la futura ley sobre la restauración del orden financiero y la devolución de los depósitos, es decir, la ley que debe tratar con la « nivela financiera ». Por lo tanto, el Parlamento ha construido una parte del mecanismo de resolución sin decidir definitivamente cómo se distribuirá el proyecto de ley entre el Estado, el Banco del Líbano, los bancos, sus accionistas y posiblemente ciertas categorías de depositantes. Sin embargo, esta distribución ha sido el centro del conflicto desde octubre de 2019.

Así que debemos evitar dos lecturas como engañosas. El primero sería presentar la ley como un mero texto cosmético destinado a satisfacer al FMI: va mucho más allá y en realidad cambia las reglas aplicables a los bancos insolventes. El segundo sería anunciar que la crisis bancaria se resuelve ahora: absolutamente no. El texto establece cómo un banco puede ser reestructurado o liquidado una vez que se hayan determinado sus pérdidas reales. Todavía no determina, por sí solo, el valor económico real de las decenas de miles de millones de dólares en deuda que los bancos tienen en el Banco del Líbano.

Esto es esencial porque se refiere directamente a los siete años perdidos desde el comienzo de la crisis. A lo largo de este tiempo, el Líbano no ha carecido de diagnósticos, planes o propuestas internacionales. Lo que perdió fue un acuerdo político sobre una cuestión extremadamente concreta: quién tuvo que pagar. La batalla se opone a los gobiernos, el Banco del Líbano, la Asociación de Bancos del Líbano, los partidos políticos, los parlamentarios, los depositarios y el FMI, desafiando cada uno a diferentes grados la forma en que se reconocen o distribuyen las pérdidas. El resultado de estos bloqueos fue mucho menos abstracto que las disputas contables que los acompañaron: los depositantes fueron privados de su dinero, el crédito colapsó, la libra perdió la mayor parte de su valor, la economía fue en gran parte dolarizada y el sistema bancario continuó existiendo legalmente sin funcionar normalmente.

2019: el colapso que nadie quiso reconocer oficialmente

La crisis bancaria libanesa no surgió el día en que los bancos cerraron en octubre de 2019. Durante años, el modelo financiero se había basado en la afluencia continua de monedas de la diáspora, inversores y depositantes atraídos por remuneraciones a menudo muy superiores a las disponibles en el extranjero. Los bancos comerciales colocaron entonces una parte considerable de estos recursos con el Banco del Líbano, que los usó para mantener la estabilidad monetaria, financiar las necesidades del país y apoyar un estado de déficit crónico.

Este modelo funcionó siempre y cuando entraron suficientes dólares nuevos en el sistema. Cuando tales entradas disminuyeron y luego dejaron de compensar las salidas, las obligaciones acumuladas se hicieron imposibles de cumplir normalmente. A partir de otoño de 2019, los bancos cerraron temporalmente y luego restringieron retiros y transferencias al extranjero sin la adopción de una ley uniforme de control de capital. Un solicitante podría seguir leyendo sobre su declaración de que poseía 100.000 dólares al descubrir que era imposible para él retirar o transferir los mismos 100.000 dólares libremente.

Desde allí, parte de la reestructuración se llevó a cabo sin tener nunca ese nombre. Los retiros bancarios a tasas muy alejadas del mercado, las restricciones y circulares específicas de las instituciones han reducido gradualmente el valor económico de las viejas reclamaciones bancarias. Algunos depositantes que necesitan efectivo han aceptado cortes de pelo importantes; Others used partial withdrawal mechanisms; Otros esperaron. El balance bancario siguió mostrando reclamaciones nominales que ya no correspondían necesariamente a lo que sus titulares podían recuperar.

Este mecanismo tuvo una consecuencia central: al negar durante varios años una reestructuración formal de los balances, el Líbano no impidió pérdidas. Simplemente permitió que su distribución se hiciera de manera opaca y a menudo profundamente desigual. Las personas con ingresos frescos en dólares, activos en el extranjero o acceso privilegiado a transferencias pueden absorber la crisis mejor que los empleados, pensionistas, pequeñas empresas o depositantes que colocan la mayoría de sus activos en un banco libanés.

Más tarde, el Banco Mundial utilizó una fórmula excepcionalmente severa para una institución de esta naturaleza al hablar de « depresión voluntaria ». Subrayó que la magnitud del colapso ya no podía explicarse únicamente por una mala situación, sino también por la incapacidad de los dirigentes de adoptar y aplicar una estrategia de recuperación creíble. Entre 2019 y 2021, el PIB nominal en dólares se había contratado drásticamente mientras que la población llevaba gradualmente el costo del ajuste.

2020: cuando la reestructuración podría haber comenzado

El gobierno de Hassan Diab adopta un plan de recuperación financiera en abril de 2020, que trata por primera vez de examinar las pérdidas en frente de él. El principio no es particularmente revolucionario con respecto a la reestructuración bancaria internacional: identificar las pérdidas del Estado, el Banco Central y los bancos comerciales, reestructurar las instituciones insolventes, recapitalizar a quienes puedan sobrevivir y negociar con la asistencia del FMI que pueda acompañar todo el proceso.

Sin embargo, en este momento comienza realmente la confrontación. El Banco del Líbano, los bancos y varias fuerzas parlamentarias impugnan las estimaciones gubernamentales de pérdidas. Las diferencias son tan importantes que la delegación del Líbano ni siquiera puede mantener una posición común sobre el alcance de la brecha financiera. Las discusiones se tambalean mientras la crisis continúa destruyendo el valor de los depósitos y el dinero.

El término « sabotaje » debe ser utilizado con precaución al asignar la intención específica a los diversos actores. Pero el bloqueo del plan 2020 está ampliamente documentado. Reuters informará más adelante que el proyecto había sido torpedeado por fuerzas políticas poderosas, el Banco Central y bancos comerciales que desafiaron la distribución de las pérdidas. Dos cifras clave involucradas en el proceso, el Oficial Financiero Jefe Alain Bifani y el Consejero Henri Chaoul, luego dejaron sus puestos, denunciando la incapacidad para llevar a cabo la reforma.

Las apuestas ya superaron una simple divergencia técnica en una hoja de Excel. Reconociendo las pérdidas bancarias, se reconoce que el capital de algunas instituciones ha sido destruido. En el derecho financiero, sin embargo, la equidad es precisamente el primer búfer que absorbe las pérdidas. Cuando el valor real de los activos se hace inferior al de los pasivos, los accionistas normalmente no pueden pretender mantener intacto el valor de su interés al transferir la diferencia al Estado o depositantes.

Es esta pregunta que explica gran parte de la resistencia observada después. Rápida reestructuración en 2020 probablemente habría destruido o diluido severamente las tenencias en varios bancos, llevado a fusiones, instituciones desaparecidas e impuesto una recapitalización masiva. La eliminación de la decisión mantuvo temporalmente la arquitectura de propiedad del sistema bancario, pero a costa de una destrucción continua de su función económica.

La batalla por la responsabilidad del Estado

La posición de la Asociación de Bancos del Líbano no puede reducirse a la caricatura de un sector privado simplemente tratando de pagar nada. Su principal argumento se basa en una realidad: los bancos comerciales colocan cantidades considerables con el Banco del Líbano y financian directa o indirectamente un Estado que acumula déficits y deudas. El propio Estado libanés carece de sus eurobonos en marzo de 2020, mientras que el Banco Central no puede devolver normalmente todas las monedas que se le han confiado.

Desde el punto de vista de los bancos, una parte importante de las pérdidas se originan en el Estado y en el BDL. Por lo tanto, creen que la reestructuración que eliminaría su capital e impondría la mayor parte del proyecto de ley sobre ellos sin reconocer suficientemente las obligaciones del Estado significaría hacerlas únicamente responsables de una política financiera en la que participaron todas las autoridades públicas.

Esta objeción tiene una parte innegable de la verdad. El Líbano no está pasando simplemente por una serie de fallos bancarios privados comparables a los de instituciones que han concedido préstamos de bienes raíces o especulados sobre activos arriesgados. Está experimentando una crisis entrelazada del Estado, el Banco Central y los bancos comerciales. Los tres balances están vinculados, y pretender salvar uno sin tratar a los otros dos no tiene sentido.

Pero precisamente de esta realidad comienzan las diferencias. La ABL ha defendido sistemáticamente una contribución mayor del Estado, ya sea directamente o a través de ingresos futuros de ciertos activos públicos. Varias propuestas preveían la creación de un fondo de bienes o ingresos de propiedad del Estado para contribuir durante un largo período de tiempo al reembolso de los depositantes.

El problema se mueve en lugar de retirarse. Un activo público pertenece colectivamente a la población. Una empresa pública, tierra, infraestructura, ingresos estatales futuros o recursos naturales no son dinero que apareció espontáneamente. Por lo tanto, la movilización de la riqueza pública para reponer los compromisos del sistema bancario equivale a transferir parte de las pérdidas de los balances bancarios a la riqueza colectiva.

Este es precisamente uno de los puntos en que el FMI se ha opuesto a varios enfoques defendidos en el Líbano. El Fondo no excluye una contribución del Estado. Por otra parte, el Grupo considera que la sostenibilidad de la deuda debe seguir siendo compatible con la sostenibilidad de la deuda y debe abordarse después del reconocimiento de las pérdidas y la aplicación de la jerarquía normal de los acreedores. Los accionistas deben perder su capital antes de que el contribuyente sea llamado a recapitalizar un banco privado.

Diferentes intereses detrás de la defensa común de los « depósitos »

La confusión política persistió durante varios años en torno al eslogan de protección del depósito. Los bancos, depositantes y políticos pueden reclamar defender los ahorros libaneses sin defender los mismos intereses. El dueño de un banco desea proteger su capital y posiblemente mantener su control. El solicitante desea recuperar su reclamación. El Estado debe evitar convertir las pérdidas privadas en una deuda pública tan grande que impediría durante décadas financiar los servicios públicos.

Estos intereses pueden converger pero también pueden ser contradictorios. Salvar a todos los accionistas de un banco poniendo su déficit en el presupuesto estatal no es necesariamente defender a los depositantes. Por otro lado, la liquidación brutal de todos los bancos sin la continuidad de los depósitos y el crédito obviamente no sería una solución.

El punto de partida de las normas internacionales es precisamente poner fin a esta confusión. El capital de un banco se utiliza para absorber pérdidas. Los accionistas son remunerados cuando la institución realiza beneficios porque tienen ese riesgo. Su inversión no es un depósito garantizado. Cuando el banco se vuelve insolvente, su capital debe ser absorbido antes de reclamaciones legalmente superiores.

La nueva ley libanesa finalmente deletreó claramente esta lógica. Este es probablemente el paso más importante hacia adelante, y una de las razones por las que el texto actual es mucho más grave que mantener el status quo al que Líbano se ha acostumbrado desde 2019.

2022: un acuerdo con el FMI que nunca se transformará en un programa

El 7 de abril de 2022, las autoridades libanesas y los servicios del FMI llegaron a un acuerdo preliminar sobre un programa de aproximadamente 3.000 millones de dólares durante 46 meses. El anuncio da lugar a la esperanza de una salida gradual de la crisis, pero a menudo se malinterpreta. Los tres mil millones no son un cheque inmediato: el acuerdo todavía necesita ser validado por la Junta Directiva del Fondo, lo que requiere que Líbano lleve a cabo una serie de reformas consideradas esenciales anteriormente.

Entre ellas cabe citar la reestructuración bancaria, la mejora del secreto bancario para permitir las auditorías y la rendición de cuentas, la evaluación de los grandes bancos, la elaboración de una estrategia de pérdida, la mejora de las finanzas públicas y varias reformas estructurales. Gran parte de estas acciones permanecen bloqueadas o muy retrasadas. Por lo tanto, el programa nunca llega a la Junta Directiva del FMI y no se libera el dinero correspondiente.

Presentar este episodio como una negativa del FMI a ayudar al Líbano revierte el plazo. El Líbano ha negociado un acuerdo condicional y no cumple las condiciones para su transformación en un programa final suficientemente rápido. Además, el estancamiento no significa que haya cesado la asistencia internacional: el Banco Mundial, los países donantes y los organismos internacionales han seguido financiando programas sociales, humanitarios, institucionales o de infraestructura. Lo que ha fracasado es el retorno a la financiación macroeconómica que es suficientemente importante para acompañar la restauración del sistema financiero.

Y las apuestas superaron con creces tres mil millones de dólares. Un acuerdo del FMI suele funcionar como un certificado de coherencia económica que puede desbloquear otra financiación, facilitar la reestructuración de la deuda, tranquilizar a los inversores y permitir que las instituciones bilaterales o multilaterales asuman más riesgos. Por lo tanto, el costo de bloquear las reformas desde 2022 no puede ser resumido por los tres mil millones pendientes. También se mide en inversiones no realizadas, crédito externo inaccesible y años de recuperación perdidos.

¿Por qué los donantes se negaron a financiar el agujero

El razonamiento de los asociados internacionales es relativamente sencillo. Inyecting billions of dollars into a bank system whose losses had not been clearly recognized could replace the former missing coins with international public funds without changing the structure that led to the crisis. Si los nuevos recursos se utilizaran directa o indirectamente para reponer los balances insolventes antes de que sus accionistas absorbieran sus pérdidas, el FMI y otros donantes financiarían de facto el rescate de antiguos propietarios.

Por esta razón, el debate sobre la ayuda externa no puede separarse del debate sobre las pérdidas. El país ya se ha beneficiado, antes de la crisis, de numerosas conferencias internacionales de apoyo. En particular, CEDRE en 2018 movilizó más de $11 mil millones en préstamos y posibles donaciones principalmente para infraestructura, sujeto a reformas. Esencialmente, nunca se ha movilizado eficazmente como estaba previsto porque las condiciones para la gobernanza y la reforma no se han cumplido suficientemente antes de que el colapso financiero alterara completamente las prioridades.

Después de la crisis y después de la guerra, las necesidades son aún mayores. El Estado debe reconstruir la infraestructura, financiar sus administraciones, el ejército, la electricidad, los servicios públicos y la protección social. Sería difícil defenderla al mismo tiempo para imponer decenas de miles de millones de nuevos bonos con el fin de reconstituir plenamente los balances bancarios sin capital privado con su parte de las pérdidas.

Esto es lo que el FMI llama sostenibilidad de la deuda. Detrás de esta expresión técnica se plantea una cuestión política muy concreta: ¿cuántos impuestos futuros, servicios públicos sacrificados o activos públicos movilizados deberían dedicarse al pago del pasado si el Estado debía asumir una parte excesiva del agujero bancario?

Siete años después, ¿qué hace la nueva ley?

El texto que modifica la Ley 23 de 2025 crea ahora una arquitectura mucho más cercana a un régimen moderno de resolución bancaria. Ya no se trata simplemente de pedir a un banco en dificultad para buscar capital adicional o imponer una sanción reglamentaria. Una autoridad específica puede determinar el incumplimiento de la institución, tomar el control de su reestructuración, cambiar su gobernanza, vender activos, transferir ciertos pasivos, organizar su recapitalización o decidir que debe ser liquidada.

La decisión se basa en principio en una evaluación de la situación real del banco. La Junta de Supervisión del Banco debe determinar si la institución está fallando o puede fracasar examinando, entre otras cosas, su capital, liquidez, la capacidad de resolver sus obligaciones, rentabilidad y cumplimiento de las condiciones de autorización. Cuando estos criterios ya no se cumplen y las medidas prudenciales normales ya no son suficientes, el caso puede remitirse al Banco Superior.

Este es un cambio importante porque la crisis libanesa ha demostrado con precisión la debilidad de un modelo en el que los bancos podrían permanecer legalmente abiertos al tiempo que no pudieron durante años cumplir normalmente sus compromisos con sus clientes. La nueva ley teóricamente nos permite salir de esta zona gris: un banco viable debe ser recapitalizado y reanudar la actividad normal; un banco que no puede ser salvado debe ser liquidado.

Una jerarquía real de pérdidas

La Lista de la Ley establece explícitamente el rango de capital y acreedores para soportar las pérdidas. Esta jerarquía es esencial porque impide que la reestructuración se decida de acuerdo con la actual relación de poder político.

Rank Categoría para absorber pérdidas 1 Compartimientos comunes y capital correspondiente 2 Instrumentos de capital adicionales Tier 1 3 Tier 2 fondos propios y ciertas deudas subordinadas 4 Deuda subordinada no equitativa 5 Depósitos de los principales accionistas, directores, funcionarios interesados, cónyuges e hijos 6 Bonds and other unsecured claims, financial institutions 7 Depósitos de clientes sin seguro o sin protección 8 Depósitos de clientes asegurados o protegidos

Esta arquitectura es uno de los puntos más fuertes de la reforma. Afirma claramente que el capital de los accionistas debe desaparecer antes de que los depositantes ordinarios sean llamados a absorber pérdidas. También coloca los depósitos de ciertos accionistas y oficiales por debajo de los depósitos ordinarios, que responden a la pregunta particular de aquellos que podrían haber acumulado la condición de propietario, oficial y acreedor de su propio establecimiento.

Esto no significa que todos los solicitantes estén 100% garantizados. Su rango superior en la jerarquía los protege de los accionistas y los acreedores junior. Si bien las pérdidas son lo suficientemente grandes como para absorber las categorías anteriores, la cuestión del tratamiento de los mayores depósitos reaparece. Eso es precisamente lo que la ley sobre la restauración del orden financiero tendrá que decidir.

El contrato de arrendamiento, finalmente consagrado en el derecho libanés

In particular, the High Bank may use internal bail-in or bail-in. El mecanismo es reducir el valor de ciertas reclamaciones o convertirlas en capital para recapitalizar el banco sin utilizar automáticamente el dinero público. Se convirtió en uno de los instrumentos centrales de los regímenes modernos de resolución después de la crisis financiera mundial de 2008, cuando varios Estados habían gastado sumas considerables para salvar sus bancos.

También prevé la posibilidad de introducir nuevos inversores, transferir todos o parte de los activos y pasivos a otra institución o organizar una fusión. Estos instrumentos pueden combinarse. Esto permitiría a un banco tener su antiguo capital completamente cancelado, algunos créditos absorbidos, sus activos saludables transferidos y una nueva estructura recapitalizada por nuevos inversores.

Cambiar la filosofía es esencial. Un procedimiento de resolución no está destinado principalmente a preservar el nombre, los propietarios o la junta directiva de un banco. Su objetivo es preservar funciones económicas útiles: pagos, acceso a cuentas, crédito a empresas y estabilidad del sistema. Por lo tanto, un banco puede desaparecer legalmente sin que se interrumpan sus actividades necesarias.

Los ex accionistas ya no podrán considerar su banco como una propiedad intocable

La ley permite la recapitalización de nuevos inversores y no garantiza la posibilidad de que ex accionistas retengan sus derechos. No obstante, algunos accionistas minoritarios que no ejercen el control pueden participar en la recapitalización, mientras que una mayor participación de antiguos propietarios está condicionada al futuro marco de la ley sobre la restauración del orden financiero.

Esta distinción es relevante. Sería difícil justificar la exclusión permanente de un pequeño accionista que nunca participó en decisiones de gestión únicamente porque tenía una pequeña participación. Pero permitir a los antiguos accionistas controladores despejar las pérdidas de su establecimiento y luego recuperar inmediatamente el control una vez que la factura sea sufragada por otros equivaldría a privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.

Por consiguiente, dependerá de las normas de aplicación y de la evaluación del concepto de control efectivo. Esta es una de las esferas en las que será necesario examinar la futura reestructuración bancaria por banco en vez de mediante un enfoque colectivo del sector.

Evaluadores independientes: avances importantes, siempre que realmente puedan trabajar

El texto prevé la realización de evaluaciones por órganos independientes seleccionados de instituciones internacionales reconocidas de conformidad con las normas internacionales de valoración y presentación de informes financieros. El banco interesado puede impugnar ciertos errores materiales o fácticos, pero el procedimiento está regulado en breves períodos de tiempo a fin de evitar que la reestructuración urgente sea paralizada por los llamamientos durante varios años.

Esto está en la dirección correcta. Una reestructuración seria no puede comenzar mientras nadie sepa exactamente lo que vale cada banco. El crédito, los bienes raíces, la equidad, la deuda pública, los eurobonos y, en particular, las inversiones con el Banco del Líbano deben ser reevaluadas.

Pero esto es precisamente donde aparece la principal debilidad económica del texto. El artículo 28 mantendrá temporalmente un método especial para la contabilidad de los activos colocados con BDL. Estos activos se registran en su valor de libro, con disposiciones para cubrir posibles pérdidas deducidas. Por consiguiente, el alcance real de esta norma depende totalmente del valor de las disposiciones retenidas.

Artículo 28: el riesgo de mantener equilibrios ficticios con solventes

Tomemos un ejemplo simplificado voluntariamente. Un banco tiene diez mil millones de dólares en deuda con el Banco del Líbano. Si el Banco Central sólo puede devolver económicamente cinco mil millones, el banco tiene una pérdida potencial de cinco mil millones. Sin embargo, si su balance sigue valorando la deuda a 10 mil millones con una provisión insuficiente, la institución parecerá mucho más solvente de lo que realmente es.

Toda reestructuración bancaria puede distorsionarse por esta hipótesis de contabilidad. Un banco verdaderamente insolvente podría parecer viable y evitar una recapitalización significativa. Por el contrario, reconocer inmediatamente la verdadera pérdida podría absorber todo su capital y obligarlo a buscar nuevos inversores o desaparecer.

Por ello, es probable que el artículo 28 sea una de las disposiciones que deberán vigilarse más estrechamente. La propia Ley establece su carácter de transición y deroga la entrada en vigor de la Ley de Restablecimiento del Orden Financiero. This implicitly shows that the issue of the value of claims on the BDL is still notfinily settled.

El FMI ha insistido en el reconocimiento previo y creíble de las pérdidas durante varios años. Una reestructuración bancaria basada en activos reconocidos en un valor que su deudor no puede pagar realmente no constituiría una reestructuración: simplemente prolongaría la ilusión contable que existe desde 2019.

Una contradicción en el tratamiento de los depósitos

El texto también contiene una ambigüedad que merece más atención de lo que recibió durante el debate público. El principio del artículo de reorganización establece que el contrato de arrendamiento no se aplica a los depósitos del cliente. En forma aislada, el principio parece especialmente protector: los depósitos no pueden ser reducidos o convertidos en capitales como parte de un tradicional rescate interno.

Sin embargo, otra disposición permite que el Tribunal Superior, en determinadas circunstancias excepcionales, se desvíe de la igualdad de trato entre los acreedores de la misma categoría, incluida la transferencia de depósitos de capital o su reducción de valor cuando esa medida sea necesaria para preservar rápidamente un banco o evitar una crisis sistémica.

Para el solicitante, la distinción legal puede parecer artificial. Si 200.000 dólares en un depósito de 500.000 dólares se convierte en acciones, el resultado económico es una absorción de riesgo por el depositante, incluso si el legislador decide no llamar a la transacción « salir-en ».

Esta contradicción debe ser aclarada, preferiblemente por el propio legislador en vez de por una circular futura. Un régimen de resolución debe ser predecible. Los depositantes e inversores necesitan saber de antemano qué categorías de créditos pueden reducirse, en qué circunstancias y hasta qué cuantía.

El tabú grande: ¿podemos prometer el 100% de todos los depósitos?

El debate libanés sigue estando dominado en gran medida por la fórmula que los depósitos deben devolverse en su totalidad. Morally and legally, the claim is understandable: savers have entrusted their money to banks and have a claim on them. Pero el reconocimiento de un derecho no crea automáticamente los activos necesarios para su pago.

Si todos los activos realmente recuperables del Estado, el BDL y los bancos están por debajo del valor de sus obligaciones, la diferencia debe ser necesariamente sufragada por alguien o difundida durante un período muy largo. Puede cambiar el calendario, emitir bonos, transferir activos o prometer ingresos futuros; una pérdida no puede ser eliminada simplemente negándose a entrar en las cuentas.

Aquí es donde aparece la diferencia entre la protección de pequeños depositantes y la garantía absoluta de todos los depósitos. La protección de una persona con 30.000 dólares o 80.000 dólares en ahorros no tiene el mismo costo económico que de inmediato y plenamente garantizando una cuenta de decenas de millones de dólares. Por consiguiente, el FMI insiste en la máxima protección de los pequeños depositantes manteniendo al mismo tiempo el principio de jerarquía crediticia.

Si se decide otra cosa que todos los depósitos, cualquiera que sea su tamaño, estarán plenamente asegurados incluso después de la pérdida de capital y otros acreedores que puedan absorber pérdidas, debe identificarse la fuente de las decenas de miles de millones que faltan. Si esta fuente se convierte en el Estado, la plena protección del gran depositante se transforma en deuda pública de toda la población.

The High Bank: a powerful authority and questionable independence

La ley asigna un papel central a la Alta Autoridad Bancaria, cuya segunda cámara será responsable de las decisiones de reestructuración y liquidación. Está presidido por el Gobernador del Banco del Líbano e incluye dos vicegobernantes, el Director General de Finanzas, un juez y expertos.

Hay una clara ventaja en el esquema: el Banco Central y las autoridades de supervisión normalmente tienen la información y las habilidades técnicas necesarias para actuar rápidamente cuando un banco falla. En varios sistemas extranjeros, la resolución se confía efectivamente al banco central o a una autoridad extremadamente cercana a él.

Pero la situación libanesa hace que la cuestión sea más sensible. El BDL no es externo a la crisis que debe ayudar a resolver. Una gran parte de los activos bancarios corresponden precisamente a las reclamaciones en él. Sus propias pérdidas y obligaciones forman parte de la brecha financiera. Por lo tanto, está en la posición del deudor principal del sistema bancario, ejerciendo un papel decisivo dentro de la autoridad responsable de decidir qué bancos son viables.

La ley establece normas de conflicto de intereses y la participación de expertos. Esto reduce el riesgo sin eliminarlo. La independencia operacional real de la autoridad tendrá que evaluarse en la práctica, en particular cuando una decisión de reestructuración implicará el reconocimiento de una pérdida significativa en una reclamación contra el Banco Central.

El debate es más sensible ya que la experiencia de años anteriores ha debilitado profundamente la confianza en la supervisión bancaria. Una autoridad puede tener poderes considerables sobre papel; Si no los ejerce contra las mejores instituciones conectadas o si aplica diferentes supuestos según los bancos, la mejor ley del mundo seguirá siendo ineficaz.

Conflictos de interés mejor enmarcados, pero un umbral extraño de $100.000

Los miembros del Foro deben declarar sus intereses y, en particular, no han sido recientemente accionistas, directores o asesores del banco examinado. También se tienen en cuenta las relaciones familiares. Estas disposiciones constituyen una mejora esencial en un sector en el que los vínculos entre las finanzas, la política y las familias empresariales son particularmente estrechos.

Sin embargo, el texto mantiene un umbral de 100.000 dólares para ciertos depósitos o préstamos que pueden afectar la independencia de un miembro. La lógica puede ser desafiada. Por ejemplo, una persona con 80.000 dólares en la institución que debe contribuir a liquidar objetivamente mantiene un interés financiero personal en el resultado de la decisión, incluso si permanece por debajo del umbral legal.

Un enfoque más cauteloso habría sido imponer una declaración sistemática de cualquier exposición financiera significativa y un desafío basado en la realidad del interés en lugar de en un umbral uniforme. Cien mil dólares pueden ser insignificantes para una persona muy rica y representan la mayor parte de la riqueza de otro.

El principio « ningún acreedor más maltratado »

La ley también introduce una importante protección basada en las normas internacionales: un acreedor no debe encontrarse, como resultado de la reestructuración, en una situación más desfavorable que la que habría experimentado en la liquidación. Cuando pueda demostrar lo contrario, podrá solicitar al tribunal especial una indemnización correspondiente a la diferencia.

Este mecanismo, conocido internacionalmente bajo el principio No Creditor Worse Off, permite a la autoridad de resolución recibir suficiente libertad para salvar las funciones esenciales de un banco sin permitirle defraudar arbitrariamente una clase de acreedores.

Pero su eficacia depende una vez más de la valoración de los activos. Para calcular lo que un acreedor hubiera recibido en liquidación, debe determinarse el valor real de los activos bancarios. Una valoración artificialmente alta o baja de las reclamaciones de BDL cambiaría mecánicamente la cantidad de compensación.

Por lo tanto, la ley y la contabilidad se unen constantemente a esta reforma. Las protecciones jurídicas son reales, pero su valor práctico dependerá de las hipótesis financieras.

Transferencias preferidas después de octubre de 2019: un arreglo explosivo

The Parliamentary Commission reintroduced into the text the obligation to return certain funds transferred abroad after 17 October 2019 when they were in a discriminatory, unfair or unfair manner to the detriment of other applicants who did not have access to the same possibilities.

Políticamente, la disposición responde a una pregunta que ha envenenado a la sociedad libanesa desde el comienzo de la crisis: ¿algunas personas han podido recaudar sumas considerables gracias a sus relaciones al mismo tiempo que los otros clientes fueron bloqueados? Si tales transferencias han reducido efectivamente la liquidez disponible a todos los depositantes, su recuperación puede considerarse una medida de equidad.

Pero el texto debe aplicarse con gran precisión. Todas las salidas de capital después de octubre de 2019 obviamente no son transacciones fraudulentas o privilegiadas. Las empresas han tenido que pagar a sus proveedores, las familias tienen que financiar estudiantes, los pacientes tienen que pagar cuidados o los individuos tienen que cumplir compromisos legítimos.

Por lo tanto, el concepto de « infair » o « inequitable » es demasiado amplio si no se acompaña de criterios objetivos. La relación con el banco tendrá que establecerse, la posible existencia de trato preferencial, el conocimiento de la situación financiera, la naturaleza de la transacción y los daños causados a otros acreedores. Sin estas precauciones, una disposición para recuperar beneficios injustos podría convertirse en una fuente de litigios interminables.

Diez años de responsabilidad para oficiales y directores

La ley también permite la adopción de medidas en el Líbano o en el extranjero contra algunos grandes accionistas, directores, oficiales, oficiales firmantes y auditores de los 10 años anteriores en los que haya motivos razonables para sospechar responsabilidad civil o penal. Las sumas pagadas en violación de la ley o las normas de buena gobernanza también pueden ser objeto de solicitudes de restitución.

Este mecanismo es particularmente importante en el contexto libanés. Una reestructuración que simplemente borra los viejos bancos y luego distribuye pérdidas entre la población sin considerar las decisiones que llevaron a la insolvencia sería políticamente difícil y económicamente peligrosa. Se establecería un precedente para que los administradores tomaran riesgos importantes, recaudaran dividendos y ganancias en los años correctos, y luego pasarían pérdidas al público cuando el sistema colapsara.

La dificultad será esta otra vez. La búsqueda de la responsabilidad no debe convertirse en una caza colectiva contra todos los administradores bancarios, pero no puede ser restringida aún más a aquellos con menor protección política. Las auditorías, el levantamiento del secreto bancario y el acceso a los documentos deben hacer posible establecer decisiones concretas, posibles conflictos de intereses, transferencias y responsabilidades individuales.

La inmunidad probablemente demasiado generosa para las autoridades de resolución

Para que los responsables de la reestructuración de un banco puedan actuar rápidamente sin temor a un enjuiciamiento sistemático, la ley les proporciona una importante protección jurídica. The High Court, the Supervisory Commission, the Interim Director, the liquidators and certain persons working with them cannot be held liable except in particular for fraud, bad faith or gross misconduct.

El principio es perfectamente comprensible y se refleja en las normas internacionales. Una autoridad no podía cerrar un banco el viernes por la noche si cada uno de sus miembros temía que fueran procesados personalmente por los ex accionistas durante veinte años.

Pero es necesario supervisar el alcance del mecanismo libanés. La protección nunca debe convertirse en una irresponsabilidad institucional. Los poderes más extraordinarios que una autoridad recibe – cancelar acciones, enmendar contratos, congelar procesos, transferir miles de millones de activos – cuanto más fuertes son las obligaciones de transparencia, motivación de decisiones y revisión judicial.

The Special Banking Court: necessary speed, rights to preserve

Las decisiones del Tribunal Superior pueden ser impugnadas en un tribunal bancario especial, pero las apelaciones no tienen automáticamente efecto suspensivo. Esta lógica corresponde a la naturaleza misma de una resolución bancaria. Cuando un banco está al borde del colapso, esperar varios años para que las apelaciones sean finalmente juzgadas pueden ser suficientes para destruir el valor que queda por conservar.

La ley también protege las transacciones ya realizadas con terceros de buena fe incluso cuando una decisión se anula posteriormente. De nuevo, el principio es consistente: si una parte sana de un banco ha sido transferida a otra institución, sería extremadamente peligroso poder cancelar toda la operación retroactivamente varios meses después.

In return, the injured person must be able to obtain compensation. El desafío será hacer que este tribunal sea suficientemente competente e independiente para tratar los casos financieros más complejos que ha encontrado el poder judicial libanés.

Lo que todavía falta de normas internacionales

El texto es una aproximación real con mejores prácticas de resolución bancaria. Sin embargo, no debemos confundir la reconciliación con el cumplimiento perfecto. Las normas elaboradas después de la crisis financiera internacional abarcan un alcance mucho más amplio que la mera posibilidad de arrendamiento o liquidación de un banco.

Elementos de un régimen de resolución moderno Situación en el texto Los accionistas absorben las primeras pérdidas Sí Jerarquía de los acreedores Sí Lease-in Sí Evaluación independiente Sí No hay acreedor que se vaya Sí Sustitución de líderes Sí Transferencia de activos y pasivos Sí Merger and recapitalisation Sí Liquidación bancaria especial Sí Explicitly organized relay banks No está claro Estructura de activos malos No está claramente organizado Financiación específica de la resolución Insuficientemente detallado Planes de resolución preparados antes del fracaso Desarrollo insuficiente Régimen transfronterizo completo Parte Fuerte independencia institucional Incontestable Tratamiento final de las pérdidas de BDL Diferido a otra ley

En particular, es lamentable que no exista un sistema suficientemente explícito de bancos de relés. En una bancarrota grande, puede ser necesario transferir inmediatamente depósitos, medios de pago y activos buenos a un establecimiento temporal creado por la autoridad, el tiempo para encontrar un comprador. El texto libanés permite en gran medida las transferencias, pero no construye este instrumento con ese detalle.

Lo mismo es cierto para una estructura de la debilidad diseñada para aislar los activos más problemáticos. Estos instrumentos podrían ser creados de las facultades generales previstas por la ley, pero una base jurídica explícita habría proporcionado más seguridad.

El problema olvidado de la financiación de la resolución

Reestructurar un banco no sólo requiere la asignación de pérdidas contables. A veces es necesario financiar temporalmente el establecimiento o la estructura que reanude sus actividades esenciales. Un banco puede ser económicamente viable después de la recapitalización mientras que falta temporalmente liquidez.

En general, los planes internacionales prevén mecanismos específicos, como el fondo de garantía de depósito, el sector bancario o planes públicos recuperables más adelante. El texto libanés sigue siendo mucho menos preciso sobre esta cuestión.

Esto puede convertirse en un problema muy concreto. Si un banco tiene que transferir miles de millones de depósitos a otra institución, pero los activos correspondientes no son inmediatamente líquidos, ¿quién proporciona el efectivo que permite a los nuevos clientes acceder a su dinero? ¿El BDL? ¿Estado? ¿Los otros bancos? ¿Un fondo especial? La ley no proporciona esta respuesta con suficiente claridad.

¿El FMI realmente aprobó la ley?

El expediente parlamentario contiene una carta del Representante Residente del FMI de fecha 19 de junio de 2026. Indicó que las enmiendas contenidas en el proyecto de ley del gobierno ayudan a armonizar la ley con las mejores prácticas internacionales en la resolución bancaria. Este es un apoyo importante para la labor del gobierno.

Pero esta carta no debe transformarse en un certificado general del texto aprobado por el Parlamento. Se refiere al Decreto No 3056 aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de abril. A continuación, el Comité de Finanzas modificó varias disposiciones, en particular durante su labor en julio y agosto.

El propio informe parlamentario indica que el FMI había aprobado la versión del gobierno y que los parlamentarios continuaron las discusiones y modificaron varios artículos. Por lo tanto, sería excesivo indicar, sobre la base única del expediente disponible, que cada enmienda posterior recibió una aprobación formal específica del FMI.

Este matiz es tanto más importante como el Fondo había expresado nuevamente en 2025 reservas sobre la primera ley bancaria, en particular su armonización con las normas y garantías internacionales contra los conflictos de interés. Las enmiendas 2026 responden a algunas de estas críticas, pero la prueba real será la siguiente evaluación general del FMI, especialmente cuando examine simultáneamente la resolución bancaria y la Ley de Gap Financiero.

El texto puede ser bueno y la mala reestructuración

Uno de los errores comunes es que una buena ley producirá automáticamente una buena reestructuración. Eso no es verdad. El resultado principal dependerá de las evaluaciones, los nombramientos, las decisiones del Tribunal Superior y de la forma en que se aplicarán las normas bancarias por banco.

La infravaloración voluntaria de las pérdidas permitiría mantener vivas a ciertos bancos artificialmente. Una disposición insuficiente sobre las reclamaciones de BDL daría una imagen falsa del capital disponible. Una generosa valoración de los activos en el extranjero podría producir el mismo resultado. Por el contrario, la valoración excesivamente pesimista podría dar lugar a una liquidación que no hubiera sido necesaria.

Por lo tanto, la gobernanza será tan importante como el texto. Los informes de evaluación deben ser suficientemente transparentes para entender por qué un banco es salvado y otro liquidado. Los criterios no cambiarán dependiendo de la identidad de sus propietarios.

El mayor riesgo sería construir una ley técnicamente moderna y luego reproducir el viejo sistema a través de su aplicación: proteger los bancos políticamente cercanos, absorber pérdidas a los actores menos influyentes y retener a los mismos propietarios después de una recapitalización financiada directa o indirectamente por el público.

¿Cuántos bancos van a desaparecer?

La ley no establece ningún número y sería prematuro anunciar uno. La reestructuración debe hacer posible evaluar cada institución individualmente. Algunos bancos pueden tener activos extranjeros, capitales o nuevos inversores suficientes para sobrevivir. Otros tendrán que fusionarse. Algunos probablemente serán liquidados.

El sector seguramente será más pequeño. No es necesariamente malas noticias. Antes de la crisis, el Líbano tenía un número muy elevado de bancos para una economía de su tamaño, pero estaban expuestos en gran medida a los mismos riesgos: el Estado libanés y el Banco del Líbano. Por lo tanto, la multiplicación de los signos no había creado la diversificación que su número hubiera sugerido.

Un sistema compuesto de menos pero debidamente capitalizado, supervisado y capaz de financiar la economía sería mucho más útil que un gran número de bancos que no pueden devolver los depósitos normalmente.

Qué pasará con los accionistas

Para los propietarios de los bancos más frágiles, la reestructuración puede ser extremadamente brutal. Cuando las pérdidas superan el capital, las acciones antiguas pueden perder todo su valor. El inversor no fue « expropiado » en el sentido económico: sus activos ya valían cero o casi cero porque las obligaciones del banco superaron sus activos.

En otras instituciones, los accionistas pueden ser muy diluidos. Un banco que requiere miles de millones de dólares de nuevo capital verá a nuevos inversores convertirse en la mayoría a cambio de los fondos aportados.

Este cambio es esencial para restaurar la disciplina del mercado. Si los propietarios de un banco saben que el estado siempre los salvará cuando se toman malos riesgos, tienen interés en maximizar las ganancias durante los períodos correctos sin integrar suficientemente el costo de un fracaso futuro.

Qué pasará con los empleados del sector bancario

La reestructuración también tendrá un costo social que no debe ocultarse. Es probable que las fusiones y las liquidaciones produzcan nuevos cierres de organismos y pérdidas de empleo. El sector bancario libanés ya ha reducido considerablemente su fuerza de trabajo desde 2019; es probable que la reestructuración formal prolongue esta contracción.

Los perfiles buscados también cambiarán. Los bancos sobrevivientes tendrán que invertir más en control de riesgos, cumplimiento, ciberseguridad, auditoría y servicios digitales. El modelo de una extensa red de agencias que principalmente intermedia entre depositantes y el Banco Central probablemente pertenece al pasado.

Por consiguiente, la reestructuración bancaria debe considerarse también como una reestructuración industrial, con sus efectos en el empleo y la capacitación.

Lo que cambia para un pequeño depositor

Para un depositario con una cantidad relativamente pequeña de dinero, la reforma debe mejorar teóricamente la protección si la futura ley cumple con las directrices del FMI y del gobierno. Los pequeños depósitos son la categoría que las autoridades internacionales buscan proteger como prioridad, y su clasificación en la nueva jerarquía es mucho mayor que la de los accionistas y los acreedores junior.

El principal beneficio sería salir de la incertidumbre actual. Desde 2019, un solicitante puede poseer una reclamación nominal sin conocer el calendario de reembolso real. La reestructuración permitiría determinar inmediatamente la parte disponible, la parte de pago gradual y las garantías correspondientes al equilibrio.

El reconocimiento oficial de un calendario puede parecer menos satisfactorio que la promesa abstracta de reembolso completo inmediato. Pero es mucho más útil que una cuenta con una cantidad teórica inaccesible durante siete años.

Lo que cambia para un depósito grande

Para depósitos de varios cientos de miles o millones de dólares, la situación será más compleja. Una parte puede ser devuelta de acuerdo con el mismo mecanismo que los pequeños depositantes, mientras que el saldo puede convertirse en valores, acciones u otros instrumentos a largo plazo que la Ley de Gap Financiero tomará una decisión final.

Aquí es donde debe evitarse el riesgo de una nueva ilusión financiera. Transformar un depósito de $5 millones en un bono a largo plazo no equivale a pagar $5 millones. El valor económico del bono dependerá de su vencimiento, tasa de interés, calidad de su deudor y de los activos que lo garanticen.

Una seguridad nominal de cuatro millones de dólares pagaderas en veinte años puede valer mucho menos de cuatro millones hoy. Por lo tanto, cualquier solución debe presentar a los solicitantes no sólo el valor nominal de lo que reciben, sino también su valor económico probable.

Reestructuración puede finalmente traer crédito de vuelta

Sin embargo, la consecuencia más importante de la reforma es raramente la que domina el debate. Un banco no existe sólo para mantener ahorros pasados. Debe transformar este ahorro en financiación de la economía.

Desde el colapso, el crédito bancario tradicional casi se ha evaporado. Una empresa que desee comprar una máquina nueva debe a menudo recaudar sus propios fondos. Un empresario sin activos iniciales tiene muy pocas oportunidades de financiación. Los préstamos inmobiliarios a largo plazo ya no funcionan como antes de la crisis.

Esta situación favorece una economía adecuada con efectivo y penaliza la movilidad social. Una persona rica puede comprar un apartamento en efectivo, invertir en un negocio, o financiar un negocio. Un hogar joven o contratista con un buen proyecto, pero poco capital ya no puede pedir prestado normalmente.

Por lo tanto, el regreso del crédito podría tener efectos económicos mucho mayores que la simple reestructuración de los antiguos depósitos. Esta es también una de las razones por las que el FMI considera que la reforma bancaria es esencial para la recuperación.

Salir de la economía en efectivo

El Líbano se ha transformado desde 2019 en una economía basada en el efectivo y el dólar. Esta adaptación ha permitido que el comercio siga funcionando a pesar del colapso bancario, pero tiene muchos costos. Los pagos son menos rastreables, la recaudación de impuestos se hace más difícil, el blanqueo de dinero es más fácil y las empresas tienen menos acceso a la financiación bancaria.

Sin embargo, la devolución de fondos a los bancos no será automática después de que se apruebe una ley. La confianza perdida en unos meses puede requerir que una generación sea reconstruida. Una persona que ha pasado siete años luchando para recuperar su propio dinero no necesariamente depositará cientos de miles de dólares en una institución sólo porque el Parlamento ha aprobado un nuevo texto.

Por consiguiente, la primera condición será el éxito concreto de la reestructuración. Los nuevos depositantes tendrán que encontrar que las reglas se aplican uniformemente, que los nuevos dólares están realmente disponibles y que el Banco Central ya no puede utilizar los recursos bancarios para financiar los déficits del gobierno indefinidamente.

El final probable del modelo bancario antes de 2019

Incluso en caso de éxito completo, el sector bancario emergente de la crisis probablemente no será capaz de reproducir el modelo anterior. Los bancos libaneses han construido una parte muy importante de su rentabilidad en las relaciones con el Estado y el Banco del Líbano. Se utilizaron altas tasas para atraer nuevas monedas que luego se colocaron en rendimientos altos en el sistema público.

Este círculo podría generar beneficios considerables mientras el capital siguiera entrando. Sin embargo, hizo que todo el sector dependiera de la misma fuente de riesgo soberano. Cuando el Estado y el BDL perdieron su capacidad para cumplir sus compromisos normalmente, casi todos los bancos se vieron afectados simultáneamente.

El modelo futuro tendrá que ser mucho más común, lo que de hecho sería una buena noticia: recoger depósitos, evaluar el riesgo de crédito, financiar empresas, hogares, proyectos industriales, tecnológicos, turísticos o inmobiliarios y cobrar estos servicios a un precio que corresponda al riesgo real. El banco tendrá que volver a ser un banco en vez de un canal de financiamiento estatal.

Los inversores extranjeros podrían regresar, pero no por promesa

La reestructuración creíble también puede hacer que el sector sea atractivo para los inversores extranjeros. Hoy, comprar un banco libanés es extremadamente difícil de valor porque el valor real de sus activos sigue siendo incierto. Si las pérdidas son finalmente reconocidas, el precio se vuelve computable.

Un inversionista puede estar de acuerdo en comprar un banco que ha perdido el 80% de su valor antiguo siempre que sepa exactamente lo que posee, lo que debe y qué regulación aplicará. Aceptará mucho menos fácilmente una institución con miles de millones de activos cuyo valor depende de futuras negociaciones políticas con el Banco Central.

Por lo tanto, la reestructuración podría atraer paradójicamente más capital que mantener artificialmente los balances actuales. La transparencia de una pérdida es mejor para un inversor que la incertidumbre de un activo ficticiamente intacto.

La Ley de Gap Financiero será el verdadero campo de batalla

Toda la arquitectura votada conduce finalmente al siguiente paso. La ley sobre la restauración del orden financiero tendrá que determinar lo que la ley bancaria deja voluntariamente en suspenso: la cantidad de las pérdidas y su asignación.

Cuestión pendiente ¿Por qué es decisivo Valor real de las reclamaciones de BDL Determina la solvencia efectiva de los bancos Cantidad final de agujero financiero Determina la factura que se asignará Contribución de los accionistas Establece destrucción o dilución del capital Contribución de los bancos Determina su necesidad de recapitalización BDL contribution Determines propias pérdidas y obligaciones Contribución del Estado Puede convertir las pérdidas en deuda pública Protección de los pequeños solicitantes Determina el alcance social de la reforma Tratamiento de grandes depósitos Determina cualquier parte diferida o transformada Transferencias preferidas Puede recuperar ciertos activos Dólares nuevos Condiciones esenciales para el retorno de la confianza Activos públicos Determina hasta qué punto se puede movilizar el patrimonio colectivo Cuadro de reembolso Determina el valor económico real de las promesas

Es en este texto que la oposición de la ABL y sus aliados probablemente será la más fuerte, porque la ley de resolución define principalmente un procedimiento, mientras que la ley sobre la brecha financiera determinará realmente quién pierde cuánto.

El peligro de demora en la socialización de las pérdidas

En particular, será necesario supervisar los mecanismos que puedan dar la impresión de proteger plenamente a los solicitantes, al tiempo que transfieren discretamente la factura al Estado. Una obligación emitida por el BDL y garantizada directa o indirectamente por los ingresos públicos sigue siendo, económicamente, una forma de posible responsabilidad pública.

Si el Banco Central promete reembolsos que no puede financiar con sus propios ingresos, el Estado deberá intervenir tarde o temprano. La diferencia consiste entonces en aplazar el reconocimiento de esta deuda durante varios años.

Por consiguiente, una reestructuración sólida debe impedir que el Líbano reproduzca el mecanismo que llevó a la crisis: enmascarando un desequilibrio presente por la promesa de ingresos futuros que nadie puede garantizar.

¿Quién ganó siete años retrasando la reestructuración?

La pregunta finalmente merece ser preguntada porque permite medir el costo político de bloqueo. Los pequeños depositantes no ganaron. Perdieron el acceso a sus ahorros y a menudo acordaron cortarse el pelo. Los empleados no han ganado: sus ingresos reales han colapsado. Las empresas no han ganado: el crédito ha desaparecido. El estado no ganó: sus ingresos y servicios colapsaron.

Sin embargo, algunos actores se han beneficiado con el tiempo. Los que tenían activos en dólares frescos, ingresos extranjeros o oportunidades de transferencia de fondos estaban mejor protegidos. Durante varios años, algunos bancos han evitado el reconocimiento inmediato de su insolvencia y la desaparición de su antiguo capital. Algunos deudores han pagado préstamos en dólares bancarios muy deficientes. Los activos inmobiliarios o corporativos han cambiado de manos en una economía profundamente desequilibrada.

Esta realidad no significa que un solo grupo hubiera organizado toda la crisis o se hubiera beneficiado uniformemente de su continuación. Simplemente significa que el status quo no era neutral. Cada año sin reestructurar ya la riqueza redistribuida.

La reestructuración no genera pérdidas: las revela

Este es probablemente el punto más importante para recordar cuando el discurso que la reforma « destruye bancos » comienza. La reestructuración no hace una institución que antes era insolvente. Observa que sus activos ya no son suficientes para cubrir sus compromisos y organiza las consecuencias de esta situación.

Un banco que ha bloqueado los depósitos durante siete años, casi no proporciona crédito normal y tiene reclamaciones masivas sobre un deudor que no puede pagarlos inmediatamente ya está en crisis. Mantener su nombre, junta directiva y licencia no cambia esta realidad.

Obviamente existe el riesgo de mala reestructuración. La ley errónea puede destruir innecesariamente el valor. Pero usar este riesgo como argumento para una ausencia permanente de reestructuración equivale a confundir la enfermedad con su diagnóstico.

Reforma significativa pero demasiado tardía

La comparación entre las recomendaciones formuladas en 2020 y la ley finalmente aprobada en 2026 es cruel. Gran parte de los principios examinados hoy ya se identificaron al comienzo de la crisis: reconocer pérdidas, bancos de reestructuración, absorber pérdidas por capital, proteger a los pequeños depositantes, recapitalizar instituciones viables y liquidar a otros.

El país perdió seis a siete años antes de construir la arquitectura legal correspondiente. Mientras tanto, las pérdidas no esperaban al legislador. Fueron absorbidos gradualmente por devaluación, retiros desfavorables, contracción económica y empobrecimiento.

El Banco Mundial había descrito esta trayectoria como una depresión deliberada. El término tiene todo su significado cuando se observa que algunas de las decisiones finalmente presentadas como reformas históricas en 2026 corresponden a mecanismos que podrían haber comenzado a aplicarse varios años antes.

El voto del Parlamento no termina nada

La ley de la reestructuración bancaria es un paso innegable. Por primera vez, la legislación libanesa tiene un sistema mucho más amplio para eliminar la capital de un banco insolvente antes de llegar a los depositantes, sustituir a sus directores, transferir sus activos, fusionarlo o liquidarlo. Se introducen mecanismos para la recuperación de fondos y la rendición de cuentas, así como garantías judiciales basadas en normas internacionales.

Pero el texto también contiene debilidades graves. La dependencia del Tribunal Supremo del Banco del Líbano plantea una cuestión de independencia. La valoración transitoria de las reclamaciones de BDL puede retrasar el reconocimiento de las pérdidas si las disposiciones son insuficientes. El tratamiento de los depósitos contiene una ambigüedad entre la exclusión formal del contrato de arrendamiento y la posibilidad de conversión o reducción en determinadas circunstancias. La financiación concreta de una resolución no es suficientemente detallada, mientras que algunos instrumentos internacionales como el banco de puentes o las estructuras de facilitación no se organizan tan claramente como podrían ser.

Sobre todo, la propia ley se niega a afirmar que es la solución definitiva. Su aplicación depende de la aprobación de la Ley sobre el restablecimiento del orden financiero y la devolución de los depósitos.

Así que todo vuelve a la misma pregunta que en 2020.

¿Quién pagará?

Los accionistas deben ser los primeros. Este es un paso esencial hacia adelante. Los bancos tendrán que reconocer sus pérdidas y buscar capital. El Banco del Líbano tendrá que demostrar lo que realmente puede pagar. El estado tendrá que determinar qué contribución puede hacer sin convertir el rescate bancario en impuestos y deuda para una generación. Los pequeños depositantes deben estar protegidos al máximo. Los grandes depositantes tendrán que conocer la forma y el momento de sus reclamaciones restantes.

Después de siete años de crisis, ya no hay ninguna solución que permita a nadie perder nada.

La única cuestión es si el Líbano finalmente asignará las pérdidas según la responsabilidad, el riesgo y la capacidad de cada uno, o si inventará una nueva forma de reprenderlas con el tiempo.

Por consiguiente, la reforma debe juzgarse, no el número de comunicados que anuncian que se ha cumplido un requisito del FMI. Una ley de resolución puede dar al país las herramientas para reconstruir sus bancos. No puede crear las decenas de miles de millones de dólares perdidos.

La prueba real comenzará cuando se valore el primer banco, sus pérdidas serán reconocidas públicamente y si se espera que sus accionistas los absorban ante el depositario y el contribuyente. Es en este momento, y sólo entonces, que sabremos si el Líbano ha reformado realmente su sistema bancario o si simplemente ha adoptado una nueva ley para preservar la antigua.

Fuentes

El texto de referencia utilizado para el análisis es la traducción completa al francés del Decreto No 3056 y del proyecto de enmienda de la Ley No 23 de 14 de agosto de 2025, incluido el texto aprobado por el Comité de Finanzas y Presupuesto, el anexo que establece la jerarquía de la equidad, los acreedores y los depositantes, la declaración del Gobierno, el informe parlamentario, la carta del Gobernador del Banco del Líbano y la carta del representante residente del FMI de 19 de junio de 2026. En el documento se afirma que el texto oficial árabe sigue siendo legalmente ejecutable únicamente. La jerarquía de pérdidas y el tratamiento de los depósitos figuran en el anexo 1. Las facultades de reestructuración, arrendamiento, transferencias y recapitalización se definen en las disposiciones relativas a los instrumentos y poderes de reorganización del Tribunal Superior. El régimen prudencial de transición y la suspensión de la ejecución hasta que la Ley de restablecimiento del orden financiero se establezca en los artículos 28 y 29.

Para el contexto internacional e histórico: Fondo Monetario Internacional, acuerdo de nivel de servicios con el Líbano de abril de 2022 y comunicaciones sucesivas sobre la reestructuración bancaria; misión del FMI de junio de 2025; visita del FMI de septiembre de 2025; misión de febrero de 2026 sobre estrategia de reestructuración y sostenibilidad de la deuda. (FMI) Banco Mundial,Lebanon Economic Monitory trabajar en la Depresión Deliberada, así como datos sobre el colapso económico desde 2019. (Banco Mundial) Reuters, archivos relacionados con el plan de recuperación de 2020, su bloqueo por fuerzas políticas, el Banco Central y el sector bancario, diferencias con la Asociación de Bancos y debates más recientes sobre el derecho de la brecha financiera. (Reuters) Los debates 2025-2026 sobre la distribución de las pérdidas, la posible contribución del Estado y la oposición de los bancos también están documentados por el Financial Times. (ft.com)