Electricidad en Líbano: 300 millones de dólares de impuestos públicos pagados en el corazón de la fortaleza del gobierno

La electricidad en el Líbano reclamaría aproximadamente 300 millones de dólares en facturas no pagadas del gobierno. Esta deuda alimentó el conflicto entre Joe Saddi y Nawaf Salam, sobre la base de un boicot gubernamental. Entre las compras de combustible, los aranceles disputados y los ahorros anunciados, el sector eléctrico espera decisiones financieras concretas.

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Una deuda del Estado con su propio proveedor

Alrededor de $300 millones: esta es la cantidad de dinero que las administraciones e instituciones públicas deben tener en Electricidad Líbano, según los elementos avanzados en el debate gubernamental del 8 de octubre de 2026. La cifra llega en un momento en que el Ministro de Energía Joe Saddi está suspendiendo su participación en las reuniones del Consejo de Ministros. No renuncia y sigue administrando su cartera. Pero sus partidarios apuntan a la liquidación de las facturas públicas como una de las condiciones del ajuste eléctrico. La paradoja es considerable: el Estado pide a su institución que actúe con más disciplina financiera, mientras que algunos de sus propios componentes no pagarían por su consumo. However, this alleged claim is not an amount of cash immediately available. Todavía necesitamos saber quién tiene que hacer qué, cuánto tiempo, y sobre qué base se han calculado las sumas.

El expediente no debe confundirse con las pérdidas históricas del sector o con el costo total de las subvenciones públicas. Una factura no pagada representa una reclamación registrada o reclamada por el proveedor; una pérdida de funcionamiento mide un desequilibrio entre los ingresos y los gastos; Otro tipo de flujo es un avance del Fondo de Ingresos Consolidados. Estas categorías pueden cruzar sin ser intercambiables. Sin embargo, la información publicada no da un cuadro de cuentas por cobrar o conciliación de cuentas entre electricidad del Líbano y cada administración. Tampoco pueden establecer qué parte de los 300 millones serían reconocidas sin disputa. Este es el primer límite del caso: la cantidad ya es objeto de una batalla política, mientras que su composición detallada no se hace pública en los documentos de prensa examinados.

Reclamaciones que pueden bloquear las compras de combustible

La cuestión del pago es fundamental porque la producción de electricidad requiere gastos ordinarios. Las compras de combustible no se ajustan a las promesas de recuperación. Se requiere efectivo en una fecha determinada, se organizan contratos de suministro y se mantienen los pagos. Por lo tanto, una gran reclamación sobre los órganos públicos puede debilitar el funcionamiento de la institución incluso si se incluye en sus cuentas. Pero sería abusivo decir que la única recuperación de los 300 millones garantizaría una dieta continua. La cantidad de energía producida también depende del estado de las plantas, contratos, redes y capacidad de distribución. Un flujo de efectivo excepcional puede aliviar el flujo de efectivo sin corregir duraderamente las causas del déficit estructural.

La dificultad es mayor cuando el deudor pertenece al Estado. El departamento o institución de que se trate no puede tener los créditos necesarios para la liquidación. En este caso, un pago a Electricité du Liban requiere un arbitraje presupuestario: el traslado de un gasto, la apertura de consignaciones o el estancamiento de pagos. La transacción mejora el flujo de efectivo del proveedor, pero no crea riqueza pública sola. Se mueve una carga entre entidades. Por consiguiente, debe conocerse el efecto neto en las finanzas del Estado, no sólo la cantidad recibida por la electricidad del Líbano. Las fuentes consultadas no detallan estos arbitrajes. Sobre todo, establecen que la liquidación de deudas se ha convertido en un argumento central de los familiares del ministro en su confrontación con el ejecutivo.

¿Quién tiene que pagar? Falta de conexión con el archivo

Una auditoría seria debe comenzar identificando a los deudores. Los gobiernos centrales, los organismos autónomos y las instituciones públicas no cumplen necesariamente las mismas normas de financiación. Algunos pueden pagar sus cuentas directamente; otros dependen de las transferencias presupuestarias; Otros pueden desafiar los arreglos de consumo o facturación. Sin ventilación, es imposible determinar dónde está el bloque principal. La cifra de 300 millones no dice si algunos grandes deudores concentran la mayor parte de los atrasos o si los no pagados se dispersan entre muchas instituciones. Tampoco dijo qué parte podría recuperarse dentro de unas semanas y qué parte requeriría un plan plurianual.

La cronología de las reclamaciones es igualmente decisiva. Una deuda vieja puede haber sido registrada bajo diferentes condiciones arancelarias y monetarias que hoy. También puede haber dado lugar a pagos parciales, indemnizaciones o problemas administrativos. Por lo tanto, el valor del dólar requiere un método de conversión explícito. Sin estos datos, toda estimación del regreso de una operación de recuperación sigue siendo frágil. Para los encargados de adoptar decisiones, la prioridad debe ser publicar una declaración fechada, verificada y desglosada, y luego distinguir las cantidades debidas inmediatamente de las que requieren una decisión jurídica o presupuestaria. Este enfoque ayudaría a salir de una oposición entre declaraciones políticas y negaciones generales.

Joe Saddi hace de la electricidad una prueba para Nawaf Salam

La crisis surge en un contexto de tensión entre Nawaf Salam y las Fuerzas Libanesas. Joe Saddi decidió no sentarse en el Consejo de Ministros manteniendo la gestión de su ministerio. Se reunió con el Presidente Joseph Aoun y luego con el Primer Ministro el 7 de octubre. La opción de renuncia se menciona en información política, sin ser retenida. Las Fuerzas Libanesas defienden al ministro y culpan al gobierno por retrasar las decisiones que podrían reducir la carga de los ciudadanos. La cuestión de los atrasos públicos se convierte así en más que un problema contable: se utiliza para cuestionar la capacidad del ejecutivo para cumplir sus propias obligaciones financieras.

El método de Saddi, sin embargo, presenta una contradicción institucional. Las medidas que exige requieren la cooperación interministerial y las decisiones colectivas, precisamente dentro de un órgano en el que se niegue a participar. El boicot puede aumentar la presión política, pero no reemplaza una decisión presupuestaria o un calendario de pago. Nawaf Salam prefiere el diálogo por el momento. La información disponible no confirma que se haya llegado a un acuerdo sobre las reclamaciones o que las administraciones deudoras hayan recibido una orden de liquidación. Por lo tanto, el expediente sigue suspendido de actos verificables: una declaración de sumas, una decisión sobre su cumplimiento y pagos efectivos.

Los 300.000 libras de costos fijos, otro frente de la disputa

Los pagos no pagados no son la única reclamación en el debate. El apoyo del Ministro también desafía un aumento de 300.000 libras libanesas aplicadas a la parte fija de la factura por cada cinco amperios adicionales. El mecanismo es distinto del precio pagado por la energía realmente consumida. Afecta la potencia suscrita y por lo tanto puede afectar a un suscriptor incluso cuando su consumo sigue siendo limitado. Su remoción se presenta como una medida inmediata de socorro. Pero plantea una pregunta de que la información disponible no permite cuantificar: ¿cuánto aporta este componente a la electricidad del Líbano durante un año, y cómo puede compensar su desaparición?

La comparación con los generadores privados refuerza el alcance político del debate. Los medios favorables a Saddi argumentan que la corriente pública costaría aproximadamente 15 centavos menos por una cantidad comparable de electricidad. However, this claim requires a uniform comparison: the same amount of energy, the same periods, including fixed costs and the same power conditions. El costo real para un hogar depende de la combinación de alimentos públicos y privados. Un aumento de las horas de suministro por la red nacional podría reducir las compras de generadores, pero la economía dependería de la disponibilidad real de energía. Sin una simulación de perfil de consumo, la diferencial anunciada sigue siendo un argumento a examinar, no una economía garantizada para cada hogar.

Quinientos millones de ahorros anunciados: ¿qué mide esta cifra?

Otra cantidad es la defensa del ministro: hasta $500 millones en ahorro potencial para los ciudadanos y el estado. Da a la controversia una dimensión mucho más amplia que las facturas no pagadas por sí solas. Pero su método de cálculo no se detalla en los elementos disponibles. El período elegido no está claramente establecido; no se especifica el desglose entre los hogares y las finanzas públicas; no se cuantifican las inversiones necesarias. Por lo tanto, la cantidad debe presentarse para lo que es: una proyección políticamente sostenida, no un resultado contable ya reconocido. Sería particularmente engañoso añadir hasta 300 millones de reclamaciones, ya que la recuperación de la deuda y los ahorros son dos transacciones diferentes.

Para verificar tal proyección, se deben determinar las medidas que se asumieron para producir los beneficios. ¿Es cuestión de reducir las compras de energía de generadores, mejorar la eficiencia de la red, recuperar más facturas o reducir algún gasto público? Cada una de estas palancas tiene su propio horario y costos. Algunos pueden beneficiar a los hogares sin mejorar inmediatamente las cuentas de la institución. Otros pueden aumentar los ingresos de electricidad del Líbano sin reducir la factura total del consumidor. Hasta que estos efectos estén separados, la cifra de 500 millones funciona más como un marcador del brazo del gobierno que como una evaluación independiente del plan.

El precedente de Zahlé y los límites de una solución local

El modelo de suministro de energía de Zahlé regresa regularmente a las discusiones sobre la reforma. Su interés es demostrar que una organización local puede, en determinadas condiciones, ofrecer un servicio más regular de lo que se conoce en otras regiones. Pero el caso no puede servir como prueba automática de que la generalización sería simple. La red nacional debe servir a áreas muy diferentes en términos de densidad, consumo, infraestructura y costos de conexión. Los arreglos locales también se basan en condiciones contractuales y técnicas que no son necesariamente reproducibles a gran escala. El tema merece una investigación separada, basada en contratos y costos reales, en lugar de invocar el modelo como respuesta universal.

Sin embargo, el debate de Zahlé pone de relieve una pregunta útil para el archivo de deuda pública: la calidad del servicio y la disciplina de pago deben estudiarse juntos. Los suscriptores tienen más probabilidades de aceptar altas tasas cuando las horas de servicio son bajas. Por su parte, un establecimiento privado con ingresos regulares está luchando para financiar un servicio estable. Dejar este círculo requiere compromisos mutuos, mensurables y públicos. Esto implica el seguimiento simultáneo de recibos, horas actuales, costos de combustible e interrupciones de servicio. Ninguna de estas series detalladas se proporciona con las sumas políticas discutidas a principios de octubre.

Un archivo que requiere decisiones contables antes de hacer declaraciones

La primera decisión útil sería hacer un inventario de las sumas adeudadas a la electricidad del Líbano por entidades públicas eficaces contra terceros. Debe especificar, para cada deudor, la cantidad reclamada, la cantidad reconocida, los períodos de que se trate y las controversias. El segundo sería establecer un calendario de arreglo compatible con la capacidad presupuestaria. El tercero sería publicar el uso de ingresos adicionales, como compras de combustible, mantenimiento, reembolso de bonos o la creación de una reserva en efectivo. Estas medidas no sustituirían una reforma integral del sector, sino que ayudarían a evaluar si los pagos públicos realmente mejorarían el servicio.

Al 8 de octubre de 2026, las pruebas disponibles no confirman que se han auditado 300 millones de dólares, que se ha aprobado un calendario o que se han iniciado nuevos pagos. Sin embargo, muestran que el tema se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre Joe Saddi y Nawaf Salam. El Ministro desea tomar decisiones sobre ingresos y aranceles; el Primer Ministro debe arbitrar entre las necesidades del sector y las de todas las administraciones. Detrás de la cantidad espectacular es, por tanto, una pregunta más precisa: ¿es el Estado capaz de organizar sus propios pagos e informar públicamente, antes de pedir a los suscriptores que lleven nuevos cargos?

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