Líbano: Salam anuncia medidas de electricidad · Voces globales

El primer ministro libanés Nawaf Salam anunció el jueves 8 de octubre de 2026 que el Gobierno está preparando nuevas medidas para mejorar el suministro de electricidad. Los Ministerios de Energía y Finanzas están trabajando en soluciones para aumentar las horas de distribución, garantizar una alimentación más regular y reducir los costos. El proyecto de presupuesto para 2027 incluye también financiación para el establecimiento de viviendas públicas para prestar préstamos a las familias que deseen instalar paneles solares. Los detalles del programa del gobierno se presentarán en las próximas semanas.

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El primer ministro libanés Nawaf Salam anunció el jueves 8 de octubre de 2026 que el Gobierno estaba preparando soluciones para aumentar las horas de suministro eléctrico, mejorar la regularidad del servicio y reducir los costos. Los Ministerios de Energía y Finanzas están trabajando en estas medidas, cuyos detalles se presentarán en las próximas semanas. El proyecto de presupuesto 2027 también prevé préstamos a los hogares que deseen instalar paneles solares.

El Gobierno del Líbano está preparando nuevas medidas para mejorar el suministro de electricidad y reducir los gastos de energía de los hogares. El primer ministro Nawaf Salam anunció el jueves 8 de octubre que los Ministerios de Energía y Finanzas están trabajando en soluciones sostenibles para el sector eléctrico. El objetivo es aumentar las horas de distribución, asegurar una dieta más regular y reducir su costo. However, the Head of Government did not specify the technical or financial means envisaged. Indicó que se proporcionaría información adicional en las próximas semanas.

Este anuncio se presenta en un contexto de continuas dificultades para el sector eléctrico libanés. Durante varios años, la insuficiente oferta pública ha obligado a muchos hogares y empresas a utilizar generadores privados o instalaciones solares. Esto conlleva costos adicionales, que se añaden a las facturas de electricidad del Líbano. Por lo tanto, las medidas anunciadas por Nawaf Salam abordan dos problemas directamente relacionados: la disponibilidad de electricidad pública y el costo general de los consumidores.

Electricidad en el Líbano: aumento de las horas de distribución

La primera prioridad anunciada por Nawaf Salam se refiere al aumento de las horas de suministro de energía. El gobierno quiere mejorar la cantidad de electricidad disponible en la red pública y asegurar una distribución más regular. Estos dos objetivos son complementarios, pero abordan distintos retos. Un aumento de la producción por sí solo no garantiza una mejora sostenible del servicio si persisten las limitaciones técnicas y financieras de la red.

El Primer Ministro también destacó la necesidad de reducir los costos. This approach concerns a sector whose financial difficulties have long affected public finances and consumers. Para los hogares, el gasto energético real depende de varios factores: el precio de la electricidad pública, las suscripciones a generadores privados y las posibles inversiones en sistemas solares. El aumento del suministro público puede reducir el uso de generadores, pero los ahorros reales dependerán de la tasa y el número de horas extraordinarias proporcionadas.

Las declaraciones del Gobierno todavía no determinan cómo se lograrán esos objetivos. Nawaf Salam anunció que no había nueva planta de energía, ningún contrato de suministro de energía, ninguna inversión especial en infraestructura. No aclaró aún más si las medidas incluirían un cambio en la gestión de la red o los mecanismos de financiación del sector. Estos temas tendrán que aclararse cuando se presente la agenda anunciada por el gobierno para las próximas semanas.

Ministerios de Energía y Finanzas asociados al proyecto

The Head of Government indicated that solutions were being developed jointly with the Ministries of Energy and Finance. Esta coordinación refleja las limitaciones del sector eléctrico, cuya recuperación requiere tanto decisiones técnicas como recursos financieros. La mejora de la producción y la distribución debe tener en cuenta la capacidad presupuestaria del Estado. Por lo tanto, el Gobierno tendrá que especificar cómo se propone financiar las medidas previstas sin crear nuevas cargas que sean difíciles de sostener.

El sector eléctrico libanés está experimentando dificultades estructurales de larga data, agravadas por la crisis económica y financiera desencadenada en 2019. Los problemas de financiación, las limitaciones de la oferta y las limitaciones de infraestructura han contribuido a reducir la capacidad de la administración pública para satisfacer las necesidades de la población. Así pues, el uso de generadores privados se ha impuesto como sustituto en muchas regiones. También se han desarrollado instalaciones fotovoltaicas, especialmente entre hogares y empresas capaces de financiar su equipo.

En este contexto, la cuestión central sigue siendo la continuidad del servicio. Un aumento único de las horas de distribución no sería suficiente para garantizar una mejora sostenible si no fuera acompañada de condiciones estables de financiación y funcionamiento. El Gobierno también tendrá que determinar cómo se integrarán las medidas anunciadas en el funcionamiento del Líbano. El jueves no se comunicó ningún calendario para el logro o objetivo de horas extraordinarias.

Préstamos para paneles solares previstos en el presupuesto 2027

En paralelo con las medidas de red pública, Nawaf Salam anunció una iniciativa para facilitar el acceso de la familia a la energía solar. El proyecto de presupuesto 2027 prevé créditos para el establecimiento de viviendas públicas para financiar préstamos para la compra de sistemas fotovoltaicos. El objetivo es que los hogares puedan reducir su dependencia de los generadores privados y reducir sus facturas mensuales. Esta medida constituiría un mecanismo de financiación pública para el equipo solar residencial, con sujeción a su aprobación y a la definición de sus términos y condiciones.

La adquisición de una instalación solar es un gasto inicial que puede limitar su acceso a familias con bajos ingresos. El costo depende en particular de la potencia de los paneles, el equipo eléctrico y la capacidad de almacenamiento necesaria. El uso del crédito permitiría que esta inversión se extendiera con el tiempo, en lugar de tener que financiarla íntegramente en el momento de la compra. Sin embargo, el interés económico del plan dependerá de las condiciones reales de reembolso y de las economías en los gastos de electricidad.

El Primer Ministro no especificó el monto de las consignaciones previstas en la propuesta presupuestaria de 2027. También se desconocen las tasas de interés, los períodos de reembolso, los límites máximos de financiación y los criterios de elegibilidad. No se proporcionaron estimaciones del número de hogares que tenían derecho a esos préstamos. Esta información será necesaria para determinar si el plan alcanzará una gran parte de la población o si seguirá reservado a las familias ya con cierta capacidad financiera.

También será necesario definir la función operacional del Establecimiento Público de Hábitat. El anuncio no especifica si este órgano distribuirá directamente los préstamos o si intervendrá a través de un mecanismo que incluya instituciones financieras. Las condiciones de garantía y la selección de los beneficiarios podrían tener una influencia importante en la accesibilidad del programa. En esta etapa, se trata de una partida en la preparación del presupuesto, no una consignación ya disponible para las personas.

Reducir las facturas del generador privado

El apoyo a las instalaciones solares responde directamente a la dependencia de los hogares libaneses de generadores privados. Cuando la electricidad pública no satisface sus necesidades, los consumidores deben utilizar otras fuentes de energía. Esto lleva a un aumento del gasto energético, en particular para las familias con ingresos limitados. El gobierno presenta préstamos solares como un medio para reducir gradualmente esta carga.

Los sistemas fotovoltaicos pueden cubrir parte del consumo doméstico durante horas soleadas. Cuando incluyen baterías, también almacenan parte de la electricidad producida para uso futuro. Sin embargo, su eficiencia depende de la capacidad instalada, las condiciones meteorológicas, las necesidades del hogar y la capacidad de almacenamiento. Por lo tanto, una instalación solar no garantiza necesariamente la autonomía total de la red pública o generadores.

La ventaja de la medida anunciada radica en la posibilidad de que estas instalaciones sean accesibles a más familias. Los hogares que no pueden soportar inmediatamente el costo de una instalación podrían considerar esta inversión si las condiciones de crédito se adaptan a sus recursos. Los ahorros en las suscripciones a generadores podrían entonces contribuir al reembolso de los préstamos. Sin embargo, este resultado dependerá del costo del equipo, las condiciones financieras propuestas y el consumo real de cada hogar.

El desarrollo de la energía solar no exime al gobierno de restaurar un servicio de electricidad pública confiable. Las instalaciones individuales satisfacen las necesidades de los hogares equipados, mientras que la red nacional debe proporcionar alimentos accesibles a toda la población. Las dos directrices anunciadas por Nawaf Salam persiguen así objetivos complementarios. Uno de los objetivos es mejorar el servicio comunitario, mientras que el otro trata de reducir el gasto familiar mediante instalaciones privadas financiadas por la deuda.

Consecuencias previstas para los hogares y las empresas

Mejorar el suministro de electricidad podría tener un impacto en el gasto doméstico diario, pero también en las operaciones empresariales. Las tiendas, talleres y establecimientos de servicios necesitan alimentación regular para mantener sus actividades. Las interrupciones de la red a menudo requieren el uso de equipo de respaldo, cuyo funcionamiento representa un costo adicional. Una distribución pública más estable podría reducir algunos de estos gastos, siempre que los aranceles sigan siendo competitivos.

Sin embargo, las empresas no están directamente afectadas por el programa de préstamos solares presentado el jueves. Nawaf Salam indicó que los fondos previstos en el Presupuesto 2027 se destinarían a las familias por conducto del Servicio de Vivienda Pública. No se anunciaron acuerdos comparables para pequeñas empresas o negocios. Por consiguiente, los efectos económicos de las medidas futuras dependerán principalmente de mejoras en la red pública y de las condiciones para su aplicación.

Para los consumidores, la pregunta también será si el aumento de las horas de energía permitirá una reducción efectiva de las suscripciones a los generadores. Esta tendencia depende de cómo se facturan estos servicios y de la regularidad de la oferta pública. La mejora limitada o irregular puede no ser suficiente para cambiar significativamente el gasto familiar. Por consiguiente, el Gobierno deberá especificar los resultados previstos y los medios para garantizar la continuidad.

Un programa todavía limitado a los próximos anuncios

Nawaf Salam estableció un primer plazo para presentar soluciones para la electricidad pública. Se espera que los Ministerios de Energía y Finanzas proporcionen detalles en las próximas semanas. Esta presentación proporcionará información sobre las medidas seleccionadas, su posible costo y el plazo previsto para su aplicación. También tendrá que aclarar si el gobierno está planeando inversiones adicionales o cambios en la organización del sector.

El programa de préstamos solares seguirá un calendario diferente, ya que depende del proyecto de presupuesto 2027. Las consignaciones anunciadas deberán especificarse en el texto del presupuesto y, a continuación, estar sujetas a los procedimientos necesarios para su aplicación. Esto significa que los hogares afectados todavía no tienen suficiente información para aplicar o evaluar las condiciones de financiación. The authorities did not notify the opening date of the loans or the practical arrangements for registration.

Los anuncios del 8 de octubre fijaron así dos plazos separados para el sector energético libanés. La primera se refiere a la próxima presentación de medidas para mejorar la oferta pública y reducir los costos. La segunda se refiere a las consignaciones previstas para la energía solar en el Presupuesto 2027. El Gobierno todavía necesita aclarar la financiación, las modalidades de aplicación y los resultados previstos de estas dos iniciativas.