Israel marcha a Tiro sin ocupación: lo que la batalla silenciosa de Al Mansuri revela

En Al Mansouri, al sur de Tiro, el avance israelí revela una nueva lógica de control territorial. El desplazamiento de la línea amarilla, la destrucción, la vigilancia y las huelgas remotas pueden permitir que Israel sopese permanentemente sobre el terreno sin ocupación permanente, complicando la retirada, la soberanía libanesa, el regreso de los habitantes y la reconstrucción futura.

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Una línea se movió antes del acorde

Al Mansouri no apareció en el primer mapa de la zona de control de la posguerra de Israel en el sur del Líbano. El 19 de abril de 2026, la ciudad al sur de Tiro permaneció fuera del perímetro que luego presentó el ejército israelí. Dos meses después, la situación había cambiado. El 18 de junio, la « vía amarilla » que definía el espacio en el que las fuerzas israelíes se proponían operar fue empujada al norte en el sector occidental hacia Al Bayyada, Majdal Zun y Al Mansouri. La comparación de los mapas da una indicación importante: Al Mansouri se toma en el nuevo dispositivo, mientras que no era parte de él antes. Un funcionario militar libanés también había indicado en ese momento que la localidad acababa de integrarse en la esfera de la ocupación. Por lo tanto, el cambio no es sólo una cuestión de evolución semántica o un nuevo corte en un mapa; Corresponde a un cambio concreto en el terreno desde el que se discutirían los arreglos de seguridad.

El calendario da a este progreso un alcance especial. Ocho días después del desplazamiento de la ruta, el 26 de junio, se firmó un acuerdo marco en Washington, D.C., para organizar un proceso de transferencia gradual de sectores al ejército libanés y un retiro gradual de Israel, en paralelo con medidas sobre armas no estatales e infraestructura militar. El mismo día en que se estableció el marco político, las advertencias israelíes exhortaron a los habitantes de Al Mansuri a que abandonaran la zona, consideradas ahora dentro del espacio operacional israelí. La cronología no demuestra que el progreso fue decidido únicamente para crear un cambio de divisas. Sin embargo, establece un hecho mucho más concreto: a medida que comenzó a organizarse la retirada, su punto de partida geográfico ya se había movido hacia el norte. Una ciudad anteriormente fuera del perímetro israelí se convirtió en un territorio cuya evacuación podría entrar ahora en el proceso de negociación.

Por qué Al Mansouri cuenta más de su tamaño

El valor militar de Al Mansouri aparece cuando uno deja de mirar el pueblo en aislamiento. La ciudad se encuentra al sur de Tiro, donde la franja costera comienza a conectarse con las colinas y valles del interior. Más al sur están Al Bayyada y Ras Al Bayyada; al este y al sureste, Majdal Zoun abre sus relieves. Juntos, estos puntos forman un arco que permite observar parte de los pasajes entre la costa y las alturas. Ras Al Bayyada tiene vistas al eje costero de Naqoura. Majdal Zoun ofrece una profundidad hacia el interior. Al Mansouri extiende esta arquitectura hacia el norte y acerca la zona de vigilancia al sector sur de Tiro. No se trata de decir que Tyre está en proceso de ocupación. Nada en los elementos disponibles permite tal conclusión. La estaca es diferente: cuanto más sube el dispositivo, más una gran parte de los movimientos al sur de Tiro puede entrar en un campo de observación e intervención militar.

Esta lectura no es completamente nueva en el pensamiento militar israelí. Un estudio de la lucha en el sector occidental durante la guerra de 1982 hizo hincapié en el valor de las posiciones dominantes y el acceso desde la costa a las colinas. Las condiciones de 1982 no pueden, por supuesto, transponerse mecánicamente a 2026. Las fuerzas, las armas, la inteligencia y el entorno político han cambiado dramáticamente. El factor geográfico sigue siendo: un ejército que sostiene o observa las alturas y entradas de los ejes principales no necesita ocupar cada casa para limitar el tráfico en el espacio de abajo. Los doctores, sensores, imágenes y medios contemporáneos de huelga refuerzan aún más esta lógica. Cuando era necesario contar con numerosos puestos y patrullas permanentes, parte de la limitación puede imponerse de forma remota.

Una operación a nivel de brigada y más de 600 estructuras reclamadas destruidas

La escala de la operación en Al Mansouri confirma que la localidad fue considerada un objetivo importante. El 28 de septiembre, el ejército israelí anunció el fin de varias semanas de operaciones en la zona. Indicó que se había comprometido una fuerza de nivel de brigada, con elementos de la 55a Brigada bajo el mando de la 91a División y la participación de Yahalom, una unidad de ingeniería especializada. Según el registro israelí, se destruyeron más de 600 estructuras militares, así como ocho rutas subterráneas; También se habrían descubierto varias docenas de posiciones o dispositivos de lanzamiento. Estos datos son declaraciones del ejército israelí y no constituyen expertos independientes. Sin embargo, son indicativos de la representación israelí de la zona: Al Mansouri no se describe como un mero punto de fuego, sino como un espacio donde edificios, subterráneos, rutas de viaje y dispositivos de lanzamiento forman una infraestructura coherente.

La paradoja viene después de esta operación. A pesar de los medios involucrados y la magnitud de la destrucción reclamada, el esquema no parece requerir una presencia permanente equivalente al corazón de la aldea. Esto es precisamente lo que da sentido a la noción de « control del fuego ». El objetivo ya no es mantener una unidad importante en cada localidad, sino destruir la infraestructura que se considera amenazante, mejorar la observación del acceso y mantener una capacidad de huelga contra cualquier actividad considerada como una reconstitución militar. Tal método reduce el costo de una ocupación tradicional. Limita la exposición de soldados, reduce las necesidades logísticas y permite mantener la influencia militar en una zona sin administración directa. Sin embargo, para el Líbano este desarrollo hace mucho más difícil definir una verdadera retirada.

« Control de archivos »: lo que realmente cambia

En una ocupación tradicional, se puede observar la línea de control: soldados, puestos, vehículos, represas y carreteras logísticas indican dónde comienza y detiene la presencia del ejército. El control remoto es mucho más ambiguo. Una fuerza puede salir físicamente de un pueblo mientras vigila sus carreteras, entradas, obras de construcción y movimientos entre la costa y las colinas. Además, si mantiene una capacidad de respuesta rápida por drones, artillería o aviación, el territorio puede regresar formalmente bajo la autoridad libanesa mientras permanece sujeto a coacción externa. La diferencia es decisiva: recuperar una posición militar no significa automáticamente recuperar la plena libertad de utilizar territorio.

En Al Mansouri, esta pregunta no es teórica. On 7 October, while discussions on future arrangements are continuing, Israeli artillery fire again targeted the locality and automatic gunfire was reported towards its surrounding. Estas operaciones forman parte de una serie más amplia de acciones en el sur del Líbano. Muestran que el sector sigue siendo militarmente activo después de la operación de septiembre. Por lo tanto, para los habitantes, la distinción entre ocupación y vigilancia armada puede llegar a ser muy concreta: se puede encontrar una casa en territorio libanés sin que su propietario esté seguro de poder reconstruirla; se puede abrir un camino sin que los vehículos que pasan por la observación de fugas; un paquete agrícola puede ser accesible mientras permanece expuesto a la intervención. La soberanía ya no se mide únicamente por la presencia de una bandera o un puesto militar, sino por la capacidad real de los habitantes e instituciones para actuar sin la autorización implícita de un poder externo.

El Territorio como punto de partida para las negociaciones

El progreso hacia Al Mansouri plantea también la cuestión de la relación entre la conquista militar y la negociación. El acuerdo de 26 de junio no prevé una retirada inmediata de la frontera internacional. Se basa en una lógica gradual, con sectores gradualmente transferidos al ejército libanés y medidas relacionadas con los compromisos en materia de seguridad. En este tipo de mecanismo, cualquier cambio previo en el terreno tiene un efecto político. Si un ejército avanza antes del acuerdo, el espacio recientemente controlado entra en la categoría de territorios de los que puede retirarse. El retiro se convierte en un paso mensurable y posiblemente condicional. Esto todavía no hace posible decir que el único objetivo del avance era producir una tarjeta de negociación, pero esto demuestra que la ganancia militar está cambiando la proporción de la fuerza diplomática.

Este mecanismo explica parte de la divergencia entre Beirut e Israel. Para el Líbano, la retirada debe conducir al restablecimiento de la soberanía y la terminación de las operaciones israelíes en su territorio. Para Israel, los retiros parecen estar vinculados a la verificación de las condiciones de seguridad y la prevención de la reconstrucción de las capacidades de Hezbollah. Hasta que estas dos definiciones se concilian, una zona evacuada puede permanecer en disputa en su uso. Israel puede considerar que se ha retirado ya que no mantiene más soldados allí; El Líbano puede considerar la incompleta retirada si continúan las huelgas, incursiones o prohibiciones de facto. Al Mansouri entonces se convierte en una prueba: ¿el futuro acuerdo sólo se refiere a la ubicación de las fuerzas, o también las reglas que se aplicarán después de su partida?

El ejército libanés en el centro de una contradicción operacional

El papel de las Fuerzas Armadas Libanesas es esencial. Debe hacerse cargo de las zonas evacuadas, impedir la reconstrucción de la infraestructura militar no estatal y restablecer una autoridad pública eficaz. Pero esta misión asume que el propio ejército tiene control operacional. Si Israel mantiene la libertad de acción unilateral, existe una contradicción inmediata. El ejército libanés podría considerar a un civil del lugar de construcción mientras Israel lo llamaría una amenaza. Podría ver la falta de actividad militar en un sector, mientras que la inteligencia israelí apoyaría lo contrario. Podría asegurar un camino sin asegurar que un vehículo no sea concentrado sobre la base de la información a la que no tenga acceso. Por lo tanto, el problema no es sólo cuántos soldados libaneses serán desplegados, sino qué prerrogativas serán verdaderamente reconocidas.

Esta cuestión se suma a la transformación más amplia de las deliberaciones sobre el Sur. El archivo ya no se limita a la eliminación de posiciones específicas. Cuenta con una arquitectura de seguridad que incluye vigilancia, inteligencia, control de infraestructura, mecanismos de verificación y el papel americano. Varios funcionarios libaneses describen ahora el riesgo de que la dirección del Sur se deslice de un simple problema de retirada a un arreglo militar y de seguridad mucho más amplio bajo supervisión externa. Tales acontecimientos pueden proporcionar mecanismos para prevenir incidentes, pero también pueden institucionalizar una situación en la que la soberanía libanesa siga condicionada a la verificación y autorización permanentes. Dependerá del contenido preciso de los mecanismos elegidos.

Reconstrucción, próxima batalla de Al Mansouri

El problema más concreto aparecerá cuando se reconstruya. Después de la destrucción, el regreso de los habitantes requiere mucho más que la apertura de las carreteras. Necesitamos limpiar los escombros, reparar electricidad y agua, reconstruir viviendas, restaurar tierras agrícolas y restaurar tiendas. Cada uno de estos actos produce movimientos visibles: maquinaria terrestre, excavaciones, camiones de materiales, nuevos edificios y obras de carretera. En una zona en la que Israel afirma haber destruido rutas subterráneas e infraestructura militar, existe el riesgo de sospechas continuas de reconstrucción civil. Sin un mecanismo común de verificación, la excavación de un sistema de agua puede interpretarse como el comienzo de un trabajo subterráneo; un edificio puede considerarse una infraestructura militar; un sitio de carreteras puede ser supervisado como una modificación de la tierra.

El tiempo se convierte en un arma silenciosa. Si los habitantes no pueden reconstruirse rápidamente, algunos de ellos permanecerán en otros lugares. Las actividades económicas se moverán con ellas, las escuelas perderán estudiantes y las tierras agrícolas pueden ser menos explotadas. Por lo tanto, se puede formar una zona de amortiguación sin anexión oficial o orden de evacuación permanente. Es suficiente que el riesgo hace que el retorno sea demasiado caro o demasiado peligroso. Por ello, la reconstrucción de Al Mansouri y de las localidades vecinas no es sólo una cuestión humanitaria. Está directamente vinculada a la soberanía. El mejor indicador del regreso efectivo del Estado no sólo será el número de puestos ocupados por el ejército, sino el número de familias capaces de regresar a la vida, reconstruir y reanudar la actividad normal.

Por qué el movimiento hacia Tiro debe ser observado de cerca

El caso de Al Mansouri no demuestra la existencia de un plan para avanzar militarmente a Tiro. Tal afirmación iría más allá de lo disponible. Por otra parte, el progreso del perímetro de vigilancia hacia el norte cambia objetivamente el entorno de seguridad de la parte sur de la ciudad. Amplia la profundidad desde la que se pueden observar movimientos entre la costa y el interior. Si el modelo Al Mansouri se estabiliza, Israel podría obtener algunos de los beneficios de una zona de seguridad sin tener que sufragar todos los gastos de ocupación permanente: posiciones al sur, observación del acceso, capacidad de huelga y posibilidad de intervenir contra lo que considera una reconstrucción militar.

Aquí radica el verdadero desafío de las próximas negociaciones. Para Beirut, obtener la salida de soldados de una localidad no bastará si esta salida deja intacta una capacidad externa para decidir qué actividades pueden llevarse a cabo allí. Por consiguiente, será necesario definir la retirada de manera operacional: el fin de los puestos permanentes, pero también las normas relativas a los sobrevuelos, huelgas, incursiones, mecanismos de verificación y reconstrucción. Sin estos elementos, dos mapas podrían coexistir. El primero sería oficial y mostraría el regreso del ejército libanés. El segundo, invisible, consistiría en las carreteras observadas, las zonas bajo vigilancia y las zonas en las que Israel conservaría un poder de intervención. Al Mansouri muestra que la próxima batalla del Sur podría jugarse precisamente en la brecha entre estos dos mapas.