Ryanair: equipaje que debe dejarse una hora antes del vuelo

Desde el 10 de noviembre de 2026, Ryanair ha cerrado sus mostradores de facturación y almacenamiento de equipaje 60 minutos antes de la salida programada, en comparación con 40 minutos antes. Los pasajeros con una maleta en la bodega deben anticipar su paso a la terminal. Esta regla no sustituye el límite de dos horas para el check-in en línea y no refleja el cierre de la puerta de embarque. Los pasajeros ya facturados y viajando sólo con equipaje de mano deben comprobar las formalidades específicas para su viaje.

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El depósito de equipaje Ryanair cierra una hora antes de la salida. Desde el martes 10 de noviembre de 2026, la empresa ha estado aplicando esta vez a sus mostradores de facturación y entrega de equipaje, en comparación con 40 minutos antes. Por lo tanto, los viajeros interesados deben completar estos pasos 20 minutos antes. El check-in en línea tiene un plazo separado: dos horas antes del horario de vuelo programado.

Punto de equipaje Ryanair: una hora antes del vuelo

La nueva regla se refiere a toda la red de la empresa irlandesa. Cubre la hora de cierre de los servicios en el aeropuerto, calculada a partir de la salida prevista. No significa que sea suficiente llegar a la terminal una hora antes del despegue.

Para entonces, la maleta debe haber sido entregada. El viaje al mostrador, esperando en la cola y las formalidades debe ser anticipado. Para un vuelo programado a las 15.00 horas, el depósito cierra a las 14.00 horas en lugar de las 14.20 horas bajo la antigua regla.

Ryanair anunció el cambio el 22 de abril y recordó su entrada en vigor el 27 de octubre. El objetivo declarado es permitir que más tiempo los pasajeros crucen controles de seguridad y, cuando sea necesario, controles de pasaporte. La compañía quiere reducir los vuelos perdidos debido a la espera en estas líneas.

¿Quién necesita cambiar su hora de llegada?

Los viajeros con equipaje en la bodega son los primeros involucrados. Habiendo obtenido ya su tarjeta de embarque en línea no exime de devolver su maleta antes de que el depósito cierre.

Ryanair estima que los pasajeros que registran equipaje representan aproximadamente el 20% de sus clientes. Los otros, ya facturados en línea y sólo equipados con equipaje de cabina, no pasan normalmente a través de este servicio. Pueden llegar a los controles de seguridad y luego a su puerta, con sujeción a las formalidades documentales aplicables a su viaje.

Para aquellos que todavía tienen que registrarse en el mostrador, el cierre de 60 minutos también se aplica. Sin embargo, las condiciones de transporte prevén la posibilidad de una instrucción diferente comunicada antes de la salida. Las instrucciones especiales recibidas para la reserva deben ser verificadas.

El registro en línea sigue siendo un enfoque separado

El nuevo plazo no retrasa el final del registro en Internet o en la solicitud. Esto siempre debe completarse antes de las dos últimas horas antes de la salida programada. Para el mismo vuelo de las 15.00 horas, esto debe hacerse antes de las 13.00 horas.

Un pasajero que no ha hecho un check-in en línea en el tiempo puede necesitar utilizar el servicio de aeropuerto pagado. Debe respetar el límite de contador. Las condiciones de transporte indican que un check-in incompleto a tiempo puede llevar a un embarque denegado sin reembolso.

Las salidas de Marruecos tienen una formalidad específica: los viajeros deben registrarse en línea y luego recoger un pase de embarque impreso en el mostrador. Viajar sin equipaje en la bodega por lo tanto no permite que ningún paso sea eliminado automáticamente de la terminal.

También prevé el paso de los controles

El cierre del depósito no corresponde al cierre de la puerta de embarque. Ambos pasos deben ser distinguidos, como debe la expiración del registro en línea. Después de la entrega de la maleta, el pasajero debe pasar por los controles y llegar a la puerta indicada para su vuelo.

El aeropuerto de Tarbes Lourdes Pyrénées recomienda que los pasajeros interesados estén presentes al menos dos horas antes de la salida. Este margen debe adaptarse a las instrucciones del aeropuerto, los cheques necesarios y las necesidades específicas del pasajero. Una hora antes del vuelo es un límite de tratamiento de equipaje, no una recomendación de llegada.

Antes de salir, los pasajeros tienen tres puntos para comprobar: su check-in en línea, la posible entrega de equipaje antes de que el mostrador cierre y el horario de embarque indicado para su reserva.

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