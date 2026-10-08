Líbano: La UE prepara nueva misión de seguridad

La Unión Europea está preparando una nueva misión de capacitación y asesoramiento para el ejército libanés y las fuerzas de seguridad interna. Kaja Kallas anuncia una aprobación prevista para el 12 de octubre de 2026. Esta iniciativa está separada de la FPNUL y tiene por objeto fortalecer las instituciones de seguridad, el control fronterizo y la soberanía libanesa.

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El Jefe de Diplomacia Europea, Kaja Kallas, anunció el jueves 8 de octubre de 2026 en Beirut que los Ministros de Relaciones Exteriores de la UE aprobaran el lunes 12 de octubre el establecimiento de una misión de capacitación y asesoramiento para el Ejército Libanés y las Fuerzas de Seguridad Interna. Esta misión no sustituirá a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) y no se limitará al sur del país. El canciller libanés Youssef Raggi pidió a Bruselas que apoyara la decisión del Estado de mantener el monopolio de armas y ayudar a poner fin a la ocupación israelí de territorios libaneses.

La Unión Europea está a punto de dar un nuevo paso en su compromiso de seguridad en el Líbano. En una visita a Beirut el jueves 8 de octubre, Kaja Kallas anunció que se había completado la planificación de una misión europea de capacitación y asesoramiento. Se espera que su creación reciba la aprobación oficial de los Ministros de Relaciones Exteriores europeos el lunes 12 de octubre.

Esta iniciativa responde a una solicitud oficial de las autoridades libanesas. Su objetivo es fortalecer las capacidades del ejército y las Fuerzas de Seguridad Interna, incluso en el control territorial, la vigilancia fronteriza y la seguridad interna.

El anuncio tuvo lugar en una conferencia de prensa conjunta con el Ministro de Relaciones Exteriores libanés Youssef Raggi. Presentó la misión futura como apoyo para la restauración de la autoridad estatal, en un contexto marcado por tensiones con Israel y debates sobre el monopolio de armas.

Una misión europea prevista el 12 de octubre

Kaja Kallas declaró que se habían completado los preparativos para la nueva misión. Formará parte de la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea, conocida como CSDP.

« Hemos completado la planificación de una nueva misión para proporcionar capacitación y asesoramiento a las Fuerzas Armadas Libanesas y a las Fuerzas de Seguridad Interna », dijo, según declaraciones reportadas en la conferencia de prensa.

La oficial europea agregó que esperaba la aprobación formal de su creación el lunes 12 de octubre en la reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión.

Este plazo es la próxima etapa institucional del proyecto. Por consiguiente, la misión aún no se ha establecido oficialmente, incluso si se completa su preparación.

Su objetivo será acompañar a las instituciones de seguridad libanesas en el ejercicio de sus responsabilidades en todo el país.

La asistencia europea incluirá la capacitación, el asesoramiento y el fortalecimiento de las aptitudes operacionales. También se ocupará de la seguridad fronteriza y del mantenimiento de la seguridad interna.

Kaja Kallas vinculó esta iniciativa a las exigencias de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que rige los arreglos de seguridad en el sur del Líbano.

Sin embargo, las declaraciones hechas públicas no especifican el tamaño de la misión futura, su propio presupuesto, la duración de su mandato o la fecha de su despliegue real.

Estos elementos deben determinarse en el marco de las decisiones y arreglos europeos con las autoridades libanesas.

La nueva misión no sustituirá a la FPNUL

El jefe de la diplomacia europea desea distinguir claramente la futura misión de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano.

« No sustituirá a la FPNUL y no se limitará al sur », dijo Kaja Kallas.

Esta aclaración responde a las preguntas sobre el futuro de la presencia internacional en el sur del Líbano.

La FPNUL tiene una misión definida por las Naciones Unidas. Su mandato está vinculado a la situación de seguridad en el sur del país y a la aplicación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.

La futura misión europea tendrá una función diferente. Proporcionará asistencia institucional y técnica a las fuerzas libanesas, sin asumir automáticamente las responsabilidades de la fuerza de las Naciones Unidas.

Su alcance geográfico también será más amplio.

Kaja Kallas indicó que el fomento de la capacidad del ejército y las fuerzas de seguridad abarcaría todo el territorio libanés. La vigilancia fronteriza y la seguridad interna estarán cubiertas.

Esta distinción es importante para comprender la naturaleza del compromiso europeo anunciado en Beirut.

En esta etapa, no se trata de desplegar una nueva fuerza internacional para reemplazar al personal de mantenimiento de la paz en el sur del Líbano.

Más bien, la misión anunciada debe ayudar a fortalecer las instituciones nacionales que están llamadas a cumplir sus responsabilidades de seguridad.

Bruselas advierte contra un vacío de seguridad

Kaja Kallas también examinó el futuro de la presencia de las Naciones Unidas en el Líbano meridional.

Indicó que esta cuestión seguía siendo objeto de debate internacional.

La Unión Europea está dispuesta a trabajar con el Líbano, las Naciones Unidas y los miembros del Consejo de Seguridad para prepararse para la próxima etapa.

Sin embargo, el funcionario europeo advirtió que debía evitarse cualquier vacío de seguridad después de la salida de la FPNUL.

Esta advertencia pone de relieve las dificultades relacionadas con posibles cambios en los arreglos internacionales en el sur del país.

La presencia de las Fuerzas Armadas Libanesas, su capacidad operacional y sus arreglos con los asociados internacionales serán fundamentales para garantizar la continuidad de la seguridad.

Durante su entrevista, Youssef Raggi y Kaja Kallas también se refirieron a la posibilidad de que una fuerza internacional tuviera éxito en la FPNUL.

Los debates incluyeron el supuesto de un mecanismo aprobado por una resolución del Consejo de Seguridad.

No se anunció una decisión definitiva sobre la composición, el mandato o las modalidades de esta posible fuerza.

Por consiguiente, la misión europea de capacitación y el futuro acuerdo internacional en el sur siguen siendo dos expedientes separados.

Youssef Raggi pide apoyo para el monopolio de armas

El Ministro de Relaciones Exteriores del Líbano acogió con beneplácito el proyecto europeo.

Youssef Raggi consideró que la misión era una inversión significativa en el estado libanés y sus instituciones.

Según él, la capacitación y los conocimientos especializados proporcionados al ejército y a las Fuerzas de Seguridad Interna ayudarán a fortalecer la autoridad pública, la seguridad y el estado de derecho.

En particular, el Ministro insistió en la decisión del Líbano de reservar el monopolio estatal de las armas y el uso de la fuerza.

« Líbano ha tomado una decisión soberana clara de reservar armas y el uso de la fuerza al Estado solo en todo su territorio », dijo.

Presentó este enfoque como condición esencial para el restablecimiento de la soberanía nacional.

Para el jefe de la diplomacia libanesa, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad debe permitir la reconstrucción de un Estado capaz de ejercer plenamente sus responsabilidades.

Pidió a la Unión Europea que siguiera apoyando a las instituciones legítimas del Líbano para lograr ese objetivo.

Esta solicitud da una dimensión política a la misión anunciada por Kaja Kallas.

Más allá de la asistencia técnica, Beirut espera que el compromiso europeo acompañe el proceso de restauración de la autoridad estatal en todo el país.

La cuestión del monopolio de armas sigue siendo especialmente delicada debido a la presencia del arsenal de Hezbollah fuera del control directo de las instituciones militares nacionales.

El propio Kaja Kallas destacó la necesidad de que el Líbano ejerciera su plena autoridad sobre su territorio, incluso mediante el desarme ulterior de Hezbollah.

Destacó el principio de que el Estado libanés debía ser el único responsable de la seguridad y estabilidad del país.

Así pues, las declaraciones europeas y libanesas convergen en el objetivo de fortalecer las instituciones nacionales.

Sin embargo, no especifican las modalidades prácticas en las que la nueva misión podría acompañar el proceso estatal de monopolio de armas.

El Líbano exige que se ponga fin a la ocupación israelí

Youssef Raggi también pidió a la Unión Europea que apoyara los esfuerzos para poner fin a la presencia israelí en los territorios libaneses ocupados.

El Ministro asoció esta reclamación con la plena aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad.

Dijo que contaba con Bruselas para apoyar al Líbano en la restauración de su soberanía y el fin de la ocupación israelí.

Esta solicitud forma parte de los debates sobre la aplicación del acuerdo marco sobre la situación en el sur del país.

En su reunión, los dos funcionarios examinaron el progreso de las negociaciones y las razones de la demora en la aplicación del acuerdo.

Kaja Kallas reafirmó el apoyo europeo al acuerdo sobre el Líbano meridional concertado bajo los auspicios de los Estados Unidos.

También subrayó la necesidad de que el Estado libanés ejerciera control sobre todo su territorio.

En consecuencia, los debates se centraron en dos compromisos complementarios que Beirut presenta: el restablecimiento de la autoridad estatal exclusiva y el fin de la presencia israelí en los territorios libaneses.

Durante la conferencia de prensa no se anunció ningún nuevo calendario para la retirada de Israel ni la plena aplicación de las disposiciones de seguridad.

La Unión Europea detalla su asistencia financiera al Líbano

La visita de Kaja Kallas también aclaró los compromisos financieros europeos con Líbano.

El Comisionado Europeo recordó que en septiembre se habían anunciado 505 millones de euros de asistencia, por un período hasta 2027.

Este sobre complementa el programa de 1.000 millones de euros presentado por la Unión Europea en 2024.

La financiación debe apoyar varias prioridades: recuperación económica, seguridad, gestión de fronteras y servicios esenciales.

Kaja Kallas también detalló el apoyo europeo a las fuerzas armadas libanesas.

Desde 2022, la asistencia al ejército a través del Fondo Europeo de Paz ha llegado a 182 millones de euros, según las cifras que ha presentado.

Esta cantidad sitúa al Líbano tercero entre los beneficiarios de este mecanismo europeo.

Youssef Raggi agradeció a la Unión Europea por su apoyo continuado.

En particular, se refirió a la asignación de aproximadamente 1.000 millones de euros prevista en el marco presupuestario multianual europeo, así como 100 millones de euros para las Fuerzas Armadas Libanesas por el Fondo Europeo de Paz.

El Ministro expresó su deseo de que esta asistencia se reforzara en el próximo período.

Las sumas citadas por los dos funcionarios corresponden a diferentes programas y períodos de referencia. Por lo tanto, no pueden añadirse sin tener en cuenta su posible solapamiento.

La futura misión de capacitación formará parte de este compromiso europeo más amplio.

However, its specific funding was not communicated at the press conference.

Bruselas pide avances en las reformas

Kaja Kallas también insistió en las reformas económicas y financieras previstas por las autoridades libanesas.

Pidió que pasara de los compromisos políticos a su aplicación efectiva.

El funcionario europeo mencionó especialmente los sectores económico y bancario.

En su opinión, las reformas eran una condición esencial para movilizar un apoyo internacional más amplio y atraer la inversión necesaria para la recuperación del país.

Youssef Raggi aseguró que el gobierno libanés se proponía llevar a cabo reformas políticas, económicas y financieras.

Estos compromisos vienen cuando el Líbano sigue sufriendo las consecuencias de la crisis financiera que comenzó en 2019.

La reestructuración bancaria, el tratamiento de las pérdidas financieras y el restablecimiento de la confianza en las instituciones siguen siendo cuestiones importantes.

Para Bruselas, el progreso en estas áreas debe acompañar la seguridad y el apoyo institucional del país.

Durante la reunión no se anunciaron nuevas condiciones financieras ni plazos específicos para reformas.

La cuestión siria también aborda

Las discusiones entre Youssef Raggi y Kaja Kallas también se centraron en las relaciones entre Líbano y Siria.

Ambos funcionarios mencionaron la importancia de la cooperación entre Beirut y Damasco, así como las condiciones para el regreso de los refugiados sirios.

Kaja Kallas reconoció la importancia de su presencia en infraestructura y servicios públicos libaneses.

Subrayó que un retorno seguro y sostenible requería condiciones apropiadas en Siria.

Entre los elementos mencionados figuran la reconstrucción de la infraestructura, el funcionamiento de las escuelas y los hospitales y la seguridad.

El líder europeo aseguró que la Unión Europea seguiría apoyando a Siria, a los refugiados y a las comunidades de acogida.

En esta reunión no se presentó ningún nuevo mecanismo de retorno o calendario específico.

Una decisión europea esperada el lunes

Al final de la conferencia de prensa, Youssef Raggi dijo que el Líbano quería girar la página del pasado y abrir una nueva fase basada en la restauración de la autoridad estatal.

El Ministro exhortó a Europa a convertirse en un socio esencial en esta transición.

Subrayó que el Líbano no sólo deseaba recibir asistencia para gestionar sus crisis, sino también para obtener los medios para superarlas.

El próximo paso concreto se refiere ahora a la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la UE, prevista para el lunes 12 de octubre.

En esta ocasión, Kaja Kallas espera la aprobación oficial de la nueva misión de capacitación y asesoramiento.

Quedan por especificar las modalidades de su despliegue, los números movilizados y los recursos financieros asignados.

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