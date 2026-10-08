En el Líbano, Joe Saddi boicoteó al Consejo de Ministros sin renunciar, abriendo un brazo de hierro entre Nawaf Salam y las Fuerzas Libanesas. Detrás de esta crisis gubernamental, 300 millones de dólares en deuda eléctrica, aranceles disputados y 500 millones de ahorros anunciados cristalizan las tensiones políticas y presupuestarias.

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Joe Saddi rechaza la renuncia y elige la confrontación sin dejar el poder

Joe Saddi consideró resignarse antes de elegir una fórmula menos radical: suspender su participación en las reuniones del Consejo de Ministros manteniendo su cartera de energía. Esta elección, defendida por las Fuerzas Libanesas, permite al partido Samir Geagea mantener presión sobre Nawaf Salam sin causar inmediatamente un colapso del gobierno. El ministro sigue dirigiendo su administración, pero se niega a participar en las deliberaciones colectivas del ejecutivo. Esta situación inusual pone al Primer Ministro ante un problema institucional y político.

El miércoles 7 de octubre de 2026, Nawaf Salam recibió a Joe Saddi y lo invitó a almorzar. Esta reunión tuvo lugar después de una visita del Ministro al Palacio de Baabda, donde explicó al Presidente Joseph Aoun las razones de su retiro. El paso sucesivo del Presidente de la República y del Gran Serail muestra que la controversia ha ido más allá del ámbito del Ministerio de Energía. Las deliberaciones se centran ahora en las condiciones para la participación de las Fuerzas Libanesas en el Gobierno y en las decisiones financieras solicitadas por su Ministro.

La renuncia habría abierto una crisis diferente. It reportedly deprived the Lebanese Forces of a strategic portfolio, while forcing the government to organize its replace. Otra ventaja de boicotear es que mantiene al ministro en el cargo y convierte su ausencia en un medio de presión. Esta fórmula también permite a Meerab desafiar ciertas decisiones gubernamentales sin abandonar su presencia en el ejecutivo.

Nawaf Salam no eligió la confrontación inmediata. Se mencionó la posibilidad de recurrir a la sustitución ministerial, en particular en torno al Ministro de Medio Ambiente Tamara El Zein. Sin embargo, el Primer Ministro ha favorecido el diálogo directo con Saddi. No se ha hecho pública ninguna decisión que anuncie su sustitución o cualquier cambio en sus facultades.

Trescientos millones de dólares en reclamaciones en el centro de la controversia

El primer expediente financiero se refiere a las sumas adeudadas a Electricidad del Líbano por las administraciones e instituciones públicas. Se valoran en aproximadamente $300 millones. Los partidarios de Joe Saddi están exigiendo la liquidación de estas reclamaciones, que consideran una condición necesaria para la mejora de la situación eléctrica.

Esta afirmación pone de relieve una contradicción en las finanzas públicas. La electricidad del Líbano necesita financiar sus compras de combustible, mantener sus instalaciones y cubrir sus costos operativos. Sin embargo, algunos de sus propios deudores pertenecen al sector público. Así pues, la institución carece de ingresos de instituciones que dependen directa o indirectamente del Estado.

La información disponible no proporciona un desglose total de 300 millones de dólares. No permiten la determinación precisa de las cantidades adeudadas por cada departamento, administración o institución pública. No distinguen entre facturas antiguas y recientes. Esta falta de detalles evita medir la parte recuperable inmediatamente.

La liquidación de estas sumas también implica la intervención del Departamento de Finanzas. Algunas jurisdicciones pueden necesitar financiación adicional para cumplir sus obligaciones. Otros pueden enfrentar dificultades de flujo de efectivo. El pago de créditos mejoraría la disponibilidad financiera de electricidad en el Líbano, pero requeriría un arbitraje dentro del presupuesto público.

Para Joe Saddi, el problema está directamente relacionado con su capacidad de actuar. Las Fuerzas Libanesas argumentan que su ministro no puede ser considerado responsable del desempeño del sector a menos que se movilicen los recursos financieros esperados. Esta posición cambia parte de la responsabilidad al gobierno en su conjunto.

Por consiguiente, la controversia no se refiere únicamente a la gestión técnica de la electricidad. Se refiere a las obligaciones financieras del Estado con su propia institución y las decisiones necesarias para permitir su solución.

La factura eléctrica se convierte en un problema de poder adquisitivo

Las afirmaciones de Joe Saddi incluyen también un cambio en los precios. La información publicada el 8 de octubre indica una solicitud para abolir un aumento de 300.000 libras libanesas aplicadas a la parte fija de la factura, por cada cinco amperios adicionales.

Esta medida se refiere a la potencia suscrita por los suscriptores. A diferencia de la cantidad cargada de consumo, la parte fija constituye una carga independiente del volumen de electricidad utilizado en realidad. Por lo tanto, puede afectar el gasto familiar incluso cuando el consumo sigue siendo limitado.

El apoyo del Ministro exige una reducción de esta carga. Lo consideran una respuesta inmediata a las dificultades económicas de los suscriptores. Su argumento se basa en la posibilidad de reducir ciertos gastos sin esperar una reforma completa del sector.

La comparación con los generadores privados también es importante. Según las cifras presentadas por los medios de comunicación favorables a Saddi, la electricidad pública sería más barata alrededor de 15 centavos por una cantidad equivalente de energía. Esta diferencia es uno de los argumentos utilizados para defender un aumento de las horas de suministro de energía proporcionadas por la red nacional.

Sin embargo, la cantidad realmente ahorrada por los suscriptores depende de varios factores. Varía según la potencia suscrita, consumo, cargas fijas y condiciones de facturación de generadores. Los datos publicados no proporcionan una simulación completa para medir estos ahorros para las diferentes categorías de hogares.

Así pues, el debate arancelario implica dos imperativos. La primera es reducir las cargas que soportan los ciudadanos. La segunda se refiere a la preservación de los ingresos necesarios para el funcionamiento de la electricidad en el Líbano. La reducción de ciertos aranceles debe ir acompañada de una financiación adecuada para evitar la creación de nuevos desequilibrios.

Los 500 millones de dólares en ahorros anunciados por los partidarios del Ministro

Cerca de Joe Saddi, hay un objetivo más ambicioso. A su juicio, las medidas que propugna el Ministro ahorrarían hasta 500 millones de dólares para los ciudadanos y el Estado.

Esta cantidad es un argumento central en la confrontación con Nawaf Salam. Permite a las Fuerzas Libanesas presentar sus reclamaciones como programa para reducir los gastos, en lugar de como mera solicitud de recursos adicionales.

Sin embargo, la información disponible no especifica suficientemente el método de cálculo. No es posible determinar qué parte de los ahorros afectaría directamente a los hogares, qué parte beneficiaría las finanzas públicas y cuándo se lograrían los beneficios.

La cifra también debe distinguirse de los 300 millones de dólares en reclamaciones reclamadas por algunas jurisdicciones. La liquidación de una deuda es una operación financiera diferente de una economía en funcionamiento. Las dos sumas no pueden añadirse juntas para medir los beneficios de una reforma.

Esta distinción es esencial para evaluar el alcance de las reclamaciones. Las economías anunciadas podrían depender de una reducción del uso de generadores privados, una mejora de la recuperación o un cambio en el gasto público. Sin embargo, el material publicado no permite reconstruir la composición exacta.

Sin embargo, las Fuerzas Libanesas utilizan esta estimación para cuestionar el lento ritmo de las decisiones gubernamentales. Su argumento es que las medidas que podrían reducir el gasto de los ciudadanos permanecerían bloqueadas a pesar de las propuestas del Ministro.

Por lo tanto, la controversia tiene una dimensión política. contrasta los resultados anunciados por un componente del gobierno con los arbitrajes que el Primer Ministro debe hacer entre varias prioridades financieras.

Georges Adwan endurece el tono contra la inacción del gobierno

El MP Georges Adwan expresó públicamente el descontento de las Fuerzas Libanesas. Cree que el gobierno podría reducir inmediatamente ciertas cargas que soportan los ciudadanos y que su partido no puede seguir siendo espectador de la ausencia de decisiones.

Esta intervención da importancia política a las afirmaciones de Joe Saddi. La controversia ya no se refiere solamente a las relaciones entre un ministro y el Primer Ministro. Ahora involucra al liderazgo de las Fuerzas Libanesas y cómo evalúa el desempeño del ejecutivo.

El partido distingue claramente las cuestiones nacionales de las cuestiones económicas. Sigue apoyando las orientaciones normativas encaminadas a fortalecer la soberanía del Estado y a reservar armas a instituciones legítimas. Por otra parte, critica la gestión de las dificultades sociales y económicas.

Esta separación permite a las Fuerzas Libanesas preservar su participación gubernamental, desafiando ciertas decisiones de Nawaf Salam. También evita convertir el conflicto eléctrico en un desacuerdo general sobre cuestiones de soberanía.

La posición de Georges Adwan, sin embargo, revela una dificultad política. Las Fuerzas Libanesas participan en el gobierno que critican. Su ministro tiene responsabilidades en un área particularmente sensible. Por lo tanto, el partido debe defender su historial y explicar por qué los resultados esperados aún no se han logrado.

La deuda pública, los aranceles y los ahorros anunciados se convierten en los principales elementos de esta defensa. Los líderes del partido presentan a Joe Saddi como ministro con propuestas concretas, pero enfrentan obstáculos gubernamentales.

Esta lectura es cuestionable en términos de responsabilidades colectivas. Varias instituciones adoptan decisiones presupuestarias. Su aplicación depende de limitaciones más allá del Ministerio de Energía. Sin embargo, permite a las fuerzas libanesas centrar sus críticas en el funcionamiento del ejecutivo en lugar de en su propia participación.

Nawaf Salam busca preservar una coalición políticamente frágil

La precaución de Nawaf Salam se explica por el equilibrio de su gobierno. Las Fuerzas Libanesas son un componente importante del equipo ministerial. Su partida cambiaría la representación política del ejecutivo, aunque no necesariamente causaría su caída.

El Primer Ministro también debe tener en cuenta las cuestiones diplomáticas en curso. El Líbano espera una nueva etapa en las negociaciones con Israel. Entre las deliberaciones figuran la retirada israelí, el despliegue del ejército libanés y el futuro de la presencia internacional en el Sur.

Una crisis importante del gobierno podría complicar la coordinación entre las instituciones responsables de estas cuestiones. También podría desacelerar algunas decisiones económicas esperadas por los asociados internacionales.

La información política disponible sugiere una preferencia externa por la estabilidad del equipo gubernamental. Sin embargo, no establecen la existencia de un veto oficial estadounidense o saudí contra un rechazo. Por lo tanto, las posiciones asignadas a los asociados extranjeros deben distinguirse de las decisiones efectivamente adoptadas por las autoridades libanesas.

En este contexto, Nawaf Salam favorece una solución negociada. La reunión con Joe Saddi tiene como objetivo mantener un canal directo entre el Primer Ministro y el ministro de protesta. También ayuda a evitar que los intercambios se limiten a las declaraciones públicas de los políticos.

Sin embargo, el problema sigue siendo. Para obtener el regreso de Saddi a las reuniones del Consejo de Ministros, Salam probablemente tendrá que dar respuestas sobre cuestiones financieras. Estas respuestas requieren decisiones que afectan a varios departamentos.

Por consiguiente, el Primer Ministro debe preservar dos elementos: la cohesión política de su equipo y la posibilidad de efectuar arbitrajes presupuestarios sin ningún desacuerdo que cause un boicot ministerial.

Joseph Aoun recibe Saddi y advierte contra la politización de la economía

La reunión entre Joseph Aoun y Joe Saddi tuvo lugar en un contexto marcado por la proliferación de las críticas económicas. El Ministro informó al Presidente sobre las razones por las que se había retirado de las reuniones gubernamentales. También confirmó su intención de seguir gestionando su cartera.

No se ha hecho pública ninguna decisión presidencial que anuncie una solución definitiva. Tampoco ha anunciado ningún cambio en las responsabilidades del Ministro.

Joseph Aoun, sin embargo, tomó posición sobre el clima político que rodea las dificultades económicas. Denunció los intentos de politizar la situación financiera y los discursos anunciando una nueva crisis monetaria comparable a la de 2019.

En particular, el Presidente se refirió a los rumores sobre un aumento del tipo de cambio en dólares. Considera que su difusión puede suscitar preocupación y socavar los esfuerzos de estabilización.

Sus declaraciones tienen lugar a medida que se desarrollan varios movimientos de reclamos y tensiones gubernamentales en torno a cuestiones sociales. Sin embargo, no apuntan explícitamente a las Fuerzas Libanesas solas.

Joseph Aoun también recordó que los partidos políticos son una riqueza para la vida democrática, pero que no deben ser un obstáculo para la autoridad estatal.

Esta posición arroja luz sobre la dimensión institucional de la disputa. Un ministro puede pertenecer a una formación política y defender sus orientaciones. Sin embargo, está ejerciendo sus responsabilidades en un gobierno cuyas decisiones se basan en mecanismos colectivos.

El boicot de Joe Saddi sitúa este vínculo entre la membresía partidista y la responsabilidad ministerial en el centro del debate.

La cuestión de Hezbolá impide un simple descanso político

Las tensiones económicas entre Nawaf Salam y las Fuerzas Libanesas contrastan con su proximidad a varias cuestiones institucionales.

Con motivo del centenario de la Constitución del Líbano, el Primer Ministro reafirmó su compromiso con la plena aplicación del Acuerdo de Taif. En particular, destacó la necesidad de reservar decisiones sobre guerra y paz a las instituciones constitucionales.

Nawaf Salam recordó también que la aplicación del acuerdo no podía limitarse a la redistribución de poderes entre las instituciones. Debe incluir las reformas previstas, incluidas las relativas a la organización del Estado y la exclusividad de la fuerza legítima.

Estas posiciones se unen a varias demandas históricas de las Fuerzas Libanesas. El partido también apoya el fortalecimiento del ejército y la limitación de las decisiones militares a las instituciones estatales.

Esta convergencia hace que la ruptura del gobierno sea más compleja. Las Fuerzas Libanesas no cuestionan todo el programa político de Nawaf Salam. Centran sus críticas en los resultados económicos y sociales.

Por consiguiente, el Primer Ministro mantiene un interés político en mantener su participación. Su presencia ayuda a apoyar ciertas directrices gubernamentales sobre el papel del Estado y las armas de Hezbolá.

Para las Fuerzas Libanesas, la situación también tiene ventaja. El partido puede seguir apoyando las decisiones sobre soberanía al tiempo que trata de destacar el historial económico.

El conflicto alrededor de Joe Saddi no necesariamente pone en duda la convergencia sobre cuestiones nacionales. Más bien, revela los límites de estas convergencias cuando las decisiones económicas se convierten en un terreno de confrontación.

Un rechazo mencionado, pero no una decisión anunciada

Las tensiones en torno al Ministerio de Energía surgen mientras que algunos círculos políticos cuestionan la eficacia de varios miembros del gobierno.

Los debates se centraron en la posibilidad de cambiar la composición del equipo ministerial. Entre ellos figuran los administradores cuyos resultados se consideran insuficientes.

No hay información disponible al 8 de octubre de 2026 confirma, sin embargo, que se ha decidido una reutilización. No se ha anunciado ningún calendario oficial.

La cuestión sigue siendo políticamente delicada. Las Fuerzas Libanesas podrían interpretar un cambio impuesto a Joe Saddi como un cuestionamiento de su participación gubernamental. Por el contrario, una revisión más amplia podría abrir nuevas negociaciones sobre la asignación de cartera.

El Primer Ministro debe también medir las consecuencias administrativas de ese cambio. El sector eléctrico requiere continuidad en la gestión de contratos, compras de combustible y decisiones financieras.

Un reemplazo ministerial no resolvería automáticamente las reclamaciones públicas ni las dificultades estructurales de la electricidad en el Líbano.

El 8 de octubre, Joe Saddi permaneció Ministro de Energía. Mantiene sus responsabilidades administrativas, pero mantiene su retirada de las reuniones gubernamentales. Nawaf Salam continúa el diálogo sin haber anunciado un compromiso definitivo.

Siguen identificándose reclamaciones financieras: liquidación de aproximadamente 300 millones de dólares en deuda pública, revisión de ciertos cargos arancelarios y examen de un programa que se presenta con la probabilidad de generar 500 millones de dólares en ahorros.

Su tratamiento depende ahora de las decisiones presupuestarias y administrativas que el gobierno aceptará. La continuación del boicot, su posible levantamiento y las consecuencias para las relaciones entre Nawaf Salam y las Fuerzas Libanesas siguen sin anunciarse oficialmente para esa fecha.

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