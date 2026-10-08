¿Un gobierno bloqueado por Washington y Riad? Detrás de las escenas de una batalla alrededor de Nawaf Salam

¿Un gobierno reanimará en Líbano a Washington y Riyadh? Mientras Nawaf Salam enfrenta tensiones internas, una hipótesis diplomática evoca un cambio de gobierno relacionado con las negociaciones saudíes-iranianas. Entre Hezbollah, presión estadounidense y acercamiento regional, los equilibrios políticos siguen siendo inciertos, sin un veto externo oficial.

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Un proyecto de cambio gubernamental aparece en las negociaciones regionales

Un cambio de gobierno en el Líbano es uno de los escenarios mencionados en los intercambios diplomáticos alrededor de la guerra en Yemen. La hipótesis no proviene de un anuncio oficial libanés. It is attributed to an anonymous diplomatic interlocutor who establishes a link between the Saudi-Iranian negotiations and the future of the executive headed by Nawaf Salam. Según esta lectura, un acercamiento entre Riad y Teherán podría llevar a una nueva fórmula del gobierno libanés, menos conflictiva en sus relaciones con Hezbolá.

Esta información cambia los términos del debate sobre la posible reorganización. El cambio propuesto no sólo tendría por objeto sustituir a los ministros en disputa por sus resultados. Podría acompañar un cambio más profundo en las relaciones políticas entre los agentes libaneses y sus asociados regionales.

Sin embargo, el escenario sigue siendo condicional. El 8 de octubre de 2026 no se llegó a un acuerdo entre Arabia Saudita e Irán sobre la composición del Gobierno libanés. Ningún nombre de primer ministro alternativo está avanzado. No se confirma ningún calendario para el cambio del gobierno.

La cuestión de un posible veto estadounidense o saudí debe considerarse en este contexto. La información disponible muestra que las dos Potencias atribuyen particular importancia a la estabilidad del Estado libanés. No demuestran que oficialmente prohibieron que Nawaf Salam cambiara su equipo.

Por otra parte, las políticas defendidas por Washington y Riyadh pueden afectar los cálculos de los funcionarios libaneses. Un cambio en el equilibrio alrededor de Hezbollah podría interpretarse como un cambio de línea política, no una mera reorganización administrativa.

El escenario de un acuerdo entre Arabia Saudita y el Líbano

La hipótesis más precisa aparece en la información sobre la ofensiva militar en Yemen. A diplomatic interlocutor refers to a one-week deadline granted by Saudi Arabia to Yemeni forces that it supports to achieve significant military results.

Según esta versión, Riyadh trataría de mejorar su posición antes de iniciar negociaciones. Si las operaciones no produjeran el progreso esperado, el reino podría favorecer discusiones directas con los Houthis, bajo mediación iraní y paquistaní.

El contenido previsto iría más allá de la cuestión del Yemen. Se refirió a una reglamentación regional que también podría afectar al Líbano y al Iraq.

El razonamiento se basa en una idea específica: un acuerdo duradero entre Arabia Saudita e Irán requeriría una reducción de las tensiones en varios países donde sus intereses se reúnen o se oponen.

En esa perspectiva, el Líbano no sería tratado como un caso aislado. Su futuro político podría convertirse en uno de los componentes de un arreglo regional más amplio.

The interlocutor goes so far as to envisage a government change that would reduce tensions with Hezbollah. En su opinión, esa fórmula podría promover el diálogo interno y reducir las presiones políticas y de seguridad.

Esta hipótesis es de gran alcance. Supone que la composición del Gobierno del Líbano podría integrarse en una negociación regional con un punto de partida en el Yemen.

Pero se basa en una única evaluación diplomática anónima. The information available does not confirm that Riyadh or Tehran have indeed included a change of Lebanese government on their agenda.

Por qué la posición de Arabia Saudita Es un Determinante

Arabia Saudita ocupa un lugar importante en los equilibrios políticos y económicos del Líbano. Su apoyo al gobierno de Nawaf Salam es parte de una política más amplia de fortalecimiento de las instituciones estatales.

El regreso del emisario saudí Yazid ben Farhane a Beirut viene en un contexto regional particularmente tenso. Los debates incluyen la estabilidad del Líbano, las relaciones bilaterales y las perspectivas de cooperación económica.

Los mensajes diplomáticos atribuidos a Riad enfatizan el apoyo al gobierno y las decisiones soberanas del Estado. También subrayan la necesidad de fortalecer la autoridad de las instituciones en todo el país.

Esta dirección es un elemento importante en la comprensión de las limitaciones del posible cambio gubernamental.

Una reformulación encaminada a mejorar la eficiencia administrativa no alteraría necesariamente las relaciones entre Beirut y Riad. Por otra parte, una nueva fórmula gubernamental que pone en tela de juicio los compromisos del Estado sobre la cuestión de las armas podría crear dificultades políticas.

La información disponible también se refiere al deseo de Arabia Saudita de ampliar los intercambios económicos con Líbano. Las exportaciones libanesas al Reino se encuentran entre los sujetos que probablemente estén avanzados.

También se mencionan acuerdos bilaterales, sin que se especifique plenamente su contenido final.

Esta dimensión económica refuerza la importancia de la relación con Riad. El Gobierno del Líbano busca apoyo externo para mejorar sus perspectivas de recuperación. Un deterioro de sus relaciones con Arabia Saudita podría complicar este proceso.

Sin embargo, esta dependencia diplomática no debe confundirse con la existencia de un veto. The information examined does not contain any official Saudi statement prohibiting a reshuffle.

Washington defiende la transformación estatal, no sólo la estabilidad ministerial

La posición estadounidense parece estar más directamente vinculada a cuestiones de soberanía y seguridad.

Los funcionarios estadounidenses mencionados en el informe de noticias del 8 de octubre describen su política libanesa como un proceso diseñado para fortalecer gradualmente la autoridad estatal.

El primer paso se refiere a la aplicación de los acuerdos negociados entre el Líbano e Israel. El segundo objetivo es consolidar la responsabilidad de las instituciones libanesas en el territorio, las decisiones relativas a las armas y la seguridad.

Este enfoque va más allá de la única cuestión de mantener a Nawaf Salam en el poder. Washington busca cambios en el funcionamiento del estado libanés.

El archivo de Hezbollah es central en esta estrategia. Estados Unidos pide medidas concretas sobre las armas del partido y la infraestructura militar.

La información disponible también muestra que Washington está ejerciendo presión sobre las autoridades libanesas para lograr un progreso más rápido.

En estas circunstancias, la composición del gobierno es de importancia política. Un equipo que apoya el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado está más en consonancia con los objetivos de los Estados Unidos que una fórmula que pone en tela de juicio esas directrices.

Pero esta preferencia no es prueba de un veto contra cualquier cambio ministerial.

Una remodelación de los mismos objetivos podría ser compatible con la política estadounidense. Por el contrario, un cambio para frenar o modificar los compromisos de Hezbollah podría plantear objeciones.

Por lo tanto, la distinción es menos sobre las personas que sobre las orientaciones políticas y de seguridad.

Nawaf Salam defiende una línea institucional que complica los compromisos

Las declaraciones de Nawaf Salam con motivo del centenario de la Constitución libanesa arrojan luz sobre los desafíos de posibles cambios gubernamentales.

El Primer Ministro afirma que la soberanía estatal no puede completarse cuando se toman decisiones sobre guerra, paz y seguridad nacional fuera de las instituciones constitucionales.

También pidió la plena aplicación del Acuerdo de Taif.

Esta posición comprende varias dimensiones. Se refiere a la distribución de poderes, reformas institucionales y la cuestión de la fuerza armada.

Nawaf Salam se niega a reducir el acuerdo de Taif a las disposiciones que cambiaron las facultades de las instituciones después de la guerra civil.

Recordó que el texto también preveía reformas que aún no se habían completado.

Esta orientación coloca a su gobierno en una relación difícil con Hezbollah. La parte impugna las medidas para imponer el desarme bajo presión externa. Propone un enfoque relacionado con la retirada israelí y las garantías de seguridad.

Por lo tanto, una fórmula gubernamental para reducir las tensiones con Hezbollah debería determinar si mantiene compromisos actuales o si propone un método diferente para aplicarlos.

Este es el principal obstáculo político a un cambio gubernamental negociado en un marco regional.

Tensions with the Lebanese Forces fuel debate on reshuffle

La crisis alrededor del ministro de energía Joe Saddi proporciona otro elemento al debate sobre la composición del gobierno.

El Ministro se niega a asistir a las reuniones del Consejo de Ministros manteniendo su cartera. Las Fuerzas Libanesas apoyan esta posición y critican la gestión económica del ejecutivo.

El conflicto incluye reclamaciones por electricidad, aranceles y decisiones financieras previstas.

Esta situación alimenta preguntas sobre la eficacia del equipo gubernamental. Algunos círculos políticos apuntan a la posibilidad de sustituir a ministros cuyos resultados se impugnan.

Sin embargo, no se anuncia ninguna decisión oficial de reanimación.

El caso de Joe Saddi demuestra sobre todo que un cambio ministerial no sería una mera operación administrativa. Podría alterar la relación entre Nawaf Salam y las Fuerzas Libanesas.

El partido de Samir Geagea apoya varias de las directrices del Primer Ministro para fortalecer el estado. Por otro lado, critica su acción económica.

Por lo tanto, una ruptura del gobierno podría socavar una importante convergencia política sobre cuestiones de soberanía.

Por el contrario, el mantenimiento del conflicto puede debilitar la autoridad del Primer Ministro.

Esta dificultad explica por qué podría preverse una reorganización del ejecutivo, incluso en ausencia de negociaciones regionales sobre la composición del gobierno.

Sin embargo, estos dos escenarios deben distinguirse. El primero sería un rediseño para mejorar las operaciones departamentales. El segundo sería un cambio en el equilibrio político en un acuerdo regional.

La información disponible no permite concluir que ambos enfoques están vinculados.

¿Podría Hezbollah beneficiarse de una nueva fórmula del gobierno?

El escenario mencionado en los intercambios diplomáticos regionales se basa en la idea de que el cambio gubernamental podría reducir las tensiones con Hezbollah.

Tal desarrollo podría adoptar varias formas. Podría interesar la composición del ejecutivo, las modalidades del diálogo político o la forma de abordar la cuestión de las armas.

Sin embargo, la información disponible no especifica cuáles de estas opciones se considerarían.

No mencionan ningún acuerdo sobre un nuevo Primer Ministro. Tampoco presentan una lista de ministros que pueden entrar en el gobierno.

Por lo tanto, la hipótesis sigue siendo política y no operacional.

Sin embargo, plantea una pregunta importante: ¿una fórmula de gobierno menos confrontacional con Hezbollah sería compatible con los compromisos internacionales del Líbano?

Los Estados Unidos piden resultados concretos sobre el desarme. Las autoridades libanesas también buscan el retiro y las garantías de seguridad israelíes.

Hezbollah, por su parte, vincula la cuestión de sus armas a la situación y las amenazas militares israelíes.

Un cambio de gobierno no eliminaría estas diferencias. Podría cambiar los métodos de negociación, pero no resolvería automáticamente los desacuerdos sobre los objetivos y su calendario.

La idea de un gobierno más propicio para el diálogo con Hezbolá no es suficiente para definir una solución política integral.

Las negociaciones de Tampa complican el calendario para el cambio del gobierno

La siguiente etapa de discusiones entre Líbano e Israel se anuncia alrededor del 20 de octubre de 2026, en Florida. However, the information published on 8 October points out that the final date and level of participation are not yet fully confirmed.

Las autoridades libanesas desean extender las deliberaciones a la retirada, liberación de los prisioneros y despliegue del ejército israelí.

También buscan una solución al futuro de la presencia internacional en el sur del Líbano.

Estos casos requieren coordinación entre el Presidente de la República, el Gobierno y los funcionarios militares.

Un cambio de gobierno cerca de este plazo podría complicar la preparación de posiciones libanesas.

El calendario israelí es otra limitación. Las elecciones generales se anunciaron el 27 de octubre de 2026. Varios análisis apuntan a las posibles consecuencias de este plazo en las decisiones de Benjamin Netanyahu.

Por consiguiente, los funcionarios libaneses deben preparar sus negociaciones en un contexto de gran incertidumbre.

Esto puede ayudar a mantener el actual equipo gubernamental, independientemente de cualquier intervención estadounidense o saudita.

La continuidad del ejecutivo ayudaría a preservar a los interlocutores y los casos ya cometidos.

Sin embargo, no garantiza el éxito de las negociaciones.

Un veto externo no establecido, pero limitaciones diplomáticas reales

Al 8 de octubre de 2026, la información disponible identifica tres elementos distintos.

La primera es la existencia de críticas a la eficacia de algunos ministros y discusiones políticas sobre posible rehuffle.

La segunda se refiere al apoyo de Estados Unidos y Arabia Saudita a las instituciones libanesas, acompañado de expectativas específicas sobre el fortalecimiento del Estado.

La tercera es la hipótesis, atribuida a un interlocutor diplomático anónimo, de un cambio de gobierno en el contexto de un acercamiento entre Riad y Teherán.

Estos tres elementos no demuestran la existencia de un veto conjunto entre Washington y Riad.

No se reporta ninguna decisión oficial estadounidense o saudita que prohíba la rehabilitación. No se presenta ningún documento que establezca una intervención directa con Nawaf Salam para prevenir el cambio ministerial.

Por otra parte, las orientaciones diplomáticas de las dos Potencias eran parámetros importantes para los funcionarios libaneses.

Una reformulación limitada a la gestión administrativa podría considerarse sin cambiar las amplias direcciones del gobierno.

Una transformación política para revisar las relaciones con Hezbollah tendría consecuencias mucho mayores.

Podría afectar las negociaciones con Israel, las relaciones con Washington y las perspectivas de cooperación con Riad.

El escenario de un cambio gubernamental vinculado a un acuerdo regional sigue dependiendo, por su parte, de acontecimientos aún inciertos. No se establecen los resultados de la ofensiva en Yemen, las posibles negociaciones sauditas-iranas y su extensión al archivo libanés.

Nawaf Salam, por lo tanto, sigue siendo el jefe de un gobierno que está experimentando tensiones internas, pero está participando en varias negociaciones importantes.

La cuestión de la reorganización sigue abierta. Su posible realización dependerá de las relaciones de poder del Líbano, las decisiones institucionales y los acontecimientos diplomáticos regionales. El 8 de octubre no hay pruebas de que un veto estadounidense y saudí haya cerrado definitivamente esta posibilidad.

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