Heritage at war: how Lebanon placed 73 sites under enhanced international protection

Frente a la destrucción relacionada con la guerra, el Líbano ha asegurado una mayor protección internacional para 73 yacimientos arqueológicos y patrimoniales. Esta diplomacia cultural, llevada por Ghassan Salamé, transforma la preservación de los monumentos en cuestiones de soberanía, identidad y derecho internacional, mientras que Beirut busca fortalecer aún más su protección.

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Cuando la cultura se convierte en un problema de seguridad nacional

Ghassan Salamé, Ministro de Cultura, resumió el problema en términos inusuales para una administración cultural: la guerra puso su ministerio ante una « prueba existencial ». La fórmula no sólo se refiere a la conservación de monumentos antiguos. En el sur del Líbano, donde las huelgas, las destrucciones y los desplazamientos afectan directamente al territorio, protegiendo un yacimiento arqueológico o patrimonio también protege parte de la memoria material del país. El patrimonio deja de ser un expediente reservado para museos y especialistas. Se convierte en cuestión de soberanía, identidad y derecho internacional.

Esta lectura llevó al ministerio a buscar lo que Ghassan Salame describió como la forma más alta de protección disponible en derecho internacional. El proceso condujo a la convocación de una reunión de emergencia del Comité del Patrimonio Mundial a principios de abril de 2026. El Comité está integrado por 21 Estados. Adoptó por unanimidad una decisión en la que se establecían 73 sitios arqueológicos y patrimoniales libaneses bajo un régimen de protección reforzado.

La cifra de 73 es importante, pero no debe ocultar el significado del enfoque. El Ministerio no estaba contento de pedir una declaración de apoyo a la cultura libanesa. Procuró incorporar sitios específicos en un marco jurídico internacional más protector. En otras palabras, la diplomacia cultural se ha utilizado como instrumento para reducir el riesgo en tiempos de guerra.

Una batalla diplomática librada mientras el Sur permanecía bajo fuego

El proceso es parte de una secuencia donde el patrimonio del Sur ya no podría ser tratado como un caso ordinario. Los combates y huelgas expusieron antiguas localidades, edificios históricos, sitios arqueológicos y paisajes culturales a la destrucción directa o indirecta. Incluso cuando un monumento no está dirigido, una explosión cercana puede dañar una estructura frágil, causar grietas, destruir archivos locales o hacer imposible mantener un sitio.

El desplazamiento de los habitantes crea otro peligro. Un patrimonio abandonado durante meses es más vulnerable al clima, el saqueo, el trabajo y la degradación incontrolados. Por lo tanto, la protección de un sitio no es sólo para evitar que una bomba la toque. También entraña preservar su medio ambiente, mantener la documentación y permitir que las instituciones libanesas tengan acceso a ella.

El ministerio ha optado por responder sobre el terreno donde tiene una palanca: derecho e instituciones culturales internacionales. Ghassan Salamé describe este enfoque como una « diplomacia cultural », es decir, el uso de redes, convenciones y organizaciones patrimoniales para obtener protección que no puede garantizarse únicamente por el poder militar.

El papel decisivo de un comité de 21 estados

El paso a través del Comité del Patrimonio Mundial da a la iniciativa un enfoque especial. La decisión no fue tomada por una sola administración o organización no gubernamental extranjera. Fue aprobado por unanimidad por los 21 Estados Miembros de la reunión del Comité de manera urgente. Esta unanimidad da al Líbano un argumento diplomático adicional cuando reporta una amenaza a un sitio protegido.

Sin embargo, el voto no crea una barrera física alrededor de los monumentos. Ningún mecanismo cultural internacional puede impedir físicamente una huelga como lo haría un sistema de defensa. Su fuerza es de otra índole: identifica oficialmente los bienes de que se trata, eleva su condición de protección y aumenta el costo legal y diplomático de una violación a ellos.

Esta distinción es esencial para evitar presentar la protección internacional como garantía absoluta. El patrimonio mundial ya ha sido destruido en muchos conflictos a pesar de las convenciones. Pero la existencia de una condición oficial facilita la documentación de una violación, refuerza los enfoques diplomáticos y puede pesar en el posterior establecimiento de responsabilidades.

Setenta y tres sitios: una lista que convierte los lugares en un registro internacional

The available corpus confirms the number of 73 sites and their placement under enhanced protection, but it does not provide a complete nominative list of these 73 properties. Por lo tanto, sería imprudente inventar un mapa detallado o asignar este estado a un monumento particular sin documentación adicional. Lo que sugieren las pruebas es que el enfoque implica sitios arqueológicos y patrimonios libaneses y que la guerra en el Sur es el contexto central para la acción del ministerio.

Este límite documental es importante. En un tema de patrimonio, la exactitud de las listas cuenta legalmente. Un sitio situado a pocos cientos de metros de otro puede no tener el mismo estatus. Por consiguiente, el artículo no puede sustituir una supuesta lista de la decisión oficial. El hecho de que el Ministerio esté tratando de ampliar la protección también demuestra que no todos los sitios están bajo el mismo régimen.

Sin embargo, la selección de 73 lugares significa que el Líbano ha establecido un archivo suficientemente estructurado para convencer a los miembros del comité de la necesidad de una medida colectiva. Esto requiere documentación, identificación y argumentos diplomáticos. La cultura se convierte así en un área donde la administración debe poder producir pruebas y registros con el mismo rigor que en las negociaciones políticas.

Mayor protección y patrimonio en riesgo: dos enfoques diferentes

El departamento no considera que la decisión de abril sea la culminación de su estrategia. Ghassan Salamé indica que ahora trabaja para tener ciertos sitios libaneses ya en la Lista del Patrimonio Mundial sobre la Lista del Patrimonio Mundial en Riesgo. Ambos enfoques no deben confundirse. Conocen diferentes lógicas, incluso si persiguen un objetivo común de protección.

La inclusión del patrimonio en situación de riesgo indica que un bien reconocido mundialmente se enfrenta a graves amenazas que requieren atención excepcional. Para el Líbano, la obtención de esta condición para los lugares expuestos por la guerra permitiría atraer más atención internacional, reforzar la vigilancia de su condición y facilitar la movilización en torno a su preservación.

La elección también tiene una dimensión simbólica. Poner una propiedad en riesgo es reconocer públicamente que su preservación ya no puede considerarse normal. Sin embargo, el Departamento parece creer que el beneficio de protección y la visibilidad internacional superan el temor de dar una imagen de vulnerabilidad.

Por qué el Sur es también una batalla de identidad

Ghassan Salamé vincula explícitamente la protección patrimonial con una batalla por la identidad del Líbano y, sobre todo, la identidad del Sur. Esta formulación merece ser tomada en serio. Un territorio no sólo se define por una línea fronteriza. También lo hacen sus aldeas, lugares de culto, restos, edificios, tradiciones y vestigios dejados por generaciones sucesivas.

Por lo tanto, la destrucción del patrimonio tiene un efecto que va más allá de la pérdida estética. Cuando un edificio histórico desaparece, es una prueba material de continuidad que desaparece con él. En las zonas donde la población está desplazada, preservar los lugares puede ayudar a mantener el vínculo entre los habitantes y su territorio hasta que regresen.

Esta dimensión explica por qué la diplomacia cultural puede convertirse en un componente de la política nacional. El reconocimiento internacional del valor de un sitio también significa registrar su existencia en archivos, decisiones y obligaciones que van más allá del conflicto inmediato. Incluso si la protección no detiene físicamente las armas, impide que la destrucción sea tratada como un evento sin memoria ni documentación.

Jordania como foro para explicar la estrategia libanesa

Ghassan Salamé describió esta política en Ammán durante una visita oficial a Jordania. Invitado a dar una conferencia titulada « Diplomacia cultural: ¿tiene éxito cuando la política falla? », decidió presentar la protección del patrimonio libanés como ejemplo concreto de lo que la cultura puede lograr cuando los canales políticos convencionales son limitados.

La conferencia se celebró en la sede de la Embajada del Líbano, por invitación de la Asociación Libanesa-Jordania y bajo la supervisión del Embajador Brigitte Tawk. Entre las personalidades presentes figuraban Lakhdar Brahimi, ex funcionario internacional, Marwan Muasher, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, y la Princesa Wijdan Al-Hashemi, Presidenta del Consejo de Administración del Museo Nacional de Bellas Artes, junto con funcionarios, diplomáticos y actores culturales.

La elección de Ammán no es trivial. Permite que el patrimonio libanés se sitúe en un entorno regional donde varios países se han enfrentado a la destrucción, el tráfico o el peligro de los bienes culturales. La diplomacia cultural también funciona creando coaliciones comprensivas: convencer a otros estados de que la protección de un sitio libanés es un interés patrimonial compartido.

Reuniones que prolongan el trabajo técnico

Al margen de su visita, Ghassan Salamé se reunió con Haifa Najjar, Presidente del Comité de Cultura y Juventud en el Senado de Jordania, y Michel Nazzal, Presidente del Comité de Turismo y Antigüedades. Se prevé celebrar nuevas reuniones con los ministros jordanos. Estos intercambios muestran que la diplomacia cultural no se limita a los principales foros multilaterales.

Los parlamentarios, los líderes antiguos, los museos y los ministerios pueden desempeñar un papel en la creación de apoyo, el intercambio de conocimientos especializados y la preparación de futuras decisiones. Un archivo presentado a una organización internacional se construye mucho antes de la votación, a través de una serie de contactos bilaterales donde se explican los argumentos técnicos y políticos.

Para el Líbano, este método es particularmente útil porque sus recursos financieros y militares son limitados. El patrimonio es un área donde puede convertir la debilidad material en un registro jurídico y diplomático, siempre que tenga documentación precisa y una red de apoyo.

Protección a acompañar de un inventario de daños

El estatuto internacional no exime al Líbano de su propio trabajo. Después de cada episodio de violencia, las autoridades culturales deben poder documentar el estado de los sitios: fotografías, registros, descripción del daño, ubicación y estimación de las intervenciones necesarias. Sin un inventario fiable, resulta difícil demostrar que la degradación está vinculada a un acontecimiento específico o a preparar una restauración.

Este requisito es aún más importante en el Sur ya que el acceso a ciertas zonas sigue siendo peligroso o imposible. Los equipos del patrimonio pueden no poder inspeccionar un sitio inmediatamente después de una huelga. Por lo tanto, es necesario proporcionar métodos de documentación remota, recoger imágenes disponibles y mantener la información hasta que sea posible la inspección física.

El cuerpo no proporciona un equilibrio completo de daños a 73 sitios o el costo de restauración. Por lo tanto, sería artificial avanzar una cantidad general. Esta falta de cifras es en sí misma un problema: el siguiente paso en la protección requerirá una evaluación detallada del sitio por sitio cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

El derecho internacional no reemplaza la reconstrucción

Obtener un estado de protección es una primera batalla. Restaurar el patrimonio dañado es otro. Las intervenciones en un monumento antiguo requieren especialistas, materiales adecuados, estudios previos y a veces años de trabajo. La reconstrucción rápida utilizando técnicas modernas puede destruir el valor patrimonial que uno busca salvar.

Por lo tanto, el Líbano debe articular la urgencia y la conservación. Algunas estructuras pueden requerir un aplazamiento inmediato para evitar el colapso. Otros deben estar protegidos del tiempo. Pero no se pueden iniciar restauraciones definitivas sin diagnóstico. La movilización internacional puede ayudar a financiar esta experiencia, pero no reemplaza a las instituciones nacionales que definen prioridades.

La protección de 73 sitios toma entonces una dimensión económica. Salvar un patrimonio no sólo significa preservar el pasado. Los sitios históricos participan en el turismo, la actividad local, el catering y la imagen internacional del país. Por lo tanto, su destrucción añade una pérdida económica a las pérdidas culturales.

Una victoria diplomática que abre una batalla más larga

La decisión unánime alcanzada a principios de abril fue un resultado diplomático claro: 73 emplazamientos libaneses se habían sometido a un régimen de protección reforzado. Pero el propio Ghassan Salamé presenta este avance como escenario en una guerra cultural que no ha terminado. El Ministerio está solicitando una condición adicional para los bienes ya enumerados como Patrimonio Mundial y amenazados por el conflicto.

El éxito real de esta estrategia dependerá de varios factores. Los sitios deben ser supervisados, documentados por daños y posibles violaciones denunciadas. El Líbano debe mantener contactos diplomáticos, preparar expedientes técnicos y movilizar a las instituciones internacionales cuando sea posible la restauración. Sobre todo, debe impedir que la protección jurídica siga siendo un título sin traducción operacional.

En un país donde el debate sobre el Sur está dominado por armas, negociaciones y fronteras, esta batalla recuerda que un territorio también puede perderse borrando su memoria. La protección de los sitios arqueológicos y patrimoniales no regula la guerra ni la ocupación. Se trata de asegurar que, al final del conflicto, los habitantes no sólo encuentren tierra, sino también las huellas que indican por qué esta tierra es suya.

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