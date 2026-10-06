Holy Rafqa La primera libanesa de San Jrabta, Batrun, Santa Rafqa, monja maronita libanesa, encarnación de la fe y sufrimiento ofrecido a Dios. En 1897, fue una de las fundadoras..

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Holy Rafqa The first Lebanese St. Jrabta, Batrun

Santa Rafqa, religiosa maronita libanesa, encarnación de la fe y sufrimiento ofrecido a Dios.

En 1897 fue una de las fundadoras del convento de San José de Jrabta, en las alturas de Batrun.

Incluso hoy, su iglesia subterránea acoge a muchos peregrinos que vinieron a reunirse en los lugares donde vivió y oró.

En 1885, pidió a Dios que supiera que sus sufrimientos serán inmediatamente golpeados con inmenso dolor en la cabeza y los ojos. Un médico americano, tratando de tratarla, la echará un ojo por error.

Murió el 23 de marzo de 1914, y está sepultada en el cementerio del monasterio que fundó, donde una misteriosa luz iluminará su tumba durante dos noches.

Su bordado, hecho con sus propias manos durante su vida en el convento, ahora se conserva y se expone al santuario.

Canonizado el 10 de junio de 2001 por Juan Pablo II, San Rafqa es la primera mujer libanesa y casi oriental declarada santa. Se celebra cada 23 de marzo.

📍 Couvent Saint-Joseph, Jrabta, Batroun

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