Líbano: Aoun acusa a Israel de violar el acuerdo marco

Joseph Aoun acusa a Israel de violar el acuerdo marco alcanzado bajo mediación americana y pide el cese de las operaciones en el sur del Líbano. Al recibir al Senador James Lankford y al Embajador de Francia, Patrick Durel, el Presidente pidió un mayor apoyo al ejército libanés y quiso definir un acuerdo de seguridad antes de finales de 2026 después de la FPNUL.

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El jueves 8 de octubre de 2026, el Presidente del Líbano, Joseph Aoun, denunció la continuación de las operaciones israelíes en el sur del Líbano, que considera una violación del acuerdo marco concertado bajo mediación estadounidense. En reuniones separadas con el Senador James Lankford y el Embajador francés Patrick Durel, reafirmó el compromiso de Beirut de implementar este acuerdo y pidió un mayor apoyo al ejército libanés. También subrayó la necesidad de definir, antes de finales de año, un mecanismo para evitar un vacío de seguridad después de la partida de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL).

El Presidente Joseph Aoun situó la situación en el sur del Líbano y el futuro de la presencia internacional en el centro de sus reuniones diplomáticas el jueves 8 de octubre en el Palacio de Baabda. Recibiendo al senador republicano estadounidense James Lankford, en presencia del embajador estadounidense en Líbano, Michel Issa, el jefe de estado acusó a Israel de continuar sus operaciones en las localidades del sur donde sus fuerzas permanecen. Encontró que estas acciones contravenían las disposiciones del Acuerdo Marco de Washington entre los dos países.

En una segunda reunión con el Embajador de Francia, Patrick Durel, Joseph Aoun, examinó el futuro de la FPNUL y los arreglos de seguridad necesarios después de su partida. El Presidente subrayó la importancia de llegar a una fórmula apropiada para finales de 2026. El diplomático francés reafirmó el compromiso de París de trabajar para evitar la interrupción de la presencia internacional de seguridad en el sur del Líbano.

Estos intercambios tienen lugar cuando Beirut trata de asegurar el cumplimiento de los compromisos de seguridad con Israel, al tiempo que fortalece el despliegue de su ejército. Las autoridades libanesas también desean mantener el apoyo internacional a sus instituciones militares y preparar la transición relacionada con el futuro de la FPNUL.

Joseph Aoun denuncia las violaciones israelíes del acuerdo marco

During his interview with James Lankford, Joseph Aoun accused Israel of continuing military operations in several villages and localities in southern Lebanon. Según el Presidente, las fuerzas israelíes siguen presentes en zonas desde las que deberían haberse retirado de conformidad con el acuerdo marco alcanzado en virtud de la mediación estadounidense. Describió esta situación como una violación de los compromisos contraídos en virtud de este acuerdo.

El Jefe de Estado declaró que el Líbano seguía comprometido con la aplicación del acuerdo. También dijo que Beirut seguía esforzándose por presionar a Israel para que cumpliera sus obligaciones. Esta posición distingue los compromisos que las autoridades libanesas afirman cumplir con las disposiciones que denuncian el incumplimiento de la parte israelí.

En particular, Joseph Aoun pidió que se pusiera fin a la destrucción de viviendas y bienes en aldeas y localidades donde las fuerzas israelíes siguen presentes. También pidió que continuara el proceso de regreso de los presos. Estas dos cuestiones están relacionadas directamente con la situación de los habitantes del sur, cuyas condiciones de retorno y seguridad dependen de los acontecimientos sobre el terreno.

Las declaraciones de la Presidencia no especifican el número de localidades interesadas, el alcance de la destrucción mencionada o el número de presos cuyo regreso aún se espera. Sin embargo, confirman que estos archivos siguen siendo el centro de las solicitudes de Beirut a sus socios internacionales. El Presidente destacó en particular la función de los Estados Unidos, que habían patrocinado el acuerdo marco y, como tal, tenían un lugar importante en los debates sobre su aplicación.

El Ejército Libanés extiende su control a la frontera

Joseph Aoun también defendió la acción del ejército libanés en el sur del país. Afirmó que la institución militar estaba realizando las tareas que se le habían confiado, tanto en las regiones meridionales como en el resto del territorio nacional. El Presidente subrayó que los habitantes del sur aspiraban al restablecimiento de la autoridad estatal y al despliegue del ejército en fronteras reconocidas internacionalmente.

Esta declaración se produce en un contexto en que el fortalecimiento de la presencia militar libanesa es un elemento central de los arreglos de seguridad. Para las autoridades de Beirut, el despliegue del ejército debería permitir al Estado cumplir sus responsabilidades en los sectores interesados. Joseph Aoun presentó esta misión como una prioridad nacional, recordando al mismo tiempo las limitaciones materiales que enfrentan las fuerzas armadas.

El Jefe de Estado pidió apoyo adicional de la institución militar, incluido el suministro de equipo y vehículos necesarios para llevar a cabo sus misiones. No especifica las cantidades requeridas ni las categorías exactas de equipo de que se trate. Sin embargo, esta demanda forma parte de los esfuerzos de Beirut por fortalecer las capacidades operacionales de los militares con el apoyo de sus socios extranjeros.

La cuestión de los recursos materiales reviste particular importancia en las zonas fronterizas. Las operaciones de despliegue, vigilancia y seguridad requieren capacidades logísticas adaptadas a las condiciones sobre el terreno. El apoyo internacional puede ayudar a satisfacer estas necesidades, pero las declaraciones hechas al final de la entrevista no indican ningún nuevo compromiso financiero o militar estadounidense.

James Lankford informó de las prioridades de seguridad del Líbano

La reunión con James Lankford fue parte de una visita del Senador de Oklahoma para conocer la situación libanesa. Las deliberaciones se centraron en los acontecimientos en el sur, las operaciones israelíes y la aplicación del acuerdo marco. La presencia del Embajador norteamericano Michel Issa acompañó estas discusiones sobre las relaciones entre Beirut y Washington.

Joseph Aoun aprovechó la oportunidad de esta reunión para determinar la posición libanesa sobre las obligaciones contraídas en virtud del acuerdo. Reiteró el compromiso de su país de cumplir con sus disposiciones, y pidió a la parte israelí que también se mantuviera en sus compromisos. Este enfoque tiene por objeto mantener la cuestión del sur del Líbano como prioridad para las conversaciones con funcionarios estadounidenses.

Los debates abarcaron también las reformas económicas, las relaciones entre el Líbano y Siria y la situación de los refugiados sirios en el territorio libanés. El Presidente se refirió a la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales en diversas esferas. Sin embargo, al final de esta entrevista no se anunció ningún acuerdo adicional ni nueva iniciativa estadounidense.

FPNUL: Joseph Aoun quiere un acuerdo antes de finales de 2026

La cuestión del futuro de la FPNUL fue una parte importante de la reunión entre Joseph Aoun y el Embajador de Francia, Patrick Durel. El Presidente del Líbano destacó la necesidad de llegar a una fórmula apropiada antes de que finalice el año 2026 para prepararse para el período posterior al final de la misión de la fuerza internacional al sur del país. Así pues, establece un plazo político para las deliberaciones sobre los futuros arreglos de seguridad.

Esta solicitud responde a las preocupaciones acerca de la posibilidad de que la FPNUL se vaya. La fuerza de las Naciones Unidas ha desempeñado un papel durante varios decenios en el mecanismo internacional de vigilancia y estabilización del Líbano meridional. Su retirada plantearía la cuestión de los mecanismos para acompañar al ejército libanés y ayudar a prevenir nuevos incidentes fronterizos.

Joseph Aoun no especifica la naturaleza del esquema que desea ver adoptado. Sus declaraciones no determinan si favorece una nueva presencia internacional, un mecanismo de coordinación fortalecido u otro enfoque en el que participen las autoridades libanesas y sus asociados. Sin embargo, el Presidente subrayó la necesidad de llegar a un acuerdo antes de que finalice el año a fin de contar con un marco de transición.

El Embajador de Francia reafirmó el compromiso de París de trabajar para evitar un vacío de seguridad en el sur tras la retirada de la FPNUL. Patrick Durel destacó las consecuencias negativas que tal situación podría tener. Esta posición refleja la voluntad francesa de mantener la continuidad de los arreglos de seguridad, incluso si las modalidades de la futura presencia internacional siguen siendo definidas.

París quiere evitar la interrupción de los acuerdos internacionales

El compromiso expresado por Patrick Durel sitúa la cuestión de la transición de la seguridad entre las prioridades de las relaciones franco-libanesas. Francia mantiene relaciones de larga data con el Líbano y participa en los esfuerzos internacionales por lograr la estabilidad en el sur. Su función en los debates sobre el futuro de la FPNUL es de particular importancia dada su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La búsqueda de una nueva fórmula tendrá que tener en cuenta las responsabilidades del ejército libanés y las decisiones adoptadas a nivel internacional. Un posible sucesor de la FPNUL exigiría una definición precisa de su mandato, capacidad y relaciones con las autoridades libanesas. Estos elementos no fueron detallados en la reunión de Baabda.

Las conversaciones entre Joseph Aoun y Patrick Durel no llevaron al anuncio de un acuerdo sobre la composición o el funcionamiento de una futura fuerza internacional. However, they confirmed the common will to avoid a period without adequate security mechanisms in southern Lebanon. La fecha de finales de 2026 presentada por el Presidente es ahora un plazo para las consultas diplomáticas sobre esta cuestión.

Inversiones francesas también mencionadas en Baabda

Más allá de los problemas de seguridad, Joseph Aoun y Patrick Durel examinaron las relaciones económicas entre el Líbano y Francia. El Presidente del Líbano destacó la importancia del regreso de las empresas francesas al país. In particular, he cited TotalEnergies as engaged in oil and gas exploration in Lebanese water.

Esta demanda forma parte de los esfuerzos de las autoridades libanesas por atraer nuevas inversiones y apoyar la recuperación económica. El sector energético es una de las zonas en que Beirut desea mantener la cooperación con sus asociados extranjeros. Sin embargo, Joseph Aoun no anunció ninguna nueva inversión TotalEnergy ni ningún calendario adicional para las operaciones de exploración.

Los dos dirigentes también examinaron las reformas económicas y su importancia para la preparación de una conferencia sobre el apoyo a la reconstrucción del Líbano. El progreso en estas reformas es una cuestión para las autoridades, que buscan movilizar financiación internacional. La información proporcionada no especifica la fecha de esta conferencia ni las sumas que podrían examinarse.

El embajador francés felicitó también al Líbano por la firma en Nueva Delhi de un acuerdo sobre la adhesión de los puertos de Beirut y Trípoli a la red portuaria asociada al corredor económico del IMEC. Joseph Aoun lo describió como un importante logro institucional para el país. Considera que es una oportunidad para desarrollar las asociaciones de comercio y logística del Líbano de acuerdo con los estándares internacionales modernos.

El Presidente también ordenó a Patrick Durel que transmitiera su agradecimiento al Presidente francés Emmanuel Macron por la reanudación de los vuelos programados de las empresas francesas al Líbano. Esta cuestión forma parte del comercio bilateral de transporte y relaciones económicas. En esta ocasión no se anunciaron nuevos acuerdos aéreos.

Dos enfoques diplomáticos para la seguridad meridional

Las reuniones de Joseph Aoun con James Lankford y Patrick Durel destacaron dos prioridades complementarias para las autoridades libanesas. La primera se refiere a la aplicación del acuerdo marco concertado en el marco de la mediación estadounidense, con el cese de las operaciones israelíes denunciadas por Beirut y el fortalecimiento del despliegue del ejército nacional. La segunda se refiere a la preparación de los arreglos para acompañar la transición tras la salida de la FPNUL.

En ambos casos, el Presidente subrayó la necesidad de apoyar a las instituciones libanesas. Presentó al ejército como actor responsable del ejercicio de las responsabilidades de seguridad del Estado, y solicitó medios adicionales para que pudiera llevar a cabo sus misiones. Sin embargo, las conversaciones con los representantes de Estados Unidos y Francia no dieron lugar a anuncios de nuevos equipos o financiación militar.

El próximo paso dependerá de la evolución de las consultas internacionales sobre el Líbano meridional. Beirut sigue esperando la aplicación de las disposiciones del Acuerdo Marco que considera violadas por Israel. Al mismo tiempo, Joseph Aoun quiere que se defina una fórmula segura antes de finales de 2026 para preparar el post-FINUL. Al concluir las reuniones de Baabda no se comunicó ningún calendario detallado de negociaciones ni un proyecto de mandato para ningún nuevo acuerdo internacional.

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