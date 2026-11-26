Talousa y la llanura de Marjayoun fueron blanco en la noche. El Ministerio de Finanzas prevé una contracción de aproximadamente el 7% en la economía libanesa en 2026. En Irak, el Tribunal Federal especifica los poderes de Bagdad en las fronteras del Kurdistán. En Bruselas, los líderes europeos se reúnen este jueves.

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Talousa y la llanura de Marjayoun fueron blanco en la noche. El Ministerio de Finanzas prevé una contracción de aproximadamente el 7% en la economía libanesa en 2026. En Irak, el Tribunal Federal especifica los poderes de Bagdad en las fronteras del Kurdistán. En Bruselas, los líderes europeos se reúnen este jueves.

En el sur del Líbano, una huelga en Talousa y nuevos disparos en Marjayoun

La noche del miércoles al jueves, la agencia del gobierno libanés informó de un ataque aéreo israelí en Talousa y un nuevo incendio de artillería en la llanura de Marjayoun. Los registros disponibles no especifican el tiempo de la huelga. No se confirmaron informes humanos para estos dos informes. La FPNUL también publicó un vídeo sobre sus patrullas de vigilancia de Mansouri. La misión explica su papel a lo largo de la Línea Azul sin hacer balance de disparos nocturnos.

Presupuesto 2027: Ministerio de Finanzas daña ambas guerras

El Ministerio de Finanzas del Líbano espera una contracción de aproximadamente el 7% del producto interno bruto real en 2026, tras un aumento de aproximadamente el 4% en 2025. En su informe explicativo sobre el proyecto de presupuesto 2027, estimó que los daños materiales directos acumulados de las dos guerras ascendían a aproximadamente 11.000 millones de dólares, es decir, el 29% del PIB previsto en 2026. Esta suma no corresponde a los 1 mil millones de dólares en necesidades de recuperación y reconstrucción estimados por el Banco Mundial para el conflicto entre octubre de 2023 y diciembre de 2024: los períodos y elementos medidos difieren. El proyecto asciende a 618.868 millones de libras esterlinas en ingresos y gastos. Estos son pronósticos, no recibos. Está previsto que el Comité de Finanzas Parlamentarias continúe examinando las consignaciones el jueves a las 10.30 horas, hora de Beirut.

En Iraq, el control fronterizo vuelve a Bagdad

El Tribunal Federal del Iraq dictaminó el miércoles que Bagdad podría desplegar fuerzas federales en las fronteras internacionales, incluso en las zonas administradas por el Kurdistán iraquí. Confirmó la jurisdicción federal para supervisar los cruces fronterizos y normalizar los aranceles, manteniendo al mismo tiempo la coordinación con la región para la gestión aduanera. En cuanto al petróleo y el gas extraído, el Tribunal recuerda el principio de la gestión conjunta con las regiones y provincias productoras. La decisión no anuncia la fecha de despliegue a una posición específica.

En Bruselas, el presupuesto europeo y la financiación de Ucrania en la agenda

Los líderes europeos abren un extraordinario Consejo Europeo en Bruselas este jueves. Van a discutir el próximo presupuesto multianual, que abarca los años 2028 a 2034, y la financiación de Ucrania en 2027. La renovación de la Dirección del Banco Central Europeo también está incluida en el programa. Se prevé una cumbre ampliada de la zona del euro a las 10.00 horas en Bruselas, a las 11.00 horas, en Beirut. El trabajo debe continuar el viernes; No hay decisión de esta cumbre todavía anunciada en el momento de este boletín.

In Canada, an opinion on semaglutide and vision

El miércoles, Health Canada informó de un posible vínculo entre tratamientos que contienen semaglutida y daño nervioso óptico que podría causar pérdida de visión. La autoridad considera el riesgo muy raro y trabaja con los fabricantes para actualizar los avisos, especialmente para Ozempic y Wegovy, así como genéricos. No anuncia un recuerdo de lote. Recomienda que las personas con semaglutida consulten a un profesional de la salud inmediatamente en caso de pérdida repentina de visión o deterioro rápido.

Cesta: Líbano recibe Japón esta noche

La selección libanesa se enfrentó a Japón este jueves a las 9 p.m. hora de Beirut, en el complejo Nouhad Nawfal en Zuk Mikaël, en la clasificación para el mundo 2027. El juego se anuncia en LB2. El Líbano jugará contra China el domingo 29 de noviembre en la misma habitación y al mismo tiempo.

Archivo fotográfico: Beirut, 18 de abril de 2019. Laura C Ellis / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Libnanews bajo la misma licencia.

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